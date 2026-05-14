Стали известны подробности пожара в ТЦ "Праздничный" в Барнауле

В ликвидации возгорания задействовано 11 единиц техники

14 мая 2026, 12:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле днем 14 мая произошел пожар в ТЦ "Праздничный" на улице Балтийской. Из-за возгорания здание заволокло дымом, а посетителям и сотрудникам пришлось срочно эвакуироваться.

О происшествии стало известно около 11 часов утра. Очевидцы сообщили в соцсетях, что над торговым центром поднимается дым, а люди массово покидают здание.

Позже в ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что очаг возгорания находился в одном из кафе. По предварительным данным, там загорелись жаровня и жировые отложения в вентиляционной системе, из-за чего произошло сильное задымление помещений.

Персонал и посетители самостоятельно эвакуировались еще до прибытия пожарных подразделений.

На месте происшествия продолжают работать более 40 сотрудников МЧС, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы. В ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники.

По информации спасателей, возгорание удалось локализовать на площади около 50 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства случившегося уточняются.