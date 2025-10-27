Площадь пожара составила около пяти квадратных метров

27 октября 2025, 11:29, ИА Амител

В Барнауле в строящейся школе на улице Попова, 130, произошло возгорание – из окна здания очевидцы заметили густой черный дым. На место оперативно прибыли подразделения первого пожарно-спасательного отряда.

Как сообщили в экстренных службах, загорелась бытовка, установленная на втором этаже здания. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров, пострадали вещи. Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарных расчетов, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприборов – предположительно, произошло короткое замыкание в электрообогревателе. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы точно установить обстоятельства инцидента.

