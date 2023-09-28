Юрист рассказал о странностях в деле сбежавшего экс-директора "Жилфонда Барнаул"
А также поведал альтернативную версию хищения денег
28 сентября 2023, 10:13, ИА Амител
В декабре 2022 года уже бывший руководитель риелторской фирмы "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина похитила большую сумму денег и скрылась. О странностях этой истории и альтернативной версии произошедшего рассказал в интервью altapress.ru барнаульский юрист Сергей Сандаковский из компании "Юрисдело".
Напомним, Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным, около 100-200 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование которого засекретили, Авдюхину объявили в розыск. Весной 2023 года сообщалось, что ее обнаружили в Аргентине.
Юрист обратил внимание на некоторые странности. Например, почему Авдюхина решилась на преступление. Ведь у нее была успешная карьера, возглавляла крупную компанию, дважды получила звание "Директор года".
"У нее была завидная для многих карьера и, насколько нам известно, очень высокая зарплата. В компании работал и ее муж. Она носила одежду дорогих брендов. Поэтому мне тоже трудно ответить на вопрос, зачем она решила все это потерять", – указал Сандаковский.
Кроме того, судебные разбирательства не могли начаться примерно полгода. Как отметил юрист, один из клиентов сразу после исчезновения Авдюхиной обратился в фирму с просьбой вернуть деньги, но ему ничего не вернули. При этом в суд он пошел только в апреле 2023 года, потому что "Жилфонд Барнаул" был зарегистрирован в Москве, хотя находился в Барнауле и деятельность вел здесь.
"Когда начали подавать иски в Алтайском крае, фирма заявила возражения по подсудности спора московскому суду. Не каждый потерпевший, потерявший деньги, может лететь судиться в Москву, это дорого, долго, далеко. <...> И пока велись "танцы с бубном" по подсудности, "Жилфонд Барнаул" продал свои здания, включая офис. <...> Однако, на наш взгляд, такое поведение нетипично для потерпевшего", – рассказал Сандаковский.
Напомним, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. "Жилфонд Барнаул" и его клиентов признали потерпевшими.
Кроме того, по словам юриста, в феврале 2023 года, когда клиенты массово подавали иски о возврате денег, была создана компания "Агент сервис".
"Мы называем ее зеркальной. Обычно такие действия предпринимаются, чтобы перенаправить клиентов и денежные потоки на подконтрольных учредителю лиц. На наш взгляд, такое поведение тоже нетипично для потерпевшего", – добавил Сандаковский.
Также юрист высказал сомнения в правдоподобности версии с хищением денег. По непроверенным данным, заявленных сумм к концу 2022 года могло не быть и ничего особо и не украдено.
"У нас есть подозрения о наличии здесь признаков финансовой пирамиды", – отметил Сандаковский.
10:22:48 28-09-2023
Ну носила она одежду дорогих брендов и что теперь?В Буэнос -Айресе там все поголовно ходят в белых штанах и юбках.Надо же чем-то выделяться в толпе.
14:10:34 28-09-2023
Гость (10:22:48 28-09-2023) Ну носила она одежду дорогих брендов и что теперь?В Буэнос -... она уже не там, говорят, что ее недавно видели в Коломне
10:23:29 28-09-2023
что жилфонд, что этажи - одного поля ягодки
10:52:37 28-09-2023
Ну вот и уличили господина Чернокульского публично что он врун. Вещал, глядя в глаза, что всем все выплатили. Не удивлюсь, если он и в хищении окажется замешан.
10:51:30 29-09-2023
Все клиенты ООО "Жилфонд Барнаул" получили деньги. Ростовщики, у которых Авдюхина брала личные займы под 200% годовых, выписав от имени ООО договор поручительства, не являются клиентами ООО "Жилфонд Барнаул" Чернокульский А.В.
14:25:15 29-09-2023
Гость (10:51:30 29-09-2023) Все клиенты ООО "Жилфонд Барнаул" получили деньги. Не все, опять врете, господин Чернокульский
14:28:26 29-09-2023
Гость (10:51:30 29-09-2023) Все клиенты ООО "Жилфонд Барнаул" получили деньги. Ростовщи... А вы решения суда будете выполнять или будете прятаться?
11:52:58 28-09-2023
Что за бред тут написан? Что значит "ничего не украдено"? Клиенты деньги отдавали на хранение? Где эти деньги? Кто их взял, если не Авдюхина?
11:58:46 28-09-2023
А я еще тогда говорил , что денег там не было. На момент (побега) бабки уже отскирдовали
11:59:20 28-09-2023
История с займами под высокие проценты, которые принимала ИП Авдюхина под поручительство Жилфонда - это новый поворот в деле. Нормальные агентства недвижимости таким не занимаются и заниматься не должны.
13:44:35 28-09-2023
Уважаемый очень известный юрист! Попробуйте написать статью в другом издании, может хотя бы там что-то громкое проучится. Я в вас верю, не сдавайтесь! Вы также забыли указать, что, судя по социальным сетям Авдюхина любила не только дорогую одежду, но и дорогие шляпки, рестораны, яхты. Очень большое упущение, больше так не делайте!
14:10:06 28-09-2023
Гость в жопе кость (13:44:35 28-09-2023) Уважаемый очень известный юрист! Попробуйте написать статью ... Подгорает у жилфонда знатно
14:41:56 28-09-2023
С этим Жилфондом вообще опасно дело иметь, свою репутацию подмочили, явно в этой истории замешана не только директор, и вообще услуги у них бешенные цены дерут за все, набрали с деревни приезжих и учат воровать у людей деньги, называют себя риэлторами.....
14:53:54 28-09-2023
История с займами, которые принимались в офисе Жилфонда ИП Авдюхиной (с согласия руководства или нет - следствие разберется, это не сложно), дает ответ на вопрос о том, как Авдюхина вывезла такие крупные суммы за границу. В декабре 22 она бежала уже налегке - это очевидно. С кучей кэша никто через границу не бегает. Деньги заранее (за несколько месяцев, может даже за год) небольшими траншами по разным серым каналам переводились Авдюхиной за границу, может в валюте, может даже в крипте. Источником этих денег как раз и являлись эти займы от клиентов. Потом часть займов возвращалась с процентами за счет вновь внесенных займов от новых клиентов и так эта карусель существовала какое-то время. По сути, усматривается обычная пирамида под вывеской известного агентства
20:10:54 28-09-2023
За хорошие деньги потеряли Директора года - успешный успех, он такой.