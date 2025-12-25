Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники
В первый день 2026 года рейсов станет вдвое меньше, во второй — сократят на 40%, а с 3 января введут расписание выходного дня
25 декабря 2025, 11:35, ИА Амител
Власти Барнаула утвердили график работы общественного транспорта на период новогодних праздников. Расписание составлено с учетом традиционного спада пассажиропотока в эти дни и предусматривает значительное сокращение рейсов.
Основные изменения в работе транспорта:
-
31 декабря – транспорт будет работать по действующему расписанию выходного дня;
-
1 января – количество утренних рейсов и плановое число автобусов будет сокращено на 50%;
-
2 января – работа будет организована с сокращением планового количества автобусов на 40%;
-
С 3 по 11 января – транспорт будет работать согласно расписанию выходного дня.
Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, график составлен на основе ежегодного мониторинга пассажиропотока в праздничный период. Помимо этого, перевозчикам поручили усилить контроль за соблюдением расписания и санитарным состоянием салонов.
Также в праздники будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад и усилен контроль за своевременной уборкой снега и наледи на подъездных дорогах, трамвайных путях и остановочных пунктах.
11:57:59 25-12-2025
И так никак ходит
12:17:17 25-12-2025
Отвратительно будет ходить, проверено каждый год
13:53:49 25-12-2025
Гость (12:17:17 25-12-2025) Отвратительно будет ходить, проверено каждый год... Ну так в 6-10 утра на Новый год и народу не особо, чтобы этот транспорт загружать. Купите себе салатики, их сейчас есть в магазинах с нормальным сроком годности.
14:02:34 25-12-2025
Гость (13:53:49 25-12-2025) Ну так в 6-10 утра на Новый год и народу не особо, чтобы это... Речь идет не о 1января, а о всех праздниках. То есть по 11число включительно. Вы видимо либо не прочитали, либо не поняли, либо прочитали и не поняли.
14:08:32 25-12-2025
Гость (14:02:34 25-12-2025) Речь идет не о 1января, а о всех праздниках. То есть по 11чи... С 3 по 11 января – транспорт будет работать согласно расписанию выходного дня.
14:23:10 25-12-2025
Гость (14:08:32 25-12-2025) С 3 по 11 января – транспорт будет работать согласно расписа... А вы зачем мне про это написали? Я про это прекрасно знаю. О чем выше и написал.
12:44:44 25-12-2025
А что случилось с междугородним транспортом? В предпраздничные и праздничные дни - в пик перевозок отменены все рейсы в село Алтайское. Ради чего такие издевательства над людьми?
12:47:58 25-12-2025
Чучмек (12:44:44 25-12-2025) ///отменены все рейсы в село Алтайское. Ради чего такие издевательства над людьми? Жить в селе - издевательство. В город надо перебираться.
13:11:35 25-12-2025
Гость (12:47:58 25-12-2025) Жить в селе - издевательство. В город надо перебираться.... кто вас в городе ждет