Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники

В первый день 2026 года рейсов станет вдвое меньше, во второй — сократят на 40%, а с 3 января введут расписание выходного дня

25 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Барнаула утвердили график работы общественного транспорта на период новогодних праздников. Расписание составлено с учетом традиционного спада пассажиропотока в эти дни и предусматривает значительное сокращение рейсов.

Основные изменения в работе транспорта:

31 декабря – транспорт будет работать по действующему расписанию выходного дня;

1 января – количество утренних рейсов и плановое число автобусов будет сокращено на 50%;

2 января – работа будет организована с сокращением планового количества автобусов на 40%;

С 3 по 11 января – транспорт будет работать согласно расписанию выходного дня.

Как пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, график составлен на основе ежегодного мониторинга пассажиропотока в праздничный период. Помимо этого, перевозчикам поручили усилить контроль за соблюдением расписания и санитарным состоянием салонов.

Также в праздники будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад и усилен контроль за своевременной уборкой снега и наледи на подъездных дорогах, трамвайных путях и остановочных пунктах.