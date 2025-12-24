Схему движения изменят на улице Льва Толстого в Барнауле из-за открытия елки 26 декабря

Жителям рекомендуют заранее планировать поездки

24 декабря 2025, 11:12, ИА Амител

Улица Льва Толстого / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле 26 декабря временно изменят схему движения на улице Льва Толстого в связи с подготовкой к открытию главной елки, сообщили в городской администрации.

«С 14:00 до 20:00 на улице Льва Толстого будет организовано двустороннее движение. На участке будут дежурить экипажи ДПС для обеспечения безопасности и оперативного регулирования транспортных потоков», – информирует пресс-служба.

Жителям города рекомендуют заранее планировать поездки, учитывая временные ограничения, пользоваться парковками на прилегающих улицах или ездить на общественном транспорте.

Напомним, на площади Свободы 26 декабря в 17:00 состоится официальное открытие новогоднего городка. Зрителей ожидает праздничная шоу-программа "Здравствуй, новый год". На сцену выйдут, в том числе, артисты Алтайского государственного музыкального театра. Также запланировано барабанное шоу с пиротехническим эффектом от коллектива "Джуманджи", горожан будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.