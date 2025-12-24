Схему движения изменят на улице Льва Толстого в Барнауле из-за открытия елки 26 декабря
Жителям рекомендуют заранее планировать поездки
24 декабря 2025, 11:12, ИА Амител
В Барнауле 26 декабря временно изменят схему движения на улице Льва Толстого в связи с подготовкой к открытию главной елки, сообщили в городской администрации.
«С 14:00 до 20:00 на улице Льва Толстого будет организовано двустороннее движение. На участке будут дежурить экипажи ДПС для обеспечения безопасности и оперативного регулирования транспортных потоков», – информирует пресс-служба.
Жителям города рекомендуют заранее планировать поездки, учитывая временные ограничения, пользоваться парковками на прилегающих улицах или ездить на общественном транспорте.
Напомним, на площади Свободы 26 декабря в 17:00 состоится официальное открытие новогоднего городка. Зрителей ожидает праздничная шоу-программа "Здравствуй, новый год". На сцену выйдут, в том числе, артисты Алтайского государственного музыкального театра. Также запланировано барабанное шоу с пиротехническим эффектом от коллектива "Джуманджи", горожан будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.
12:34:39 24-12-2025
там и с односторонним не проехать из за бричек, брошенных возле кабаков
12:54:05 24-12-2025
Давно пора уже сделать двухсторонним движение и по Толстова и по всей Ползунова, пора прекратить этот тянущийся с непонятных времен маразм.