НОВОСТИЭкономика

Стало известно, какая пенсия будет у никогда не работавших россиян

Им предусмотрена обязательная социальная выплата

25 января 2026, 07:05, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Нетрудоустроенные граждане имеют право на социальную пенсию, составляющую 8824 рубля.

РИА Новости, ссылаясь на сенатора Наталью Мельникову, сообщает, что социальная пенсия по возрасту начисляется на пять лет позже, чем страховая (в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин).

Величина этой выплаты фиксирована и ежегодно подвергается индексации.

С начала 2026 года социальная пенсия установлена в размере 8824 рубля.

Мельникова также подчеркнула, что в случае, если социальная пенсия не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата.

В результате общая сумма выплаты будет равна прожиточному минимуму пенсионера, действующему в конкретном регионе.

пенсии

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

07:12:18 25-01-2026

Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде не трудоустроен, платит лютую кучу налогов. А при достижении пенсионного возраста, государство просто плюет на тебя. Причем не в смысле забывает - а вот таким смачным харчком.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:19 25-01-2026

Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ...
А те, кто всю жизнь работал, заработали страховую пенсию 6-8 тысяч рублей + фиксированная доплата. В итоге, что работал-что не работал, пенсия будет в районе установленного прожиточного уровня. Читай полная нищета. Как то так.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:33 25-01-2026

Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ... Глупости не декларируйте.Какие налоги платит безработный?Никаких.Вердикт,се нахлебник и иждивенец.Так какая ему пенсия?Непонятно вам,кто его будет содержать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:38 25-01-2026

Гость (12:02:33 25-01-2026) Глупости не декларируйте.Какие налоги платит безработный?Ник... Покупаю почти любой продукт в магазине мы платим налоги, не слышали по НДС? Вот именно эти и платит.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:32 25-01-2026

Гость (12:55:38 25-01-2026) Покупаю почти любой продукт в магазине мы платим налоги, не ... Это оборотный налог. Его здесь обсуждать не уместно. Налог с дохода не платил, налог на имущество не платил - пшел вон на улицу побираться.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:35 25-01-2026

Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ... Если ты не работал и не платил налоги, то какая тебе пенсия? Ты кто? Ты - паразит. Иди паразитируй дальше.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:29 26-01-2026

Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ... Какую это он кучу налогов платит? Как раз справедливо -не работал не получай

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:28 25-01-2026

Не работал-и пенсии быть не может. У пенсов всю жизнь работавших смешные пенсии.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:17 25-01-2026

Гость (09:15:28 25-01-2026) Не работал-и пенсии быть не может. У пенсов всю жизнь работа... Принудительные формы труда давно отменены, следовательно, если человек формально нигде не трудоустроен, но при этом не совершает противоправных поступков, он заслуживает хотя бы минимального уровня социальной защиты и права на достойное завершение своей жизни естественным путём.
Примечание: стилистические, орфографические, синтаксические ошибки этого комментария исправлены ИИ.
( Оригинальный текст : "Принудительный труд отменён и если официально не работающий не нарушает закон то... достоин хотя бы прожиточного минимума и естественного угасания.)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:00 25-01-2026

Гость (09:15:28 25-01-2026) Не работал-и пенсии быть не может. У пенсов всю жизнь работа... но ты же не борешься за повышенные пенсии для официально работавших, тебе хочется отобрать у работавших неофициально

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:06 25-01-2026

Главное потерпеть.
К 2060 году будете получать как эмиратские шейхи.
И будет у каждого квартира и лексус…два лексуса.
Главное сейчас подождать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:12 25-01-2026

Гость (09:55:06 25-01-2026) Главное потерпеть.К 2060 году будете получать как эмират... 2060 год? А как дьявольская доктрина - разделяй и властвуй? Может в это время мы будем жить в других государствах?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:56 25-01-2026

Кто и почему должен содержать тех, кто «нигде не работает», и какую пользу приносят такие люди себе, близким и обществу?
Например, жена Альберта Эйнштейна помогала ему дома, проверяла математическими расчетами его смелые идеи космического масштаба. Сам учёный занимал оплачиваемую должность, получал заработную плату и регулярно выплачивал налоги и страховые взносы с весьма значительных сумм. Без её поддержки он мог бы остаться невостребованным мечтательным теоретиком, известным лишь своими фантазиями, небрежностью внешнего вида и курением трубки, доживая жизнь на пособии по безработице.
Примечание: стилистические, орфографические, синтаксические ошибки исправлены ИИ.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

14:13:22 25-01-2026

Почти такая же у того, кто работал всю жизнь и платил нехило в пенсионный фонд.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:51 25-01-2026

"Мельникова также подчеркнула, что в случае, если социальная пенсия не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата." ======= Не всякий доживет до 65 -70 лет и как он жил, если все эти годы не работал?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:50 25-01-2026

Не работающий платит НДС с каждой покупки. Платит налог на недвижимость. Досталась от родственников. Налог на землю за садовый участок, гараж или погреб.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:52:22 25-01-2026

Это платят все, но работающие еще и подоходный налог. У нас миллионы людей получают пенсию в размере ПМ, дествительно всех уравняли, разница в том, что неработающие начнут получать пенсию на 5 лет позже. Лодырям платят, чтобы государство не обвинили в геноциде. Просто миллиардеры в руководстве страной не считают, что ПМ установленный ими, миллиардерами, и есть геноцид.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:58 26-01-2026

Как выжил человек который не работал? Где он брал деньги на еду и остальное? Наследство? Воровал?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров