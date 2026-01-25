Стало известно, какая пенсия будет у никогда не работавших россиян
Им предусмотрена обязательная социальная выплата
25 января 2026, 07:05, ИА Амител
Нетрудоустроенные граждане имеют право на социальную пенсию, составляющую 8824 рубля.
РИА Новости, ссылаясь на сенатора Наталью Мельникову, сообщает, что социальная пенсия по возрасту начисляется на пять лет позже, чем страховая (в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин).
Величина этой выплаты фиксирована и ежегодно подвергается индексации.
С начала 2026 года социальная пенсия установлена в размере 8824 рубля.
Мельникова также подчеркнула, что в случае, если социальная пенсия не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата.
В результате общая сумма выплаты будет равна прожиточному минимуму пенсионера, действующему в конкретном регионе.
07:12:18 25-01-2026
Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде не трудоустроен, платит лютую кучу налогов. А при достижении пенсионного возраста, государство просто плюет на тебя. Причем не в смысле забывает - а вот таким смачным харчком.
10:06:19 25-01-2026
Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ...
А те, кто всю жизнь работал, заработали страховую пенсию 6-8 тысяч рублей + фиксированная доплата. В итоге, что работал-что не работал, пенсия будет в районе установленного прожиточного уровня. Читай полная нищета. Как то так.
12:02:33 25-01-2026
Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ... Глупости не декларируйте.Какие налоги платит безработный?Никаких.Вердикт,се нахлебник и иждивенец.Так какая ему пенсия?Непонятно вам,кто его будет содержать?
12:55:38 25-01-2026
Гость (12:02:33 25-01-2026) Глупости не декларируйте.Какие налоги платит безработный?Ник... Покупаю почти любой продукт в магазине мы платим налоги, не слышали по НДС? Вот именно эти и платит.
15:44:32 25-01-2026
Гость (12:55:38 25-01-2026) Покупаю почти любой продукт в магазине мы платим налоги, не ... Это оборотный налог. Его здесь обсуждать не уместно. Налог с дохода не платил, налог на имущество не платил - пшел вон на улицу побираться.
15:32:35 25-01-2026
Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ... Если ты не работал и не платил налоги, то какая тебе пенсия? Ты кто? Ты - паразит. Иди паразитируй дальше.
09:12:29 26-01-2026
Гость (07:12:18 25-01-2026) Наталье Мельниковой так платить. Гражданин, даже если нигде ... Какую это он кучу налогов платит? Как раз справедливо -не работал не получай
09:15:28 25-01-2026
Не работал-и пенсии быть не может. У пенсов всю жизнь работавших смешные пенсии.
13:42:17 25-01-2026
Гость (09:15:28 25-01-2026) Не работал-и пенсии быть не может. У пенсов всю жизнь работа... Принудительные формы труда давно отменены, следовательно, если человек формально нигде не трудоустроен, но при этом не совершает противоправных поступков, он заслуживает хотя бы минимального уровня социальной защиты и права на достойное завершение своей жизни естественным путём.
Примечание: стилистические, орфографические, синтаксические ошибки этого комментария исправлены ИИ.
( Оригинальный текст : "Принудительный труд отменён и если официально не работающий не нарушает закон то... достоин хотя бы прожиточного минимума и естественного угасания.)
16:24:00 25-01-2026
Гость (09:15:28 25-01-2026) Не работал-и пенсии быть не может. У пенсов всю жизнь работа... но ты же не борешься за повышенные пенсии для официально работавших, тебе хочется отобрать у работавших неофициально
09:55:06 25-01-2026
Главное потерпеть.
К 2060 году будете получать как эмиратские шейхи.
И будет у каждого квартира и лексус…два лексуса.
Главное сейчас подождать
17:11:12 25-01-2026
Гость (09:55:06 25-01-2026) Главное потерпеть.К 2060 году будете получать как эмират... 2060 год? А как дьявольская доктрина - разделяй и властвуй? Может в это время мы будем жить в других государствах?
13:45:56 25-01-2026
Кто и почему должен содержать тех, кто «нигде не работает», и какую пользу приносят такие люди себе, близким и обществу?
Например, жена Альберта Эйнштейна помогала ему дома, проверяла математическими расчетами его смелые идеи космического масштаба. Сам учёный занимал оплачиваемую должность, получал заработную плату и регулярно выплачивал налоги и страховые взносы с весьма значительных сумм. Без её поддержки он мог бы остаться невостребованным мечтательным теоретиком, известным лишь своими фантазиями, небрежностью внешнего вида и курением трубки, доживая жизнь на пособии по безработице.
Примечание: стилистические, орфографические, синтаксические ошибки исправлены ИИ.
14:13:22 25-01-2026
Почти такая же у того, кто работал всю жизнь и платил нехило в пенсионный фонд.
14:23:51 25-01-2026
"Мельникова также подчеркнула, что в случае, если социальная пенсия не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата." ======= Не всякий доживет до 65 -70 лет и как он жил, если все эти годы не работал?
16:25:50 25-01-2026
Не работающий платит НДС с каждой покупки. Платит налог на недвижимость. Досталась от родственников. Налог на землю за садовый участок, гараж или погреб.
21:52:22 25-01-2026
Это платят все, но работающие еще и подоходный налог. У нас миллионы людей получают пенсию в размере ПМ, дествительно всех уравняли, разница в том, что неработающие начнут получать пенсию на 5 лет позже. Лодырям платят, чтобы государство не обвинили в геноциде. Просто миллиардеры в руководстве страной не считают, что ПМ установленный ими, миллиардерами, и есть геноцид.
13:14:58 26-01-2026
Как выжил человек который не работал? Где он брал деньги на еду и остальное? Наследство? Воровал?