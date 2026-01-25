Стало известно, какая пенсия будет у никогда не работавших россиян

Им предусмотрена обязательная социальная выплата

25 января 2026, 07:05, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Нетрудоустроенные граждане имеют право на социальную пенсию, составляющую 8824 рубля.

РИА Новости, ссылаясь на сенатора Наталью Мельникову, сообщает, что социальная пенсия по возрасту начисляется на пять лет позже, чем страховая (в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин).

Величина этой выплаты фиксирована и ежегодно подвергается индексации.

С начала 2026 года социальная пенсия установлена в размере 8824 рубля.

Мельникова также подчеркнула, что в случае, если социальная пенсия не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата.

В результате общая сумма выплаты будет равна прожиточному минимуму пенсионера, действующему в конкретном регионе.