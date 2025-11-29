Стало известно, какие видео россияне смотрят чаще всего

В лидерах – ролики о животных

29 ноября 2025, 10:35, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Компания VK провела исследование пользовательских предпочтений за осенний период 2025 года. Результаты анализа, представленные в пресс-релизе для "Ленты.ру", продемонстрировали наиболее востребованные темы и имена авторов в социальной сети.

Наибольший интерес аудитория проявила к материалам о животных, творчеству, развлечениям и бытовым вопросам. Доминирующей темой сезона стала окружающая среда, собравшая аудиторию более 15 миллионов человек. Лидером по числу просмотров среди сообществ, посвященных природе, стало "Никитина Ферма", где автор рассказывает о своей жизни в сельской местности и делится советами по ведению хозяйства.

Второе место по популярности заняли блогеры, создающие оригинальные обзоры музейных экспозиций и искусства.