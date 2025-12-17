По мнению адвоката, школьнику будет грозить не более десяти лет

17 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

Подростку, устроившему нападение на школу в Одинцовском районе Подмосковья, могут грозить дополнительные обвинения, однако реальный срок заключения, с учетом его возраста, вряд ли превысит десять лет. Такое мнение в беседе с журналистами высказал адвокат Вадим Багатурия, пишет kp.ru.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Однако, по словам адвоката, если подтвердится информация о захвате заложника и изготовлении самодельного взрывного устройства, обвинение может быть дополнено.

«Сообщалось, что после убийства и нападения на охранника этот подросток удерживал заложника. Это еще одна статья. А если подтвердится, что он собрал взрывное устройство – плюс незаконный оборот взрывчатых веществ», – пояснил Багатурия.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, адвокат считает, что с учетом несовершеннолетия подсудимого суд ограничится сроком не более девяти-десяти лет.

«Но с учетом того, что он малолетка, ему больше десяти лет не дадут. Найдут какие-нибудь смягчающие обстоятельства», – отметил Багатурия.

Он добавил, что если подростка признают невменяемым, его направят на принудительное лечение, после чего могут освободить. Окончательную квалификацию действий подозреваемого и возможное наказание определит суд на основе всех собранных по делу доказательств.