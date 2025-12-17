НОВОСТИОбщество

Стало известно, какое наказание может грозить подростку, напавшему на школу в Одинцово

По мнению адвоката, школьнику будет грозить не более десяти лет

17 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik
Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

Подростку, устроившему нападение на школу в Одинцовском районе Подмосковья, могут грозить дополнительные обвинения, однако реальный срок заключения, с учетом его возраста, вряд ли превысит десять лет. Такое мнение в беседе с журналистами высказал адвокат Вадим Багатурия, пишет kp.ru.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Однако, по словам адвоката, если подтвердится информация о захвате заложника и изготовлении самодельного взрывного устройства, обвинение может быть дополнено.

«Сообщалось, что после убийства и нападения на охранника этот подросток удерживал заложника. Это еще одна статья. А если подтвердится, что он собрал взрывное устройство – плюс незаконный оборот взрывчатых веществ», – пояснил Багатурия.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, адвокат считает, что с учетом несовершеннолетия подсудимого суд ограничится сроком не более девяти-десяти лет.

«Но с учетом того, что он малолетка, ему больше десяти лет не дадут. Найдут какие-нибудь смягчающие обстоятельства», – отметил Багатурия.

Он добавил, что если подростка признают невменяемым, его направят на принудительное лечение, после чего могут освободить. Окончательную квалификацию действий подозреваемого и возможное наказание определит суд на основе всех собранных по делу доказательств.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:28:00 17-12-2025

Гуманный суд

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:00 17-12-2025

Сильно кучерявый таки
Точно Тимофей ?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:17 17-12-2025

Гость (12:05:00 17-12-2025) Сильно кучерявый такиТочно Тимофей ?... точно.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:49 17-12-2025

Гость (12:05:00 17-12-2025) Сильно кучерявый такиТочно Тимофей ?... Ну конечно же! Именно поэтому он убитому начал орать - ты какой нации?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:19 17-12-2025

ну на малолетке 10 лет еще выжить нужно.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:33 17-12-2025

Гость (12:27:19 17-12-2025) ну на малолетке 10 лет еще выжить нужно.... вот именно. было дело, 11 лет пришлось отбывать за групповое нападение, потом мужик умер дома. всем девченкам дали не менее 8 лет. некоторые (я) 11... это ад. из 6 живы я да Ксюха сейчас

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:30 17-12-2025

Гость (12:27:19 17-12-2025) ну на малолетке 10 лет еще выжить нужно.... а с чего он на малолетке будет 10 лет? так то ему 15, три года и привет взрослая жизнь. Да пока суд, пока туда сюда.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:03 17-12-2025

А можно узнать, сколько лет дают личинкам инородцев за избиения, издевательства, убийства русских?
Или их просто на родину? За бюджетный счёт?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:42 17-12-2025

это строгий режим, потом колония. минус поджелудочная, весь жкт, куча внебольничных инфекций, помимо терок с отрядом... это ужас в общем. поделом

  -9 Нравится
Ответить
