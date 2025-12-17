Стало известно, какое наказание может грозить подростку, напавшему на школу в Одинцово
По мнению адвоката, школьнику будет грозить не более десяти лет
17 декабря 2025, 11:15, ИА Амител
Подростку, устроившему нападение на школу в Одинцовском районе Подмосковья, могут грозить дополнительные обвинения, однако реальный срок заключения, с учетом его возраста, вряд ли превысит десять лет. Такое мнение в беседе с журналистами высказал адвокат Вадим Багатурия, пишет kp.ru.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Однако, по словам адвоката, если подтвердится информация о захвате заложника и изготовлении самодельного взрывного устройства, обвинение может быть дополнено.
«Сообщалось, что после убийства и нападения на охранника этот подросток удерживал заложника. Это еще одна статья. А если подтвердится, что он собрал взрывное устройство – плюс незаконный оборот взрывчатых веществ», – пояснил Багатурия.
Несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, адвокат считает, что с учетом несовершеннолетия подсудимого суд ограничится сроком не более девяти-десяти лет.
«Но с учетом того, что он малолетка, ему больше десяти лет не дадут. Найдут какие-нибудь смягчающие обстоятельства», – отметил Багатурия.
Он добавил, что если подростка признают невменяемым, его направят на принудительное лечение, после чего могут освободить. Окончательную квалификацию действий подозреваемого и возможное наказание определит суд на основе всех собранных по делу доказательств.
11:28:00 17-12-2025
Гуманный суд
12:05:00 17-12-2025
Сильно кучерявый таки
Точно Тимофей ?
13:37:17 17-12-2025
Гость (12:05:00 17-12-2025) Сильно кучерявый такиТочно Тимофей ?... точно.
14:13:49 17-12-2025
Гость (12:05:00 17-12-2025) Сильно кучерявый такиТочно Тимофей ?... Ну конечно же! Именно поэтому он убитому начал орать - ты какой нации?
12:27:19 17-12-2025
ну на малолетке 10 лет еще выжить нужно.
13:27:33 17-12-2025
Гость (12:27:19 17-12-2025) ну на малолетке 10 лет еще выжить нужно.... вот именно. было дело, 11 лет пришлось отбывать за групповое нападение, потом мужик умер дома. всем девченкам дали не менее 8 лет. некоторые (я) 11... это ад. из 6 живы я да Ксюха сейчас
13:38:30 17-12-2025
Гость (12:27:19 17-12-2025) ну на малолетке 10 лет еще выжить нужно.... а с чего он на малолетке будет 10 лет? так то ему 15, три года и привет взрослая жизнь. Да пока суд, пока туда сюда.
13:14:03 17-12-2025
А можно узнать, сколько лет дают личинкам инородцев за избиения, издевательства, убийства русских?
Или их просто на родину? За бюджетный счёт?
13:28:42 17-12-2025
это строгий режим, потом колония. минус поджелудочная, весь жкт, куча внебольничных инфекций, помимо терок с отрядом... это ужас в общем. поделом