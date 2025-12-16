Что известно о подростке, подозреваемом в нападении с ножом на школу в Одинцово?
Одноклассники характеризуют его как "веселого парня", который увлекался оружием
16 декабря 2025, 17:06, ИА Амител
16 декабря в подмосковной школе произошла поножовщина. На Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, по предварительным данным, напал 15-летний ученик. Как сообщили в Следственном комитете Московской области, он смертельно ранил десятилетнего мальчика. Подростка задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц").
Все, что известно о юноше, который мог устроить поножовщину в школе в Одинцово, – в материале amic.ru.
Что известно о подростке, которого подозревают в нападении с ножом на одинцовскую школу?
«При себе у девятиклассника Тимофея К. было два ножа, перцовый баллончик, спички и предмет, похожий на СВУ, сейчас его осматривают взрывотехники», – пишет Mash.
Что известно о семье подростка, который мог напасть на школу с ножом?
Никакой информации о семье подозреваемого пока нет. По данным "Осторожно, новости", отец Тимофея узнал о нападении на школу из новостей. Мужчина не связал трагедию ни с травлей, ни с другими факторами.
«Я ничего не знаю пока. Я сейчас еду в отделение», – рассказал он СМИ.
Что о юноше, подозреваемом в поножовщине, говорят учителя и одноклассники?
Одноклассники нападавшего рассказали "Осторожно, новости", что последние несколько недель Тимофей не посещал школу. С их слов, он "вроде вел себя нормально", был "тихим и спокойным и со стороны был совершенно адекватным". Подростки говорят, что парень учился на тройки и четверки, а также "часто шутил про нацистов".
«Увлекался оружием и военной тематикой. Друзья были, но немного и чаще всего – по интернету. Все было нормально, он с ними смеялся, общался хорошо», – цитирует детей "Осторожно, новости".
Учитель истории Успенской СОШ рассказал Mash, что Тимофей вел себя тихо и в течение последнего месяца прогуливал уроки. Он утверждает, что с начала второй четверти оценки подростка ухудшились.
Жуть. Представляете, человек приготовился к убийствам/терракту, о чём открыто публично неоднократно сообщил в соцсетях. Его не увидели, не выявили, не заблокировали, не остановили. То есть система безопасности интернета не работает, возможно?
"Ширина взгляда....
Внимание к деталям !"
Но меня не отпускает вопрос о безопасности школьного заведения !!!
Кто контролирует вход/выход ?!
Шинник (17:57:49 16-12-2025) как говорится :"Ширина взгляда....Внимание к деталям... Ты представь поток детей в 1000 человек, металлодетекторы реагируют на все- ключи, мелочь, часы , пряжки на ремнях и тд. Как организовать пропуск детей, охранник?
15-ти летний убил 10-ти летнего. В таком возрасте 5 лет - пропасть. Младший ещё совсем ребенок, птенец. Старший физически сформирован в мужчину. Создавал "модный экстрим -контент" в сети. Желание приобрести известность, пусть славу Герострата.
Гость (18:10:07 16-12-2025) 15-ти летний убил 10-ти летнего. В таком возрасте 5 лет - п... 10-летний погибший мальчик какой национальности? что-то недоговаривают
Гость (22:50:06 16-12-2025) 10-летний погибший мальчик какой национальности? что-то недо... Ну не русский и? Не зря идиот нападавший орал перед нападением - ТЫ какой нации? За это его надо было зарезать?
Родителям нужно заниматься своими детьми. А не только бездумно плодиться.
Что за чудовище а не человек
Соболезнования родителям погибшего мальчугана. Знаю, что такое потерять ребёнка. Дай вам Бог пережить это страшное горе.
Точно Тимофей?
Не сильно кучерявый?
Гость (22:33:51 16-12-2025) Точно Тимофей?Не сильно кучерявый?... Убит "кучерявый"
Ужас!!! Дело в том, что детская психика достаточна слаба и уязвима! Сейчас практически все сидят Интернете, все в расширенном доступе! Хорошо, если это группа «в мире животных» , а если террор и пропаганда насилия?! Легко, можно вступить и начало пошло… тем более подросток, психика неустойчива, на нее можно без труда воздействовать! Действительно в настоящее время, весь Интернет в «дерьме»
Вы тут доноетесь, что интернет вообще отключат. Воспитывать детей надо, интернет тут ни при чём
Бред написала и рабуется. Чего ты про детскую психику знаешь-то! Вот от таких, как ты надо ограждать детей. И не допускать к ним на пушечный выстрел! Достали со своими глупостями и стенаниями. Вот из-за тебе подобных детей и режут чуть ли не каждый месяц. А вы все виновных ищете!
Гость (00:35:56 17-12-2025) Ужас!!! Дело в том, что детская психика достаточна слаба и у... то о чем вы говорите легко можно прочитай даже не вступая ни в какие группы, а просто в комментариях на Амике
Представляю как это было в глазах убитого мальчика..
Гость (21:41:54 19-12-2025) Представляю как это было в глазах убитого мальчика..... Сколько дали Тимофею ? Суд был надеюсь дали по жизненно