Одноклассники характеризуют его как "веселого парня", который увлекался оружием

16 декабря 2025, 17:06, ИА Амител

Подросток, подозреваемый в поножовщине в одинцовской школе / Фото: Telegram-канал Baza

16 декабря в подмосковной школе произошла поножовщина. На Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, по предварительным данным, напал 15-летний ученик. Как сообщили в Следственном комитете Московской области, он смертельно ранил десятилетнего мальчика. Подростка задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц").

Все, что известно о юноше, который мог устроить поножовщину в школе в Одинцово, – в материале amic.ru.

1 Что известно о подростке, которого подозревают в нападении с ножом на одинцовскую школу? По данным Telegram-канала Baza , на Успенскую СОШ мог напасать ее учащийся, 15-летний Тимофей К. Как стало известно СМИ, юноша вел свой Telegram-канал, в котором освещал процесс подготовки к преступлению: выкладывал селфи, фото экипировки и одежду с экстремистскими надписями. Как уточняет Mash , туда же он выложил видео своего нападения на школу. «При себе у девятиклассника Тимофея К. было два ножа, перцовый баллончик, спички и предмет, похожий на СВУ, сейчас его осматривают взрывотехники», – пишет Mash Как рассказали журналистам сотрудники Успенской СОШ, на входе работала рамка металлодетектора, но охрана из-за большого потока детей не обращала на нее внимания. Поэтому подросток смог пронести все эти предметы в школу.

2 Что известно о семье подростка, который мог напасть на школу с ножом? Никакой информации о семье подозреваемого пока нет. По данным "Осторожно, новости", отец Тимофея узнал о нападении на школу из новостей. Мужчина не связал трагедию ни с травлей, ни с другими факторами. «Я ничего не знаю пока. Я сейчас еду в отделение», – рассказал он СМИ.

3 Что о юноше, подозреваемом в поножовщине, говорят учителя и одноклассники? Одноклассники нападавшего рассказали "Осторожно, новости", что последние несколько недель Тимофей не посещал школу. С их слов, он "вроде вел себя нормально", был "тихим и спокойным и со стороны был совершенно адекватным". Подростки говорят, что парень учился на тройки и четверки, а также "часто шутил про нацистов". «Увлекался оружием и военной тематикой. Друзья были, но немного и чаще всего – по интернету. Все было нормально, он с ними смеялся, общался хорошо», – цитирует детей "Осторожно, новости". Учитель истории Успенской СОШ рассказал Mash, что Тимофей вел себя тихо и в течение последнего месяца прогуливал уроки. Он утверждает, что с начала второй четверти оценки подростка ухудшились.