Что известно о подростке, подозреваемом в нападении с ножом на школу в Одинцово?

Одноклассники характеризуют его как "веселого парня", который увлекался оружием

16 декабря 2025, 17:06, ИА Амител

Подросток, подозреваемый в поножовщине в одинцовской школе / Фото: Telegram-канал Baza
Подросток, подозреваемый в поножовщине в одинцовской школе / Фото: Telegram-канал Baza

16 декабря в подмосковной школе произошла поножовщина. На Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, по предварительным данным, напал 15-летний ученик. Как сообщили в Следственном комитете Московской области, он смертельно ранил десятилетнего мальчика. Подростка задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц"). 

Все, что известно о юноше, который мог устроить поножовщину в школе в Одинцово, – в материале amic.ru.

Что известно о подростке, которого подозревают в нападении с ножом на одинцовскую школу?

По данным Telegram-канала Baza, на Успенскую СОШ мог напасать ее учащийся, 15-летний Тимофей К. Как стало известно СМИ, юноша вел свой Telegram-канал, в котором освещал процесс подготовки к преступлению: выкладывал селфи, фото экипировки и одежду с экстремистскими надписями. Как уточняет Mash, туда же он выложил видео своего нападения на школу.
«При себе у девятиклассника Тимофея К. было два ножа, перцовый баллончик, спички и предмет, похожий на СВУ, сейчас его осматривают взрывотехники», – пишет Mash.
Как рассказали журналистам сотрудники Успенской СОШ, на входе работала рамка металлодетектора, но охрана из-за большого потока детей не обращала на нее внимания. Поэтому подросток смог пронести все эти предметы в школу.
Что известно о семье подростка, который мог напасть на школу с ножом?

Никакой информации о семье подозреваемого пока нет. По данным "Осторожно, новости", отец Тимофея узнал о нападении на школу из новостей. Мужчина не связал трагедию ни с травлей, ни с другими факторами.

«Я ничего не знаю пока. Я сейчас еду в отделение», – рассказал он СМИ.

Что о юноше, подозреваемом в поножовщине, говорят учителя и одноклассники?

Одноклассники нападавшего рассказали "Осторожно, новости", что последние несколько недель Тимофей не посещал школу. С их слов, он "вроде вел себя нормально", был "тихим и спокойным и со стороны был совершенно адекватным". Подростки говорят, что парень учился на тройки и четверки, а также "часто шутил про нацистов".

«Увлекался оружием и военной тематикой. Друзья были, но немного и чаще всего – по интернету. Все было нормально, он с ними смеялся, общался хорошо», – цитирует детей "Осторожно, новости".

Учитель истории Успенской СОШ рассказал Mash, что Тимофей вел себя тихо и в течение последнего месяца прогуливал уроки. Он утверждает, что с начала второй четверти оценки подростка ухудшились. 

Почему подросток мог напасть на школу в Одинцово?

Telegram-канала Baza утверждает, что нападавший планировал убить учительницу математики. Как уточняет "Осторожно, новости", он искал педагога по кабинетам, но не мог вспомнить "букву и класс". 
Однако официальная версия еще неизвестна. Ее предстоит выяснить правоохранителям, которые возбудили уголовное дело по статьям 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц"). 
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

17:29:43 16-12-2025

Жуть. Представляете, человек приготовился к убийствам/терракту, о чём открыто публично неоднократно сообщил в соцсетях. Его не увидели, не выявили, не заблокировали, не остановили. То есть система безопасности интернета не работает, возможно?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:57:49 16-12-2025

Гость (17:29:43 16-12-2025) Жуть. Представляете, человек приготовился к убийствам/террак... как говорится :
"Ширина взгляда....
Внимание к деталям !"

Но меня не отпускает вопрос о безопасности школьного заведения !!!
Кто контролирует вход/выход ?!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:58 16-12-2025

Шинник (17:57:49 16-12-2025) как говорится :"Ширина взгляда....Внимание к деталям... Ты представь поток детей в 1000 человек, металлодетекторы реагируют на все- ключи, мелочь, часы , пряжки на ремнях и тд. Как организовать пропуск детей, охранник?

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:07 16-12-2025

15-ти летний убил 10-ти летнего. В таком возрасте 5 лет - пропасть. Младший ещё совсем ребенок, птенец. Старший физически сформирован в мужчину. Создавал "модный экстрим -контент" в сети. Желание приобрести известность, пусть славу Герострата.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:06 16-12-2025

Гость (18:10:07 16-12-2025) 15-ти летний убил 10-ти летнего. В таком возрасте 5 лет - п... 10-летний погибший мальчик какой национальности? что-то недоговаривают

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:43 17-12-2025

Гость (22:50:06 16-12-2025) 10-летний погибший мальчик какой национальности? что-то недо... Ну не русский и? Не зря идиот нападавший орал перед нападением - ТЫ какой нации? За это его надо было зарезать?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:06 16-12-2025

Родителям нужно заниматься своими детьми. А не только бездумно плодиться.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:05 16-12-2025

Что за чудовище а не человек

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:09:31 16-12-2025

Соболезнования родителям погибшего мальчугана. Знаю, что такое потерять ребёнка. Дай вам Бог пережить это страшное горе.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:51 16-12-2025

Точно Тимофей?
Не сильно кучерявый?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:38 17-12-2025

Гость (22:33:51 16-12-2025) Точно Тимофей?Не сильно кучерявый?... Убит "кучерявый"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:35:56 17-12-2025

Ужас!!! Дело в том, что детская психика достаточна слаба и уязвима! Сейчас практически все сидят Интернете, все в расширенном доступе! Хорошо, если это группа «в мире животных» , а если террор и пропаганда насилия?! Легко, можно вступить и начало пошло… тем более подросток, психика неустойчива, на нее можно без труда воздействовать! Действительно в настоящее время, весь Интернет в «дерьме»

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:09 17-12-2025

Гость (00:35:56 17-12-2025) Ужас!!! Дело в том, что детская психика достаточна слаба и у... ]
Вы тут доноетесь, что интернет вообще отключат. Воспитывать детей надо, интернет тут ни при чём

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:13 17-12-2025

Гость (00:35:56 17-12-2025) Ужас!!! Дело в том, что детская психика достаточна слаба и у...
Бред написала и рабуется. Чего ты про детскую психику знаешь-то! Вот от таких, как ты надо ограждать детей. И не допускать к ним на пушечный выстрел! Достали со своими глупостями и стенаниями. Вот из-за тебе подобных детей и режут чуть ли не каждый месяц. А вы все виновных ищете!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:13 17-12-2025

Гость (00:35:56 17-12-2025) Ужас!!! Дело в том, что детская психика достаточна слаба и у... то о чем вы говорите легко можно прочитай даже не вступая ни в какие группы, а просто в комментариях на Амике

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:54 19-12-2025

Представляю как это было в глазах убитого мальчика..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иииии

18:40:26 25-12-2025

Гость (21:41:54 19-12-2025) Представляю как это было в глазах убитого мальчика..... Сколько дали Тимофею ? Суд был надеюсь дали по жизненно

  0 Нравится
Ответить
