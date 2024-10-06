Стало известно, какой может быть зима в Алтайском крае
Температура в декабре будет выше средних значений
06 октября 2024, 17:48, ИА Амител
Зима / Фото: pxhere.com/ru/photo/1116028
В этом году зима в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, не будет слишком холодной. Температура будет соответствовать норме или даже превышать ее, пишет "КП-Барнаул".
В декабре ожидается, что температура будет выше среднего значения, а в январе 2025 года – примерно соответствовать средним показателям. Такая же тенденция сохранится и в феврале.
Например, в Барнауле средняя температура зимой составляет -14 градусов. В декабре ожидается около -13 градусов, в январе – 15,5 градуса ниже нуля, а в феврале – 13,7 градуса ниже нуля.
18:01:00 06-10-2024
Одно можно сказать с уверенностью, зимой будет холодно и снег
18:28:30 06-10-2024
На кофейной гуще точнее будет...
19:50:54 06-10-2024
температура не опустится ниже определённого уровня)))
20:41:21 06-10-2024
ага так я и поверил этим синоптикам на три дня не могут угадать по 2 раза в сутки прогноз меняют.
23:29:36 06-10-2024
На два дня не могут ничего вразумительного спрогнозировать,но уже за февраль базарят... 🤡