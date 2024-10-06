Стало известно, какой может быть зима в Алтайском крае

Температура в декабре будет выше средних значений

06 октября 2024, 17:48, ИА Амител

Зима / Фото: pxhere.com/ru/photo/1116028

В этом году зима в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, не будет слишком холодной. Температура будет соответствовать норме или даже превышать ее, пишет "КП-Барнаул".

В декабре ожидается, что температура будет выше среднего значения, а в январе 2025 года – примерно соответствовать средним показателям. Такая же тенденция сохранится и в феврале.

Например, в Барнауле средняя температура зимой составляет -14 градусов. В декабре ожидается около -13 градусов, в январе – 15,5 градуса ниже нуля, а в феврале – 13,7 градуса ниже нуля.