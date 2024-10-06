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Стало известно, какой может быть зима в Алтайском крае

Температура в декабре будет выше средних значений

06 октября 2024, 17:48, ИА Амител

Зима / Фото: pxhere.com/ru/photo/1116028
Зима / Фото: pxhere.com/ru/photo/1116028

В этом году зима в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, не будет слишком холодной. Температура будет соответствовать норме или даже превышать ее, пишет "КП-Барнаул".

В декабре ожидается, что температура будет выше среднего значения, а в январе 2025 года – примерно соответствовать средним показателям. Такая же тенденция сохранится и в феврале.

Например, в Барнауле средняя температура зимой составляет -14 градусов. В декабре ожидается около -13 градусов, в январе – 15,5 градуса ниже нуля, а в феврале – 13,7 градуса ниже нуля.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

18:01:00 06-10-2024

Одно можно сказать с уверенностью, зимой будет холодно и снег

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Бдыщ...

18:28:30 06-10-2024

На кофейной гуще точнее будет...

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Элен без ребят

19:50:54 06-10-2024

температура не опустится ниже определённого уровня)))

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Гость

20:41:21 06-10-2024

ага так я и поверил этим синоптикам на три дня не могут угадать по 2 раза в сутки прогноз меняют.

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Евген

23:29:36 06-10-2024

На два дня не могут ничего вразумительного спрогнозировать,но уже за февраль базарят... 🤡

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