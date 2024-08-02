Стало известно, когда Барнаул украсят ко Дню города

В этом году концепция Дня города будет посвящена Году семьи

02 августа 2024, 17:30, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул планируют украсить в честь Дня города к 23 августа. Концепция оформления уже утверждена, она будет посвящена Году семьи и основана на двух направлениях: многодетные семьи и трудовые династии. Особое внимание власти города уделят флажному оформлению города. Об этом заместитель главы администрации города Андрей Федоров рассказал на совещании 2 августа, пишет пресс-служба мэрии.

Под поздравительные баннеры планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей различных форматов. В концепции уделят внимание флажному оформлению города. В краевой столице разместят флаговые и объемно-пространственные композиции. Украсят в основном главные улицы города, общественные пространства и места проведения праздничных мероприятий.

Напомним, что День города в Барнауле пройдет 31 августа. Главной локацией станет площадь Сахарова, где состоятся спортивные соревнования, фестиваль ГТО, концерты и салют. В парке "Центральный" будет фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем", а на Мало-Тобольской – ярмарка "Барнаул семейный" и выставка "Барнаул туристский". Там же будут концерты, выставки, мастер-классы, фестиваль стрит-арта, песочное шоу и так далее. В 17 часов на Старом базаре состоится турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3".

Одним из самых главных мероприятий станет выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". Оно будет длиться час, а именно с 17 до 18 часов над акваторией Оби. А 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдет репетиция шоу. Посмотреть полет можно будет из Нагорного парка или с набережной.

Также праздничные площадки будут во всех районах города, после концертов там запустят салюты. Подробнее о проведении Дня города в 2024 году можно прочитать здесь.