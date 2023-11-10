НОВОСТИПолитика

Стало известно, когда будет прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году

Прямую линию и большую пресс-конференцию в этом году объединят

10 ноября 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Эта дата рассматривается в качестве основной", – указали собеседники издания.

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что с проведением объединенного мероприятия уже определились, но дату не назвал.

Ранее СМИ сообщали, что если прямая линия пройдет в конце года, то, скорее всего, она будет посвящена президентским выборам – будет "общение с избирателями".

Напомним, большая пресс-конференция президента ежегодно проводилась с 2001 года, однако в 2022 году ее не было.

Фото: unsplash.com

Песков высказался относительно сроков прямой линии с Владимиром Путиным

В Кремле всё ещё считают этот формат общения с населением востребованным
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Прямая линия

Комментарии 2

Avatar Picture
Иван Андреич

11:50:37 10-11-2023

Ура товарищи. Опять все проблемы в стране разом решаться)) Очень , очень полезное мероприятие) .

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:56 10-11-2023

Что там? Снова половцы? Улус джучи? Все завидуют? Об-ма-ну-ли? Родитель #1 и #2? Боевые комары и гуси? Медаль для Адама?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров