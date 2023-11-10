Стало известно, когда будет прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году
Прямую линию и большую пресс-конференцию в этом году объединят
10 ноября 2023, 11:40, ИА Амител
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники.
"Эта дата рассматривается в качестве основной", – указали собеседники издания.
Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал Дмитрий Песков.
Накануне пресс-секретарь президента заявил, что с проведением объединенного мероприятия уже определились, но дату не назвал.
Ранее СМИ сообщали, что если прямая линия пройдет в конце года, то, скорее всего, она будет посвящена президентским выборам – будет "общение с избирателями".
Напомним, большая пресс-конференция президента ежегодно проводилась с 2001 года, однако в 2022 году ее не было.
11:50:37 10-11-2023
Ура товарищи. Опять все проблемы в стране разом решаться)) Очень , очень полезное мероприятие) .
13:29:56 10-11-2023
Что там? Снова половцы? Улус джучи? Все завидуют? Об-ма-ну-ли? Родитель #1 и #2? Боевые комары и гуси? Медаль для Адама?