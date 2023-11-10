Прямую линию и большую пресс-конференцию в этом году объединят

10 ноября 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Эта дата рассматривается в качестве основной", – указали собеседники издания.

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году объединят. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что с проведением объединенного мероприятия уже определились, но дату не назвал.

Ранее СМИ сообщали, что если прямая линия пройдет в конце года, то, скорее всего, она будет посвящена президентским выборам – будет "общение с избирателями".

Напомним, большая пресс-конференция президента ежегодно проводилась с 2001 года, однако в 2022 году ее не было.