Стало известно, когда начнутся российско-американские переговоры в Эр-Рияде

Стороны встретятся в 10:00 по московскому времени

24 марта 2025, 13:28, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Делегации РФ и США планируют начать переговоры в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Известно, что стороны встретятся в гостинице The Ritz-Carlton. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что в состав американской делегации войдут директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Напомним, 23 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Как утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров, переговоры прошли продуктивно и предметно. С его слов, стороны затронули ключевые вопросы, в том числе обсудили энергетику.

Ожидается, что предстоящая встреча РФ и США будет посвящена Черноморской инициативе – безопасности судоходства в акватории Черного моря.