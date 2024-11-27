Стало известно, когда ограничат движение транспорта на площади Сахарова в Барнауле
Работы по обустройству новогоднего городка должны завершить до 25 декабря
27 ноября 2024, 06:15, ИА Амител
Движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова перекроют в Барнауле с 9 декабря. Как сообщает пресс-центр мэрии, там начнутся работы по обустройству традиционного новогоднего городка.
В ходе оперативного аппаратного совещания в мэрии замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин рассказал, что конкурсные процедуры на проведение работ пока проводятся.
Напомним, что итоги торгов должны подвести уже сегодня, 27 ноября. До 25 декабря 2024 года подрядчик должен будет оборудовать городок, до 13 января – содержать, а с 14 по 19 января – демонтировать. На эти цели власти готовы потратить 24,5 млн рублей.
Как будет выглядеть один из центров новогодних празднований – смотрите в материале amic.ru.
07:00:42 27-11-2024
Сколько можно эту морковку ставить за 25 лямов? Объясните уже авторам что это безвкусно. Живую ставить надо. Дело не в размере!
07:26:17 27-11-2024
барнаулец (07:00:42 27-11-2024) Сколько можно эту морковку ставить за 25 лямов? Объясните уж... Итак весь лес вырубили. Любуйтесь этой
08:43:49 27-11-2024
барнаулец (07:00:42 27-11-2024) Сколько можно эту морковку ставить за 25 лямов? Объясните уж... Купи живую и ставь у себя дома.
08:13:25 27-11-2024
Классный у нас город,что елки приличной нету и места приличного где её организовать.
08:45:30 27-11-2024
Александр (08:13:25 27-11-2024) Классный у нас город,что елки приличной нету и места приличн... Вас что, с утра не удовлетворили? Ну не нравится вам город, соберитесь и валите в Алтайку.
09:23:08 27-11-2024
И стройку на время заморозят ?
09:44:07 27-11-2024
ППШариков (09:23:08 27-11-2024) И стройку на время заморозят ?... По ходу на стойку по проекту, проезд оставят... Стройка это градообразующее предприятие! Как его заморозить!? Вы что!?
09:43:12 27-11-2024
А когда снимут ограничение движения транспорта в районе новой развязки на Змеиногорском тракте?
11:57:11 27-11-2024
Бельмесево (09:43:12 27-11-2024) А когда снимут ограничение движения транспорта в районе ново... когда бетон и асфальт в минусовую температуру застынут под снегом