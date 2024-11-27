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Стало известно, когда ограничат движение транспорта на площади Сахарова в Барнауле

Работы по обустройству новогоднего городка должны завершить до 25 декабря

27 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru
Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru

Движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова перекроют в Барнауле с 9 декабря. Как сообщает пресс-центр мэрии, там начнутся работы по обустройству традиционного новогоднего городка.

В ходе оперативного аппаратного совещания в мэрии замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин рассказал, что конкурсные процедуры на проведение работ пока проводятся.

Напомним, что итоги торгов должны подвести уже сегодня, 27 ноября. До 25 декабря 2024 года подрядчик должен будет оборудовать городок, до 13 января – содержать, а с 14 по 19 января – демонтировать. На эти цели власти готовы потратить 24,5 млн рублей.

Как будет выглядеть один из центров новогодних празднований – смотрите в материале amic.ru.

Барнаул Новый год
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Комментарии 9

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барнаулец

07:00:42 27-11-2024

Сколько можно эту морковку ставить за 25 лямов? Объясните уже авторам что это безвкусно. Живую ставить надо. Дело не в размере!

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Гость

07:26:17 27-11-2024

барнаулец (07:00:42 27-11-2024) Сколько можно эту морковку ставить за 25 лямов? Объясните уж... Итак весь лес вырубили. Любуйтесь этой

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Гость

08:43:49 27-11-2024

барнаулец (07:00:42 27-11-2024) Сколько можно эту морковку ставить за 25 лямов? Объясните уж... Купи живую и ставь у себя дома.

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Александр

08:13:25 27-11-2024

Классный у нас город,что елки приличной нету и места приличного где её организовать.

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Гость

08:45:30 27-11-2024

Александр (08:13:25 27-11-2024) Классный у нас город,что елки приличной нету и места приличн... Вас что, с утра не удовлетворили? Ну не нравится вам город, соберитесь и валите в Алтайку.

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ППШариков

09:23:08 27-11-2024

И стройку на время заморозят ?

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Гость

09:44:07 27-11-2024

ППШариков (09:23:08 27-11-2024) И стройку на время заморозят ?... По ходу на стойку по проекту, проезд оставят... Стройка это градообразующее предприятие! Как его заморозить!? Вы что!?

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Бельмесево

09:43:12 27-11-2024

А когда снимут ограничение движения транспорта в районе новой развязки на Змеиногорском тракте?

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Гость

11:57:11 27-11-2024

Бельмесево (09:43:12 27-11-2024) А когда снимут ограничение движения транспорта в районе ново... когда бетон и асфальт в минусовую температуру застынут под снегом

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