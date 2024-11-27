Стало известно, когда ограничат движение транспорта на площади Сахарова в Барнауле

Работы по обустройству новогоднего городка должны завершить до 25 декабря

27 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru

Движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова перекроют в Барнауле с 9 декабря. Как сообщает пресс-центр мэрии, там начнутся работы по обустройству традиционного новогоднего городка.

В ходе оперативного аппаратного совещания в мэрии замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин рассказал, что конкурсные процедуры на проведение работ пока проводятся.

Напомним, что итоги торгов должны подвести уже сегодня, 27 ноября. До 25 декабря 2024 года подрядчик должен будет оборудовать городок, до 13 января – содержать, а с 14 по 19 января – демонтировать. На эти цели власти готовы потратить 24,5 млн рублей.

Как будет выглядеть один из центров новогодних празднований – смотрите в материале amic.ru.