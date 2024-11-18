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Каким будет новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле?

На оформление городка на пл. Сахарова и украшение одной территории в центре Барнаула власти готовы потратить 24,5 млн рублей

18 ноября 2024, 11:30, Антон Дегтярев

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: госзакупки
Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: госзакупки

Власти Барнаула намерены потратить 24,5 млн рублей на строительство новогоднего городка на площади Сахарова и на украшение территории в районе дома № 24 по ул. Молодежной. Городок на площади Сахарова будет главным в городе, там установят большую елку, светодиодные фигуры и павильоны.

Информация об этом появилась на портале госзакупок 15 ноября, заявки можно подавать до 25 ноября, а итоги торгов подведут 27 ноября 2024 года. Подрядчик приступит к работам с даты подписания контракта, который будет действовать до 24 января 2025 года. До 25 декабря 2024 года компания-победитель должна оборудовать городок, а до 13 января – его содержать. С 14 по 19 января городок нужно демонтировать.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной будет установлен световой фонтан (в районе дома № 24 по ул. Молодежной).

На площадь Сахарова подрядчик должен доставить два строительных вагончика, смонтировать искусственную ель высотой 32 метра и диаметром 12 метров и обеспечить ее декоративно-световое оформление гирляндами, светильниками и так далее. У елки будет и ограждение.

Проект снежного городка на площади Сахарова / Фото: госзакупки

Помимо елки, подрядчик изготовит, доставит и смонтирует светодинамические фигуры: поставит на входную группу фигуры "Шары" и "Маяк" (по две штуки), далее на площади будет арт-объект с цифрами "2025", фигуры "Веер", "Шар со скамейкой", "Арка с елками", "Зеркало с шарами", "Зеркало", "Мишка", "Арка большая", "Лилия", "Шарики маленькие" и другие. Кроме того, подрядчик изготовит шесть новогодних павильонов с каркасом из деревянного бруса. 

В январе компания-победитель будет содержать городок, каждый день очищать его от мусора и снега и посыпать противогололедными средствами. 

После праздников необходимо демонтировать городок, светодинамические фигуры и новогодние павильоны передать в собственность комитета по благоустройству Барнаула.  

Отметим, что на площади Сахарова власти планируют провести и новогодний салют. За него подрядчику готовы заплатить 300 тысяч рублей. Однако пока точно неизвестно, состоится шоу или нет.

Напомним, что новогодний городок в Барнауле появится и на ул. Мало-Тобольской. На него, а также на праздничное оформление Центрального района власти потратят около 5 млн рублей. 

праздники госзакупки Новый год площадь Сахарова
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Комментарии 12

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Гость

11:56:36 18-11-2024

Во все времена (кроме нынешних) главной зимней забавой для детворы было катание с ледяной горки, а без этого новогодний городок теряет смысл.

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Гость

13:40:30 18-11-2024

Еще бы соответствующее музыкальное сопровождение предусмотрели, а то вечно тишина гробовая.

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Ольга

17:42:33 18-11-2024

Традиционные зимние забавы на Руси, это снежные городки и горки, катки на реке...Вместо этого салют.Ёлки давно стилизованные... Теряем самобытность. Для чего и кто?

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Александр

19:14:35 18-11-2024

Раньше жил в Иркутске. Город начинали украшать в ноябре. Елка городская стояла уже в начале декабря. Чувствовалось приближение праздника. А в Барнауле 29 декабря. На 2 недели. А 1 января она уже никому не нужна. Что то не так

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Гость

10:05:14 19-11-2024

Александр (19:14:35 18-11-2024) Раньше жил в Иркутске. Город начинали украшать в ноябре. Елк... Когда начинают украшать в ноябре, то к 31му декабря оформление уже осточертеет и теряется ощущение праздника. Это как начинать праздновать свой ДР за 2 месяца! Раньше в Барнауле открывали ёлку 30 декабря и это очень правильно! Потом дети все каникулы посещали снежный городок. Особенно этому способствовало проведение новогодних сказочных представлений во Дворце спорта и Драмтеатре.

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Наталья

20:02:34 18-11-2024

Зачем столько денег тратить на проведение елки. Можно ведь для детей провести праздник в театрах а все эти миллионы затратить на потребности для ребят на СВО. Победим тогда и будем праздновать.

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Гость

21:22:11 18-11-2024

В принципе скромненький подарок себе на Новый год сделали.

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Мирской

09:37:37 19-11-2024

Очередное доказательство,что в Барнауле нет зрелого общества,там рулит бал чиновник. Закаливающие цены на зимние утехи,безвкусица в оформлении с6дноготгородка,который давно пора перенести на район м. Тобольской.Раньше в каждом районе своя ёлка стояла и горки. На Сахарова давно пора прекратить перегораживает проспект,только кто об этом думает? У брошенного музея на Октября поставьте ёлку и хватит. Аз да там "Сеятель", а на горе стэлла,память и как можно уникально пилить бюджет. С наступающим невеселым годом

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Гость

09:54:18 19-11-2024

Любоваться украшением на площади баварина будут только водители троллейбусов и автобусов .. конечная! И в городе конечная с такими организаторами . А как было в прежние времена? День города с выставкой цветов, Новый год оформление всех районов снежными городками , снежными фигурами и ледяными композициями. Ленинский проспект был празднично оформлен по всей его протяженности.

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Гость

13:10:31 19-11-2024

Какой будет городок....Как всегда-никакой.Каждый год одно и то же,только деньги пилят по карманам.Хоть бы что нибудь новое придумали наконец то!!!

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Гость

17:05:53 19-11-2024

Моему ребёнку нужна горка и как можно выше!

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Гость

07:55:26 20-11-2024

Отдайте деньга на передовую, им нужнее

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