Каким будет новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле?

На оформление городка на пл. Сахарова и украшение одной территории в центре Барнаула власти готовы потратить 24,5 млн рублей

18 ноября 2024, 11:30, Антон Дегтярев

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: госзакупки

Власти Барнаула намерены потратить 24,5 млн рублей на строительство новогоднего городка на площади Сахарова и на украшение территории в районе дома № 24 по ул. Молодежной. Городок на площади Сахарова будет главным в городе, там установят большую елку, светодиодные фигуры и павильоны.

Информация об этом появилась на портале госзакупок 15 ноября, заявки можно подавать до 25 ноября, а итоги торгов подведут 27 ноября 2024 года. Подрядчик приступит к работам с даты подписания контракта, который будет действовать до 24 января 2025 года. До 25 декабря 2024 года компания-победитель должна оборудовать городок, а до 13 января – его содержать. С 14 по 19 января городок нужно демонтировать.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной будет установлен световой фонтан (в районе дома № 24 по ул. Молодежной).

На площадь Сахарова подрядчик должен доставить два строительных вагончика, смонтировать искусственную ель высотой 32 метра и диаметром 12 метров и обеспечить ее декоративно-световое оформление гирляндами, светильниками и так далее. У елки будет и ограждение.

Проект снежного городка на площади Сахарова / Фото: госзакупки

Помимо елки, подрядчик изготовит, доставит и смонтирует светодинамические фигуры: поставит на входную группу фигуры "Шары" и "Маяк" (по две штуки), далее на площади будет арт-объект с цифрами "2025", фигуры "Веер", "Шар со скамейкой", "Арка с елками", "Зеркало с шарами", "Зеркало", "Мишка", "Арка большая", "Лилия", "Шарики маленькие" и другие. Кроме того, подрядчик изготовит шесть новогодних павильонов с каркасом из деревянного бруса.

В январе компания-победитель будет содержать городок, каждый день очищать его от мусора и снега и посыпать противогололедными средствами.

После праздников необходимо демонтировать городок, светодинамические фигуры и новогодние павильоны передать в собственность комитета по благоустройству Барнаула.

Отметим, что на площади Сахарова власти планируют провести и новогодний салют. За него подрядчику готовы заплатить 300 тысяч рублей. Однако пока точно неизвестно, состоится шоу или нет.

Напомним, что новогодний городок в Барнауле появится и на ул. Мало-Тобольской. На него, а также на праздничное оформление Центрального района власти потратят около 5 млн рублей.