Стало известно, когда парк "Центральный" откроется для всех барнаульцев
Открытие парка приурочат к фестивалю "Алтайская зимовка"
16 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Парк "Центральный" в Барнауле планируется открыть для всех барнаульцев 3 декабря 2023 года. Открытие будет приурочено к фестивалю "Алтайская зимовка". Об этом рассказала amic.ru руководитель парка Вера Браженс.
"Предварительно откроем парк 3 декабря. "Алтайская зимовка" к нам заходит, мы станем одной из площадок. Конечно, у нас будет праздник в честь открытия парка, но его мы пока не прорабатывали. Каток планируем делать зимой, елку поставим, как всегда. Будут новогодние мероприятия", – пояснила Вера Браженс.
На сайте "Алтайской зимовки" также сказано, что парк "Центральный" станет основной площадкой фестиваля. На сцене там пройдет концертная программа, а для гостей приготовят анимационную зону и сувениры с символикой "Алтайской зимовки".
Напомним, что парк "Центральный" с мая 2023 года был закрыт на реконструкцию. В парке отремонтировали центральную аллею, построили новые дорожки из плитки, провели новое освещение, установили обновленные скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, качели, малые архитектурные формы, парковые диваны, благоустроили детскую площадку и посадили деревья. Фонтан также реконструировали, он стал пешеходным.
Посмотреть, как выглядит парк после реконструкции, можно здесь.
Напомним, что в 2023 году закончилось и четырехлетнее благоустройство парка "Изумрудный". Кроме того, шел второй этап обновления парка "Юбилейный".
07:20:47 16-11-2023
Зимой то парки самое время открывать…
09:38:02 16-11-2023
Мало зелени в парке. Высадите побольше крупномеров, елей, например, сосен. Лестница для маломобильных просто шедевральная🤦♀️и убили забором прекрасную естественную зону на берегу реки.
09:43:47 16-11-2023
Лучше бы сейчас открыли пока погода хорошая!
12:05:10 16-11-2023
Переименуйте парк в сквер
16:28:03 16-11-2023
Меньше всего интересует "парк" на окраине, да и еще в такое время года. Оставьте уж попытки привлечь народ на "АрБаТ" и якобы "ПаРк". Давно уничтожена главная точка притяжения - Старый базар, который бы одним из самых главных торговых мест в Барнауле, а теперь - Всё!