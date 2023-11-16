Стало известно, когда парк "Центральный" откроется для всех барнаульцев

Открытие парка приурочат к фестивалю "Алтайская зимовка"

16 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Парк "Центральный" после реконструкции / Фото: Екатерина Смолихина

Парк "Центральный" в Барнауле планируется открыть для всех барнаульцев 3 декабря 2023 года. Открытие будет приурочено к фестивалю "Алтайская зимовка". Об этом рассказала amic.ru руководитель парка Вера Браженс.

"Предварительно откроем парк 3 декабря. "Алтайская зимовка" к нам заходит, мы станем одной из площадок. Конечно, у нас будет праздник в честь открытия парка, но его мы пока не прорабатывали. Каток планируем делать зимой, елку поставим, как всегда. Будут новогодние мероприятия", – пояснила Вера Браженс.

На сайте "Алтайской зимовки" также сказано, что парк "Центральный" станет основной площадкой фестиваля. На сцене там пройдет концертная программа, а для гостей приготовят анимационную зону и сувениры с символикой "Алтайской зимовки".

Напомним, что парк "Центральный" с мая 2023 года был закрыт на реконструкцию. В парке отремонтировали центральную аллею, построили новые дорожки из плитки, провели новое освещение, установили обновленные скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, качели, малые архитектурные формы, парковые диваны, благоустроили детскую площадку и посадили деревья. Фонтан также реконструировали, он стал пешеходным.

Посмотреть, как выглядит парк после реконструкции, можно здесь.

Напомним, что в 2023 году закончилось и четырехлетнее благоустройство парка "Изумрудный". Кроме того, шел второй этап обновления парка "Юбилейный".