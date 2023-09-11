Стало известно, когда пройдет первая осенняя ярмарка в Барнауле
Закупиться едой можно будет по шести адресам
11 сентября 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: barnaul.press
Первая в 2023 году осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Барнауле 16 сентября, сообщили в мэрии.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- пр. Ленина, 71;
- ул. 50 лет СССР, 51а;
- пл. Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер);
- пр. Красноармейский, 36;
- ул. Чайковского, 21а.
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края. Также для садоводов-огородников представят саженцы плодовых и ягодных культур, рассады.
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