Стало известно, когда пройдет первая осенняя ярмарка в Барнауле

Закупиться едой можно будет по шести адресам

11 сентября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Первая в 2023 году осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Барнауле 16 сентября, сообщили в мэрии.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

пр. Ленина, 71;

ул. 50 лет СССР, 51а;

пл. Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер);

пр. Красноармейский, 36;

ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края. Также для садоводов-огородников представят саженцы плодовых и ягодных культур, рассады.