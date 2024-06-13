Стало известно, когда вынесут приговор новосибирскому экс-зампрокурора Кузьменок

Любовь Кузьменок обвиняют в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями

13 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Любовь Кузьменок / Фото: Антон Дегтярев

Приговор по делу бывшего зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), вынесут 25 июня в 14 часов. Заседание пройдет в Ленинском районном суде Барнаула. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Последнее заседание по делу Кузьменок прошло 11 июня 2024 года. На нем обвиняемая произнесла последнее слово, а сторона обвинения запросила для Кузьменок восемь лет колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением классного чина государственного советника юстиции 3-го класса, а также права занимать должности в госорганах России на пять лет. Еще с бывшего зампрокурора области гособвинение намерено взыскать штраф 50 тысяч рублей.

"Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Сам приговор будет на следующем заседании 25 июня в 14 часов. На последнем заседании 11 июня Кузьменок произнесла последнее слово, сторона обвинения запросила ей восемь лет колонии общего режима", – прокомментировали в суде.

Напомним, что, по версии следствия, с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток" Дмитрия Башмакова. За деньги она должна была покровительствовать его фирмам ООО "Сателит", ООО "Луч" и иным организациям, которые связаны с ТЦ "Восток". Посредниками при передаче взяток были предприниматель Олег Яровой и экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина. В общей сложности Кузьменок за покровительство получила 2,5 млн рублей.

Дело перенесли из Новосибирска в Барнаул, чтобы Кузьменок не смогла оказать давление на следствие. Подробнее об обвинениях против Кузьменок можно прочитать здесь.