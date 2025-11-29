О повышенных выплатах рассказали эксперты

29 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В декабре некоторые российские пенсионеры претендуют на увеличение своих пенсионных выплат на 10 тысяч рублей по сравнению с ноябрьскими. Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, пояснил aif.ru, что это повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста в ноябре.

«В декабре получатели страховых пенсий по старости, отметившие 80-летие в ноябре, получат выплаты, увеличенные на 10 221,7 руб. Эта сумма состоит из фиксированной части страховой пенсии в размере 8907,70 руб. и доплаты за уход – 1314 руб. Таким образом, благодаря удвоению фиксированной выплаты и включению надбавки за уход страховая пенсия по старости в декабре будет на 26,2% превышать ноябрьскую выплату,» – подчеркнул он.

Также экономист напомнил, что пенсионерам, получающим выплаты до 11-го числа месяца, в декабре придет досрочная январская пенсия, проиндексированная на 7,6%, которую можно назвать "тринадцатой".