Стало известно, кому в декабре добавят десять тысяч к пенсии
О повышенных выплатах рассказали эксперты
29 ноября 2025, 15:35, ИА Амител
В декабре некоторые российские пенсионеры претендуют на увеличение своих пенсионных выплат на 10 тысяч рублей по сравнению с ноябрьскими. Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, пояснил aif.ru, что это повышение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста в ноябре.
«В декабре получатели страховых пенсий по старости, отметившие 80-летие в ноябре, получат выплаты, увеличенные на 10 221,7 руб. Эта сумма состоит из фиксированной части страховой пенсии в размере 8907,70 руб. и доплаты за уход – 1314 руб. Таким образом, благодаря удвоению фиксированной выплаты и включению надбавки за уход страховая пенсия по старости в декабре будет на 26,2% превышать ноябрьскую выплату,» – подчеркнул он.
Также экономист напомнил, что пенсионерам, получающим выплаты до 11-го числа месяца, в декабре придет досрочная январская пенсия, проиндексированная на 7,6%, которую можно назвать "тринадцатой".
11:22:03 30-11-2025
Обещали инвалидам 1 гр. добавить с октября, так ни одной копейки и не добавили. Тут скорее всего тоже развод.
18:28:09 30-11-2025
Гость (11:22:03 30-11-2025) Обещали инвалидам 1 гр. добавить с октября, так ни одной коп... обращайтесь в поликлинику и в собес
20:35:50 30-11-2025
Гость (18:28:09 30-11-2025) обращайтесь в поликлинику и в собес... При чем тут вообще поликлиника???
21:50:11 30-11-2025
Гость (20:35:50 30-11-2025) При чем тут вообще поликлиника???... Группу там покупают. Все верно.