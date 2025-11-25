Из-за новогодних праздников деньги начислят заранее

25 ноября 2025, 13:10, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Россияне получат пенсии за январь 2026 года досрочно. Это связано с новогодними праздниками, которые продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го. Социальный фонд и российские банки уже согласовали график выплат. Об этом телеканалу RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Когда россиянам выплатят январские пенсии и правда ли, что их увеличат, – в материале amic.ru.

1 Когда россиянам выплатят пенсии за январь 2026 года? Пенсионеры, которым начисляют выплаты с 1-го по 10-е число месяца, получат деньги заранее. Дело в том, что в январе этот период времени приходится на новогодние праздники. Так, россиянам начислят деньги с 25 по 29 декабря, а в некоторых регионах пенсии выплатят 24 декабря. Все выплаты назначают автоматически, поэтому писать заявления или обращаться в Социальный фонд не нужно. «Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления – средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», – пояснил Говырин.

2 Когда январские пенсии перечислят на банковскую карту? Пенсионерам, которые получают выплаты на банковскую карту, зачислят деньги в течение последней недели декабря. Банки обязаны сделать это не позднее 30 декабря 2025-го – последнего рабочего дня в году.

3 А когда доставят пенсии наличными деньгами? Тем, кто получает выплаты наличными через почтовые отделения, пенсии доставят с 26 по 30 декабря. "Почта России" заранее формирует графики выплат. Как правило, в северных и дальневосточных регионах России доставку пенсий начинают на день-два раньше.

5 Правда ли, что в январе будут выдавать повышенные пенсии? Да. Январские выплаты начислят с учетом индексации 2026 года. Страховые пенсии вырастут на 7,6%, а фиксированную выплату увеличат до 9584,69 рубля. Социальный фонд сделает перерасчет автоматически – обращаться туда с заявлением не нужно.