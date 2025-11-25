Когда россияне получат пенсии за январь 2026 года?
Из-за новогодних праздников деньги начислят заранее
25 ноября 2025, 13:10, ИА Амител
Россияне получат пенсии за январь 2026 года досрочно. Это связано с новогодними праздниками, которые продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го. Социальный фонд и российские банки уже согласовали график выплат. Об этом телеканалу RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Когда россиянам выплатят январские пенсии и правда ли, что их увеличат, – в материале amic.ru.
Когда россиянам выплатят пенсии за январь 2026 года?
Пенсионеры, которым начисляют выплаты с 1-го по 10-е число месяца, получат деньги заранее. Дело в том, что в январе этот период времени приходится на новогодние праздники. Так, россиянам начислят деньги с 25 по 29 декабря, а в некоторых регионах пенсии выплатят 24 декабря. Все выплаты назначают автоматически, поэтому писать заявления или обращаться в Социальный фонд не нужно.
«Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления – средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», – пояснил Говырин.
Я получаю пенсн на почте 10числа,когда я получу пенсию за январь