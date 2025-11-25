НОВОСТИЭкономика

Когда россияне получат пенсии за январь 2026 года?

Из-за новогодних праздников деньги начислят заранее

25 ноября 2025, 13:10, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Россияне получат пенсии за январь 2026 года досрочно. Это связано с новогодними праздниками, которые продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го. Социальный фонд и российские банки уже согласовали график выплат. Об этом телеканалу RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. 

Когда россиянам выплатят январские пенсии и правда ли, что их увеличат, – в материале amic.ru.

1

Когда россиянам выплатят пенсии за январь 2026 года?

Пенсионеры, которым начисляют выплаты с 1-го по 10-е число месяца, получат деньги заранее. Дело в том, что в январе этот период времени приходится на новогодние праздники. Так, россиянам начислят деньги с 25 по 29 декабря, а в некоторых регионах пенсии выплатят 24 декабря. Все выплаты назначают автоматически, поэтому писать заявления или обращаться в Социальный фонд не нужно.

«Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления – средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», – пояснил Говырин.

2

Когда январские пенсии перечислят на банковскую карту?

Пенсионерам, которые получают выплаты на банковскую карту, зачислят деньги в течение последней недели декабря. Банки обязаны сделать это не позднее 30 декабря 2025-го – последнего рабочего дня в году.
3

А когда доставят пенсии наличными деньгами?

Тем, кто получает выплаты наличными через почтовые отделения, пенсии доставят с 26 по 30 декабря. "Почта России" заранее формирует графики выплат. Как правило, в северных и дальневосточных регионах России доставку пенсий начинают на день-два раньше.
5

Правда ли, что в январе будут выдавать повышенные пенсии?

Да. Январские выплаты начислят с учетом индексации 2026 года. Страховые пенсии вырастут на 7,6%, а фиксированную выплату увеличат до 9584,69 рубля. Социальный фонд сделает перерасчет автоматически – обращаться туда с заявлением не нужно.
6

А когда выдадут пенсии за декабрь?

Декабрьскую пенсию начислят по стандартному графику – с 3 по 25 декабря. Если дата выплаты совпадет с выходным, пенсионер получит деньги заранее.
Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Комментарии 1

Avatar Picture
Татьяна

09:48:48 16-12-2025

Я получаю пенсн на почте 10числа,когда я получу пенсию за январь

  0 Нравится
Ответить
