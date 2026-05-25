Стало известно, кто стоял за появлением людей в рыбьих масках в Барнауле

Загадочные персонажи оказались частью промоакции "Грильницы"

25 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJt4DA1

Люди-рыбы в Барнауле / Фото: Александр Чернышев

История с людьми в рыбьих масках, которых несколько дней замечали в Барнауле, получила объяснение. Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" рассказала в своих интернет-сообществах, что загадочные персонажи стали частью промоакции к обновлению меню.

Таким необычным способом компания привлекала внимание к новым позициям с тунцом. Поэтому маски и напоминали крупную рыбу, а участники промо появлялись в разных районах и до последнего не раскрывали интригу.

За несколько дней люди-рыбы успели стать заметным городским сюжетом. Их видели в центре, на оживленных улицах, рядом с торговыми точками и даже в общественном транспорте. Персонажи ездили вместе с пассажирами, появлялись в неожиданных местах, устраивали дегустации новинок и танцевальные флешмобы.

Люди-рыбы в Барнауле / Фото: Александр Чернышев

Для многих горожан это стало приятной неожиданностью. Вместо привычной рекламы — живой городской перформанс. Люди фотографировали "рыб", делились видео и строили версии, кто стоит за происходящим. И, судя по реакции прохожих, такие события городу идут: они разбавляют повседневный ритм и дают повод улыбнуться по дороге на работу, учебу или домой.

Посмотреть новое меню, которому посвятили акцию, можно на сайте.

Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница"

"Макс"

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