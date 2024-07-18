Стало известно, пройдут ли салюты в Барнауле на День города – 2024

Фейерверков в Барнауле не было уже целый год

18 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Традиционно в Барнауле на День города проводятся салюты во всех районах города. Главный салют гремит в центральной части краевой столицы. Однако целый год на праздники фейерверки в Барнауле отменяли. Так было на Новый год, на Первомай, 9 Мая и на День России. Теперь же стало известно, состоятся ли салюты на День города в Барнауле.

Будут ли салюты на День города в Барнауле?

Да, будут. На заседании оргкомитета мэрии по подготовке к празднованию 294-летия Барнаула было решено, что салюты на День города все-таки проведут.

Где пройдут салюты?

Главный салют состоится на площади Сахарова. Также фейерверки прогремят на праздничных площадках в районах города. Например, уже известно, что в Октябрьском районе он будет в сквере Химиков рядом со зданием на ул. Германа Титова, 9.

Каким будет салют на площади Сахарова?

Пока подробностей о нем мало. Судя по закупке от начала года, салют должен длиться не менее семи минут. Он будет "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".

Когда в последний раз в Барнауле был салют?

В прошлый раз салют в Барнауле был на День города в сентябре 2023-го. В 2024 году из-за угроз безопасности не состоялись фейерверки на Первомай и на День Победы. А в конце 2023-го отменили салюты на Новый год, тогда это сделали по аналогии с другими регионами, которые решили направить деньги участникам СВО и их семьям.

Когда будет День города?

В этом году День города в Барнауле отметят 31 августа. Причем в августе праздник состоится впервые за 10 лет. В прошлый раз такое было в 2014 году, тогда День города отпраздновали 30 августа.

Какие мероприятия пройдут на День города?

В 2024 году День города будет посвящен Году семьи. Праздничные мероприятия состоятся во всех районах краевой столицы. Основной праздничной площадкой станет площадь Сахарова. Там с 12 до 16 часов запланирована спортивная программа "Барнаул спортивный – город чемпионов", в рамках которой пройдут соревнования, показательные выступления и фестиваль ГТО. С 16 часов на сцене выступят творческие коллективы, а затем можно будет посмотреть концертную молодежную программу.

В парке "Центральный" с 10 часов стартует фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Кроме того, над акваторией Оби с 17 до 18 часов будут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". Увидеть их можно будет из Нагорного парка и с городской набережной. А 30 августа с 15:00 до 15:30 можно будет посмотреть репетиционный прогон.

На Мало-Тобольской с 10 до 21 часа пройдут ярмарка "Барнаул семейный" и выставка "Барнаул туристский". На выставке выступят музыкальные группы и танцевальные коллективы, пройдет квиз, мастер-классы, также будут работать игровые зоны. Там же планируется проведение арт-шоу с участием профессиональных художников и песочного шоу с соблюдением тематики мероприятия. А еще на Мало-Тобольской пройдет фестиваль стрит-арта. Рядом, на Старом базаре в 17 часов состоится межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 3".