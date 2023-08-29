Стало известно, сколько человек утонуло на водоемах Алтайского края в 2023 году
Большая часть человек скончалось в результате купания в несанкционировнных местах
29 августа 2023, 08:00, Антон Дегтярев
39 жителей Алтайского края погибли на воде в 2023 году, за три летних месяца умерло 29 из них. Среди погибших было четыре ребёнка. При этом наибольшее количество трагичных случаев произошло в июле, когда скончался 21 человек. Об этом amic.ru сообщили в краевом МЧС.
Основными причинами гибели людей на воде стали:
— купание в необорудованных местах — 26 случаев;
— рыбная ловля — 4 случая;
— падение в воду — 5 случаев.
Больше всего смертей случилось в Рубцовском районе (4 случая) и в Барнауле (3 случая).
Причиной гибели детей на воде стало купание в необорудованных местах без сопровождения взрослых.
Отметим, что в прошлом году на воде в Алтайском крае было 44 погибших, семеро из них были детьми.
В МЧС отметили, что в этом году их специалисты провели акцию "Вода — безопасная территория", направленную на пропаганду безопасного поведения населения на воде. Также работали родительские патрули, которые проверяли нахождение у водоёмов детей без присмотра взрослых.
Чтобы предотвратить происшествия с маломерными судами и гибель людей на воде с начала года госинспекторы по маломерным судам провели более 1,5 тысячи патрулирований, отметили в министерстве.
Напомним, что среди погибших на воде в 2023 году был и 10-летний мальчик, который являлся единственным выжившим в страшном ДТП на железнодорожном переезде в машине с учительницей осенью 2021 года. Он скончался 15 июля на реке Чумыш в Тальменском районе близ села Наумово. В той трагедии погибло двое детей, второму было 11 лет.
09:35:57 29-08-2023
Губит людей не пиво, губит людей вода!