Стало известно, сколько человек утонуло на водоемах Алтайского края в 2023 году

Большая часть человек скончалось в результате купания в несанкционировнных местах

29 августа 2023, 08:00, Антон Дегтярев

Пляж/ Фото: amic.ru

39 жителей Алтайского края погибли на воде в 2023 году, за три летних месяца умерло 29 из них. Среди погибших было четыре ребёнка. При этом наибольшее количество трагичных случаев произошло в июле, когда скончался 21 человек. Об этом amic.ru сообщили в краевом МЧС.

Основными причинами гибели людей на воде стали:

— купание в необорудованных местах — 26 случаев;

— рыбная ловля — 4 случая;

— падение в воду — 5 случаев.

Больше всего смертей случилось в Рубцовском районе (4 случая) и в Барнауле (3 случая).

Причиной гибели детей на воде стало купание в необорудованных местах без сопровождения взрослых.

Отметим, что в прошлом году на воде в Алтайском крае было 44 погибших, семеро из них были детьми.

В МЧС отметили, что в этом году их специалисты провели акцию "Вода — безопасная территория", направленную на пропаганду безопасного поведения населения на воде. Также работали родительские патрули, которые проверяли нахождение у водоёмов детей без присмотра взрослых.

Чтобы предотвратить происшествия с маломерными судами и гибель людей на воде с начала года госинспекторы по маломерным судам провели более 1,5 тысячи патрулирований, отметили в министерстве.

Напомним, что среди погибших на воде в 2023 году был и 10-летний мальчик, который являлся единственным выжившим в страшном ДТП на железнодорожном переезде в машине с учительницей осенью 2021 года. Он скончался 15 июля на реке Чумыш в Тальменском районе близ села Наумово. В той трагедии погибло двое детей, второму было 11 лет.