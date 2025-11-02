Стало известно, сколько россиян получили пенсии и пособия до праздников

Средства были зачислены автоматически, без необходимости дополнительных обращений граждан

02 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социальный фонд России осуществил досрочные выплаты пенсий и пособий на ноябрь, которые пришлись на праздничные дни. Общая сумма выплат охватила около 17 миллионов граждан, сообщает РИА Новости.

Из общего числа получателей:

более 9 миллионов человек получили пенсионные выплаты;

свыше 45 тысяч – страховые выплаты по несчастным случаям;

около 7,9 миллиона – единое пособие и другие выплаты семьям с детьми.

Досрочное перечисление распространилось на все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Средства были зачислены автоматически, без необходимости дополнительных обращений граждан.

Для получателей выплат через "Почту России" действует стандартный график: пенсии и детские пособия можно получить с 3 по 25 ноября через почтальона или в отделениях связи.

Ранее в Госдуме рассказали, выплатят ли россиянам 13-ю пенсию к новогодним праздникам.