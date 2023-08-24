Сколько продлится салют на площади Сахарова в День города и когда он начнется

Салют на площади Сахарова прогремит под классическую музыку

24 августа 2023, 15:17, ИА Амител

Салют/ Фото: amic.ru

Салют в честь Дня города на площади Сахарова будет длиться семь минут. Он начнётся 2 сентября в 22:00. Об этом рассказал председатель комитета по культура Барнаульской мэрии Валерий Паршков на пресс-конференции 24 августа.

"Фейерверк продлится семь минут, за организацию отвечает фирма "Салюты Алтая". Всё пройдет под красивую классическую музыку. Мы постарались все необходимые элементы в программу салюта включить. Должно получиться хорошо", – отметил Паршков.

Чиновник подчеркнул, что для желающих увидеть салют на площади Сахарова будет ходить транспорт. Он будет сосредоточен на проспектах Ленинский и Красноармейский, сказал чиновник.

Кроме того, Паршков отметил, что салюты в Барнауле пройдут во всех районах города. Они также начнутся в 22:00. Фейерверки также прогремят на следующих локациях:

сквер Германа Титова (Октябрьский район)

площадь Мира (Ленинский район)

парк "Лесная сказка" (Индустриальный район)

около ДК в поселке Южном (Центральный район)

Напомним, что День города в Барнауле состоится 2 сентября. Главное мероприятия пройдут на площади Сахарова. Там пройдет спортивный фестиваль, программа с выступлениями творческих коллективов "Барнаул молодёжный", финал конкурса "Мисс Барнаул" и фестиваль "Русское лето. Zа Россию". На последнем выступят группы "7Б", "Рви Меха", "Фогель и Ко", а также Ольга Кормухина и Диана Завидова.

Кроме того, на Нулевом километре состоится фестиваль национальных культур, а на ул. Мало-Тобольской проведут выставку "Барнаул туристский" и гастро-фестиваль "Барнаул. Путешествие со вкусом". На Старом базаре будет межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2". Валерий Паршков отметил, что концерты и праздничные мероприятия состоятся во всех районах Барнаула.