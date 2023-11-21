На церемонии назовут победителей в 15 номинациях

21 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Народный знак качества / Фото: amic.ru

Премия "Народный знак качества – 2023" проходит в Музыкальном театре в Барнауле 21 ноября. На церемонии назовут победителей в 15 номинациях. Перед началом торжественного события организаторы и гости премии поделились мыслями о том, что НЗК дает предпринимателям.

Так, руководитель ателье "Стежок" Наталья Метляева отметила, что ее компания вошла в тройку финалистов, и для нее это уже победа и возможность вдохновиться.

"Мы вошли в тройку среди таких больших компаний. Не ожидали этого. Почаще бы такие мероприятия были. Это вдохновляет людей, блаженство испытываешь. Спасибо всем, кто это организовывал", – отметила бизнесвумен.

Депутат АКЗС Владимир Семенов подчеркнул, что благодаря премии потребитель может дать честную и объективную оценку товаров услуг и компаний, которые их предоставляют.

"Это главная оценка для бизнеса. Всем приятно, когда труд оценивается человеческим спасибо. Конкурс позволяет получить бизнесу настоящие, честные спасибо от потребителей. И это главное. Это сразу делает труд ненапрасным и очень мотивирует бизнес. Мне кажется, не так почетно будет выиграть, как соответствовать статусу. От этого выигрывает и бизнес, и потребитель", – пояснил Владимир Семенов.

Другой депутат АКЗС – Сергей Булаев – также подчеркнул, что премия – это признание для предпринимателя.

"Для человека важно, когда то, что он делает, ценят, и дают этому положительную оценку", – отметил он.

Депутат АКЗС Ирина Солнцева не отстала от коллег и тоже назвала НЗК важным мероприятием для бизнесменов. Но самое главное, что она присуждена людьми, отметила она.

"Это награда от народа, здесь правильно поставлены акценты для бизнесменов. Человеку есть к чему стремиться, чем гордиться и что показать", – прокомментировала она.

Напомним, что премия проходит в Алтайском крае уже в третий раз. В ходе нее выбираются лучшие компании по номинациям "Фитнес", "Застройщик", "Спортивный клуб", "Торговая сеть" года и так далее.