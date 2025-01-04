Старейший человек в мире умер в Японии в возрасте 116 лет
Последние годы Томико Итоока жила в доме престарелых
04 января 2025, 18:50, ИА Амител
Старейший человек в мире, жительница Японии Томико Итоока, умерла в Японии в возрасте 116 лет и 220 дней. Об этом сообщает издание Kyodo.
Томико Итоока скончалась 29 декабря по естественным причинам. Последние годы жила в доме престарелых. Похороны состоялись 4 января.
Родилась Томико Итоока 23 мая 1908 года в Осаке. В 1928 году вышла замуж, в семье родилось две дочери и два сына. Во время Второй мировой войны женщина работала в Корее и воспитывала детей. В 1979 году скончался ее муж, и Томико Итоока прожила около десяти лет одна. Она любила ходить в горы и дважды поднималась на гору Онтаке высотой три тысячи метров. В 1988 году два раза участвовала в паломничестве, а в возрасте 100 лет, в 2008 году, поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости.
Томико Итоока стала старейшим человеком в мире после смерти испанки Марии Браньяс Морера. Кроме того, в декабре 2023 года умерла и 116-летняя Фуса Тацуми, которая также проживала в Японии.
Теперь же самым старым человеком в мире является 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас, пишет Life.
19:27:18 04-01-2025
Вообще-то говоря умереть "по-настоящему" практически никому не светит: всякая т.н. "смерть" есть переход безначальной и бесконечной духовной сущности от износившейся материальной оболочки к сызнова формируемой!
07:28:21 05-01-2025
И разумеется нет никаких документов которые бы доказывали возраст как тот китаец 256 летний.
В любом случае естественная смерть награда для человека, чем хоп и все в любом возрасте.
Да даже это страшно особенно когда уснул и не проснулся, а какого близким с которыми ты еще вчера разговаривал чаи гонял, лег спать и всё.
15:39:59 05-01-2025
Костя (07:28:21 05-01-2025) И разумеется нет никаких документов которые бы доказывали во... врут. а наши лохи вон ухи развешали, слюни распустили.