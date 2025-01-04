Старейший человек в мире умер в Японии в возрасте 116 лет

Последние годы Томико Итоока жила в доме престарелых

04 января 2025, 18:50, ИА Амител

Томико Итоока / Фото: kyodonews.net

Старейший человек в мире, жительница Японии Томико Итоока, умерла в Японии в возрасте 116 лет и 220 дней. Об этом сообщает издание Kyodo.

Томико Итоока скончалась 29 декабря по естественным причинам. Последние годы жила в доме престарелых. Похороны состоялись 4 января.

Родилась Томико Итоока 23 мая 1908 года в Осаке. В 1928 году вышла замуж, в семье родилось две дочери и два сына. Во время Второй мировой войны женщина работала в Корее и воспитывала детей. В 1979 году скончался ее муж, и Томико Итоока прожила около десяти лет одна. Она любила ходить в горы и дважды поднималась на гору Онтаке высотой три тысячи метров. В 1988 году два раза участвовала в паломничестве, а в возрасте 100 лет, в 2008 году, поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости.

Томико Итоока стала старейшим человеком в мире после смерти испанки Марии Браньяс Морера. Кроме того, в декабре 2023 года умерла и 116-летняя Фуса Тацуми, которая также проживала в Японии.

Теперь же самым старым человеком в мире является 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас, пишет Life.