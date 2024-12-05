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Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Последние три года он боролся с тяжелой болезнью

05 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Алексей Ковальков / Фото: vk.com/dr.kovalkov
Алексей Ковальков / Фото: vk.com/dr.kovalkov

На 62-м году жизни умер Алексей Ковальков, известный врач-диетолог и ведущий программ "Семейный размер" и "Еда по правилам и без" на телеканале Dомашний. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

Ковальков был доктором медицинских наук, профессором и лидером в области лечения ожирения. Он выступал против диет, считая, что они не обучают правильному пищевому поведению.

Последние три года Ковальков боролся с тяжелой болезнью, продолжая активно работать и вести семинары.

"Хотел, чтобы о нем говорили, – "это народный диетолог", – отметили в пресс-службе.

Россия утраты

Комментарии 10

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Гость

20:44:38 05-12-2024

"Сапожник без сапог". Людей учил, а себя не смог

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Гость

00:44:05 06-12-2024

Гость (20:44:38 05-12-2024) "Сапожник без сапог". Людей учил, а себя не смог ... от рака? вы куку?

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Гость

05:06:32 06-12-2024

Гость (20:44:38 05-12-2024) "Сапожник без сапог". Людей учил, а себя не смог ... Что не смог?Он похудел в свое время на 80 кг.А от онкологии никто не застрахован.

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Гость

20:25:03 06-12-2024

Гость (05:06:32 06-12-2024) Что не смог?Он похудел в свое время на 80 кг.А от онкологии ... Что то здесь не то, не может человек похудеть на 80 кг, сколько же он весил раньше? Человек может похудеть только на 10% от массы тела....

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Элен без ребят

08:13:51 06-12-2024

Гость (20:44:38 05-12-2024) "Сапожник без сапог". Людей учил, а себя не смог ... учил, да, и помог тысячам из свиноматок превратиться в людей.

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RUSSKIY

20:48:41 05-12-2024

Даже врачи до пенсии не доживают, а что про работяг говорить...

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Гость

21:03:20 05-12-2024

Сколько ещё совсем не старых, полезных
людей умирает... А говорят, что продолжительность жизни растёт.

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Гость

00:36:50 06-12-2024

Я решил на всякий случай завязать с его рекомендациями по диете. Хотя было результативно в плане похудения.

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Гость

00:44:34 06-12-2024

вы комментаторы тугие, никто не прочитал текст статьи?!

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Элен без ребят

08:12:10 06-12-2024

бесконечно жаль! док до последнего вел свой канал на Ют . светлая память!

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