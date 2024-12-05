Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков
Последние три года он боролся с тяжелой болезнью
05 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Алексей Ковальков / Фото: vk.com/dr.kovalkov
На 62-м году жизни умер Алексей Ковальков, известный врач-диетолог и ведущий программ "Семейный размер" и "Еда по правилам и без" на телеканале Dомашний. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.
Ковальков был доктором медицинских наук, профессором и лидером в области лечения ожирения. Он выступал против диет, считая, что они не обучают правильному пищевому поведению.
Последние три года Ковальков боролся с тяжелой болезнью, продолжая активно работать и вести семинары.
"Хотел, чтобы о нем говорили, – "это народный диетолог", – отметили в пресс-службе.
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00:36:50 06-12-2024
Я решил на всякий случай завязать с его рекомендациями по диете. Хотя было результативно в плане похудения.
00:44:34 06-12-2024
вы комментаторы тугие, никто не прочитал текст статьи?!
08:12:10 06-12-2024
бесконечно жаль! док до последнего вел свой канал на Ют . светлая память!