Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Последние три года он боролся с тяжелой болезнью

05 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Алексей Ковальков / Фото: vk.com/dr.kovalkov

На 62-м году жизни умер Алексей Ковальков, известный врач-диетолог и ведущий программ "Семейный размер" и "Еда по правилам и без" на телеканале Dомашний. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

Ковальков был доктором медицинских наук, профессором и лидером в области лечения ожирения. Он выступал против диет, считая, что они не обучают правильному пищевому поведению.

Последние три года Ковальков боролся с тяжелой болезнью, продолжая активно работать и вести семинары.