Старушки запретов не боятся. Юрист объяснил идею наказывать за кормление бродячих собак
Эксперт заявил amic.ru, что некоторые люди игнорируют запреты или попросту не узнают о них
27 марта 2025, 14:30, ИА Амител
Вместо решения проблемы бродячих животных законодатели ограничиваются полумерами или имитацией бурной деятельности в этом направлении. Такими словами адвокат, правозащитник Дмитрий Аграновский в беседе с amic.ru оценил инициативу депутатов Госдумы о недопущении подкармливать уличных собак и кошек.
Ранее члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить "организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации". Также в документе содержатся предложения вести отлов всех не имеющих владельцев животных, обязательно регистрировать их, обязать владельца сообщать о пропаже домашнего питомца в трехдневный срок и т.д. Дмитрий Аграновский отметил, что запрет подкармливать бродячих животных никак не повлияет на поведение, скажем, сердобольных старушек, которые этим занимаются.
"Во-первых, как показывает практика, они не боятся никаких запретов. Во-вторых, эти бабушки просто не узнают, что их действия запрещены, поскольку не слишком следят за новшествами законодательства", – подчеркнул собеседник.
По его мнению, бродячих собак нужно убирать с улиц:
"То есть их надо просто усыплять, другого способа борьбы с ними или их нейтрализации не существует. Нужно понять, что такие собаки представляют угрозу обществу, их устранение – мера социальной защиты. А все остальное – это паллиатив. К тому же проследить за исполнением предлагаемого запрета будет просто невозможно".
Дмитрий Аграновский выразил удивление, что проблема, существующая уже два десятка лет, не решается.
"Ума не приложу, что за сила мешает законодателям предпринять действенные шаги в этом направлении. Но очевидно, что государство в силах убрать источник повышенной опасности в виде уличных собак, значит, оно обязано в соответствии с российской Конституцией это сделать, защитить жизнь и здоровье граждан", – делает вывод юрист.
14:39:59 27-03-2025
Вот у нас запрещена незаконная предпринимательская деятельность.
Торговля в неположенных местах.
Торговля не сертифицированными продуктами питания.
И т.д. и т.п.
При этом есть стихийные рынки мимо которых годами ездят ППС , а жильцы соседних домов заваливают жалобами администрацию.
И... Ничего....
P.s
Привет администрации Ленинского района
15:36:16 27-03-2025
Гость (14:39:59 27-03-2025) Вот у нас запрещена незаконная предпринимательская деятельно...
У нас есть маркировка лекарственных средств, молочной продукции ликеро-водочной и т.п. законы. Каков результат? Увеличение стоимости, снижение доступности и рост толщины кошельков тех, кто лоббирует подобные законы не приносящие пользы. Куда полезнее запретить подкармливать депутатов, которые протягивают и принимают законы не приносящие пользы, но ведущие к расходам граждан и бюджета.
14:48:26 27-03-2025
Вся сила в бабках
14:55:28 27-03-2025
Незнание законов не освобождает от ответственности. Если бы их штрафовали, то они бы все очень быстро узнали всё, бабушки эти. И еще за кормление голубей бы всех штрафовать, и бабушек и я же матерей всех с детьми. Все кругом позас..ли. На калитках школ вешают для тупых совсем объявления, чтоб не кормили этих птичек на территории, нет всё-равно тащут булки крошить.
15:51:26 27-03-2025
Гость (14:55:28 27-03-2025) Незнание законов не освобождает от ответственности. Если бы ... Ну-ну. Воробьев и мелких птиц в городе уже почти не видно, осталось перевести оставшихся. Будут летать одни вороны на радость животнофобам.
18:10:21 27-03-2025
Гость (15:51:26 27-03-2025) Ну-ну. Воробьев и мелких птиц в городе уже почти не видно, о... Мелких тоже достаточно. Но кормят в основном голубей, их в Барнауле тучи! Ворон тоже полно, каркают с утра до вечера. В разных районах города, в центре, на Докучайке сплошное карканье.
19:20:54 27-03-2025
Гость (18:10:21 27-03-2025) Мелких тоже достаточно. Но кормят в основном голубей, их в Б... Да, да, да, всех уничтожить надо, комаров чтоб не кусались, голубей чтоб не летали, кошек чтоб под окнами не орали, закатать все в асфальт и порадоваться 👍 в Китае вон воробьев уничтожили, потом сами от голода дохли из-за неурожая 🤦♀️ все беды в мире от дебилов 🤣
09:27:49 28-03-2025
Гость (19:20:54 27-03-2025) Да, да, да, всех уничтожить надо, комаров чтоб не кусались, ... Как вы самокритично, про все беды и про себя ...
15:03:06 27-03-2025
Бабок не существует. Есть граждане этой страны, есть закон, и нужно требовать соблюдения закона от всех, не взирая на пол и немощность. Нарушила - наказать.
15:13:10 27-03-2025
Собак просто не должно быть на улицах. Не кормить не совсем выход, так как пока она приберётся от голода, скольких искусает.
16:37:52 27-03-2025
Оставьте уже в покое собак! Вы же не мусульмане, чтобы считать собаку грязным животным и запрещать жить в домах. То что предлагают депутаты, это не решение проблемы...Это как гланды удалять через задницу...Финансируйте приюты, стерилизуйте бродяжек, пропагандируйте ответственное отношение к прирученным (не чипирование, а ответственность за того, кого приручили)...Фильмы снимайте, книги, в школе детям внушайте. А за одно и учите правилам безопасного обращения с животными...Никогда карательные меры не помогали решать проблему.
17:26:55 27-03-2025
Дюша (16:37:52 27-03-2025) Оставьте уже в покое собак! Вы же не мусульмане, чтобы счита... Пусть весь этот зооцирк оплачивает не государство, а собаковводы из своего кармана. Налог на собак в размере 600000-800000р в год вполне посилен любителям животных. Пусть платят, и с этих денег содержат разные собачьи загоны. Бродячих собак быть не должно на улицах.
17:50:45 27-03-2025
35233 (17:26:55 27-03-2025) Пусть весь этот зооцирк оплачивает не государство, а собаков... У вас с нолями проблема.
18:21:59 27-03-2025
Гость (17:50:45 27-03-2025) У вас с нолями проблема.... Нолефил!
19:23:40 27-03-2025
35233 (17:26:55 27-03-2025) Пусть весь этот зооцирк оплачивает не государство, а собаков... Отлично, а Вам тогда налог на содержание педофилов и убийц, а то как-то нечестно получается
19:38:28 27-03-2025
35233 (17:26:55 27-03-2025) Пусть весь этот зооцирк оплачивает не государство, а собаков... С какой это радости дисциплинированные, законопослушные владельцы собак должны оплачивать содержание диких бродячих шакалоидов, которые стихийно плодятся поколениями. Их никто не выбрасывал (этот комплекс усердно внушают всем именно с целью внушить чувство вины и решить материальный вопрос именно так, как вы предлагаете).
19:58:34 27-03-2025
Гость (19:38:28 27-03-2025) С какой это радости дисциплинированные, законопослушные влад... Адресуйте свой вопрос Дюше. Он отгавкается на счет три. Только близко не подходите, может укусить. Без намордника, ошейника и поводка на самовыгуле в Интернете бегает. Еще и не чипирован.
09:19:07 28-03-2025
Гость (19:38:28 27-03-2025) С какой это радости дисциплинированные, законопослушные влад... Поддерживаю... Никаких налогов для собаководов. И обязать администрации организовать по всему городу площадки для выгула шаговой доступности вместо точечных застроек и парковок...
09:16:26 28-03-2025
35233 (17:26:55 27-03-2025) Пусть весь этот зооцирк оплачивает не государство, а собаков... Кто то любит собак, кто то любит Бога...Кто то любит на велике кататься...
18:28:25 27-03-2025
Но ведь действительно не все пожилые знают, что не нельзя подкармливать бродячих животных. Надо размещать запретительные таблички - напоминания. Есть же "по газонам не ходить", типа того.
19:23:49 27-03-2025
Гость (18:28:25 27-03-2025) Но ведь действительно не все пожилые знают, что не нельзя по... а с чегой-то нельзя? Суд постановил, что не только можно, но и нужно) свои живодёрские желания не надо выдавать за действительность.
от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) гласит:
Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды.
Именно на это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019)
В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить).
Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина.
Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ .
18:28:50 27-03-2025
На счёт голубей поддерживаю! У нас в центре вообще нет зелёных уголков, воздух тяжёлый от транспорта. Маленький сквер на пересечении Молодёжной ' Красноармейского. Но там невозможно находиться и пяти минут. Голуби стаями, тучами летают, бегают, прыгают. На ловочку сесть нельзя - всё в голубином помёте. Мамаши с детишками приходят с булками хлеба, батонами, мешками с крупой и кормят. Мамаши умиляются фотографируют. И не понимают того, что голуби разносят разные болезни
18:58:23 27-03-2025
Где таких только юристов берут? Умом явно не блещет
20:31:02 27-03-2025
Спасибо Вам за здравую гражданскую позицию!
Ещё Жириновский предупреждал о зоомафии, теперь эта зоомафия мешает принятию законов, направленных на защиту населения страны, на выполнение Конституции Российской Федерации.
Бродячие собаки - стайные синантропные хищники, переносчики смертельно опасных заболеваний! Их не должно быть в принципе на улицах городов и посёлов, а так же в охотугодьях. Они уничтожают лесную фауну.
Те кто их защищает - это не зоозащитники, это зоомафия, они прикасались к бюджетным деньгам и всеми силами стараются отстоять свой преступный закон бурматова.
01:10:59 28-03-2025
Дарья (20:31:02 27-03-2025) Спасибо Вам за здравую гражданскую позицию! Ещё Жириновс... И кого в лесу собаки могут уничтожить из фауны? Даже предположить не могу. Вы в нашем лесу-то давно были? Там кроме белок на верхушках больше никого не увидишь, хотя там есть зайцы, ласки и даже лоси. Но ласку обычной собаке не поймать, а зайца не догнать.
09:25:01 28-03-2025
Дарья (20:31:02 27-03-2025) Спасибо Вам за здравую гражданскую позицию! Ещё Жириновс... Весеннее обострение? Сами то поняли что сказали?
20:37:10 27-03-2025
а мне кажется у нас просто становиться меньше зеленых уголков. Надо что то с машинами делать, ими все заставлено, тротуары, газоны, все испоганили. А сколько людей гибнет от них... Отстаньте от собак и голубей уже.
22:25:12 27-03-2025
Гость (20:37:10 27-03-2025) а мне кажется у нас просто становиться меньше зеленых уголко... Согласен. Собак и голубей -
00:39:47 28-03-2025
наконец-то. гоните этих бабок палками - голуби, коты, собаки. крыс разводят, антисанитарию и умножают бездомных животных
09:41:38 28-03-2025
О дивный чудный мир!...Прям вижу как полицейский патруль вяжет старушку, кормившую голубей, ложит лицом в асфальт и наручники одевают...Рядом ведут на расстрел парня, скрывавшего и подкармивавшего бездомного пса...А вот арестовали и тащат в автозак семью за выращивание рассады и комнатных цветов...
09:52:56 28-03-2025
Дюша (09:41:38 28-03-2025) О дивный чудный мир!...Прям вижу как полицейский патруль вяж... и вас - за одобрение, подстрекательство и вааще.
10:25:50 28-03-2025
Musik (09:52:56 28-03-2025) и вас - за одобрение, подстрекательство и вааще.... "Вас" пишется с большой буквы...
18:02:39 28-03-2025
Дюша (10:25:50 28-03-2025) "Вас" пишется с большой буквы...... кроме кода дюша упоминается
10:31:30 28-03-2025
Гость (18:28:25 27-03-2025) Но ведь действительно не все пожилые знают, что не нельзя по... А депутаты не хотят запретить раскидывать яды???
20:21:36 30-03-2025
Гость (19:20:54 27-03-2025) Да, да, да, всех уничтожить надо, комаров чтоб не кусались, ... Ещё надо передушить всех бактерий, а заодно и людей, так как именно они являются переносчиками многих заболеваний человеческих. Или биофобов закрыть в стерильном боксе, и можно не кормить, а то размножатся не ровен час. Пусть там живут. Достали уже