Старушки запретов не боятся. Юрист объяснил идею наказывать за кормление бродячих собак

Эксперт заявил amic.ru, что некоторые люди игнорируют запреты или попросту не узнают о них

27 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Собака и колбаса / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вместо решения проблемы бродячих животных законодатели ограничиваются полумерами или имитацией бурной деятельности в этом направлении. Такими словами адвокат, правозащитник Дмитрий Аграновский в беседе с amic.ru оценил инициативу депутатов Госдумы о недопущении подкармливать уличных собак и кошек.

Ранее члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить "организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации". Также в документе содержатся предложения вести отлов всех не имеющих владельцев животных, обязательно регистрировать их, обязать владельца сообщать о пропаже домашнего питомца в трехдневный срок и т.д. Дмитрий Аграновский отметил, что запрет подкармливать бродячих животных никак не повлияет на поведение, скажем, сердобольных старушек, которые этим занимаются.

"Во-первых, как показывает практика, они не боятся никаких запретов. Во-вторых, эти бабушки просто не узнают, что их действия запрещены, поскольку не слишком следят за новшествами законодательства", – подчеркнул собеседник.

По его мнению, бродячих собак нужно убирать с улиц:

"То есть их надо просто усыплять, другого способа борьбы с ними или их нейтрализации не существует. Нужно понять, что такие собаки представляют угрозу обществу, их устранение – мера социальной защиты. А все остальное – это паллиатив. К тому же проследить за исполнением предлагаемого запрета будет просто невозможно".

Дмитрий Аграновский выразил удивление, что проблема, существующая уже два десятка лет, не решается.