В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных
Власти регионов должны самостоятельно определить места, где будет запрещено оставлять еду бродячим животным
25 марта 2025, 17:00, ИА Амител
В Госдуме в рамках доработки законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить их подкармливать, сообщает РИА Новости.
"Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ", – говорится в документе.
Также депутаты предлагают разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу или другим животным.
Владельцев животных, в случае их исчезновения, хотят обязать в течение трех дней сообщать о пропаже, иначе при отлове будет считаться, что это "умышленное незаконное избавление".
Отлову должны подлежать все животные без владельцев. К общим требованиям по содержанию животных предлагают добавить обязательную регистрацию. Накануне amic.ru подробно рассказал, где зарегистрировать собаку в Барнауле и зачем это нужно.
Ранее в Оренбурге бродячие псы, когда их подкармливала старушка, напали на мимо проходившую девочку.
17:05:25 25-03-2025
Отличная инициатива. Хочешь прикармливать - забирай на содержание себе домой.
17:07:10 25-03-2025
Как вы это старикам , сердобольным объясните.
Ещё одна песполезная придумка ,от трибунных-говорилок.
17:11:27 25-03-2025
У нас на площади возле ТЦ Машки, интенсивно кормят голубей, а голуби превратили эту площадь в Авгиевы конюшни.
17:28:31 25-03-2025
Гость (17:11:27 25-03-2025) У нас на площади возле ТЦ Машки, интенсивно кормят голубей, ... С голубями проблема, они перносят туберкулез.
19:58:46 25-03-2025
Гость (17:28:31 25-03-2025) С голубями проблема, они перносят туберкулез. ... ни разу не слышала, чтобы кто то заразился от голубей. Вообще то орнитоз они переносят.
06:36:32 26-03-2025
Гость (19:58:46 25-03-2025) ни разу не слышала, чтобы кто то заразился от голубей. Вообщ... Женщина, по этому дерьму шагают прямо в этот магазин.
08:20:14 26-03-2025
Гость (19:58:46 25-03-2025) ни разу не слышала, чтобы кто то заразился от голубей. Вообщ... ну если ты ни разу не слышала, не значит, что этого нет. и ведь вы даже ничуть не стесняетесь своей глупости!
17:15:07 25-03-2025
Ну теперь ожидаем отгавкивание от АбДрЮШИ ...
17:19:05 25-03-2025
С владельцев собак нужно брать ежемесячную абонентскую плату в размере 5000р, и на эти деньги организовать отлов бродячих собак с последующим их недолгим содержанием, а потом парам-пам-пам. И нужно усилить ответственность собаковводов, за попис на газоне штраф 50 тысяч рублей минимум, по покак - 100000р., за "гав" в сторону человека -300000р. Если ночью собака скулит и мешает спать соседям - 5000000р и увоз на мыловарню.
17:36:00 25-03-2025
43543553455 (17:19:05 25-03-2025) С владельцев собак нужно брать ежемесячную абонентскую плату... Цифровой, ты хуже террориста.
17:40:58 25-03-2025
Ах как хорошо когда отходы со стола выкидывать вроде жалко (ведь своё не доела) а уличным кошкам вынесла и душа радуется , что доброе дело сделала. А то , что эти несчастные кошки с твоей помощью живут где попало так ещё в ужасных условиях и с кучей болезней. Так это по вашему забота или эгоизм и безразличие.?
17:46:27 25-03-2025
Бродячих собак не должно быть на улицах городов. Если их не кормить, они станут ещё агрессивнее. Уберите их.
20:14:49 25-03-2025
Гость (17:46:27 25-03-2025) Бродячих собак не должно быть на улицах городов. Если их не ... парадокс в том, что если их не кормить, то они исчезнут естественным путём...!
и их не станет на улицах...
но проблема не только в подкормке жителями... а ещё в том что у бездомных животных свободный доступ к пищевым отходам!... вот с этим ещё что-то нужно делать!!!
17:52:56 25-03-2025
Хотя б одно толковое предложение, да и то разбавлено кучей словесного мусора. На самом деле всё предельно просто - не кормить бродячих, они и размножаться не будут. Хочешь кормить - возьми к себе домой. А кормишь безнадзорных на улице - получи штраф. Кстати, на пьяцца Сан-Марко в Венеции за кормление голубей уже штрафуют. Ибо загадили всё вокруг.
20:01:55 25-03-2025
Гость (17:52:56 25-03-2025) Хотя б одно толковое предложение, да и то разбавлено кучей с... вот ты вообще не прав у меня по дороге в гараж штук 7 собак 3 из их живут на территории .... известного всем предприятия и когда кто то их не покормил становится ввесело тем кто забрел туда впервый раз. будут голодные в лучшем случае будут пакеты твои на ходу грызть а про другое даже подумать страшно
09:24:54 26-03-2025
Гость (17:52:56 25-03-2025) Хотя б одно толковое предложение, да и то разбавлено кучей с... Если тебя не кормить, ты не будешь размножаться? Сомневаюсь...Пойдешь поискать где добыть пожрать, а потом самочку...
18:31:49 25-03-2025
Может, лучше авторов подобных предложений не кормить? А то ряхи нажрали - в телевизор не влазят, а толку - ноль. На днях один такой предложил вон свинячьи ребра признать едой для избранных! Кости!!! Так что поаккуратней, а то они скоро решат, что людям тоже есть не нужно. Пенсионерам, например. Или малоимущим. Пусть отбросами питаются или сдохнут.
19:45:54 25-03-2025
В советское время просто отлавливали и все! Увозили и усыпляли , не делая из этого проблему!
20:03:25 25-03-2025
Барнаулец (19:45:54 25-03-2025) В советское время просто отлавливали и все! Увозили и усыпля... в советское время после отлова собак резко увеличивалось поголовье крыс. Может это будет приятней? Место пусто не бывает. А вот проблему собак так и не решили. Мера неэффективна, хватит это мусолить уже. Только самые тупые не понимают.
20:06:25 25-03-2025
Чипировать и выпускать - идея прошла. А есть животным что-то нужно. Где взять? Если нельзя будет подкармливать, тогда для чего чипировать и выпускать??????
21:19:01 25-03-2025
Запрет подкармливать и отстрел - самые эффективные средства в сегодняшней ситуации. Пора уже беречь людей, а не собак и голубей. Всё засрали.
21:58:27 25-03-2025
Жывотные, хватит жрать и бухать!!!
06:55:47 26-03-2025
Одним запретом проблему с бездомными животными не решить,нужна куча мер.А запретить это же проще всего!!наше общество уже вырастило одно поколение-всё пофиг,сейчас растёт поколение-за деньги да,давайте растить ещё и третье поколение......эх времена!
09:01:31 26-03-2025
Пусть в жизни всем воздастся по заслугам.
И депутат, что подписал Закон,
Вернется в мир голодною собакой,
Никто ей даже кости не подаст.
Загонят в угол палками и криком,
И видя жалкий и испуганный оскал,
Сочтут опасной и петлю накинут,
Сук выберут и выполнят приказ.
И будут с хохотом смотреть,
Как дергаются лапы, язык повиснет,
Выпрямится хвост…
Придут домой и ухмыляясь лихо
В аккаунтах своих напишут пост,
Как выполнили долг перед отчизной,
Спасли страну, избавили от блох…
И если кто желает заступиться (за собачку),
Конец его конечно будет плох…
И всякий их поддержит несомненно,
И всяк исходу будет только рад…
Такой судьбы и я тебе желаю,
Закон сей подписавший депутат…
09:18:56 26-03-2025
Расчеловечивание идет полным ходом. Помните, в СССР всех учили делать скворечники? Народ подкармливал птичек, кошечек, собачек. В лесу кормушки ставили для лосей, оленей с солью...Проруби делали чтобы рыба не задыхалась... Людей учили состраданию, взаимопомощи, коллективизму. Кино снимали типа "Белый Бим черное ухо"... Во что нас превратили за 30 лет? У нас пенсионеры в мусорках роются, в поисках пропитания, а нам плевать.
09:52:57 26-03-2025
Дюша (09:18:56 26-03-2025) Расчеловечивание идет полным ходом. Помните, в СССР всех учи... вот и я про это,принимая такие законы,вы не бабушкам запрещаете подкармливать птиц и кошек на улице,а своим детям и внукам.