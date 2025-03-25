В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

Власти регионов должны самостоятельно определить места, где будет запрещено оставлять еду бродячим животным

25 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме в рамках доработки законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить их подкармливать, сообщает РИА Новости.

"Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ", – говорится в документе.

Также депутаты предлагают разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу или другим животным.

Владельцев животных, в случае их исчезновения, хотят обязать в течение трех дней сообщать о пропаже, иначе при отлове будет считаться, что это "умышленное незаконное избавление".

Отлову должны подлежать все животные без владельцев. К общим требованиям по содержанию животных предлагают добавить обязательную регистрацию. Накануне amic.ru подробно рассказал, где зарегистрировать собаку в Барнауле и зачем это нужно.

Ранее в Оренбурге бродячие псы, когда их подкармливала старушка, напали на мимо проходившую девочку.