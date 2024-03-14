Стоит ли переезжать в Казахстан в 2024 году и как здесь получить гражданство
Некоторые нюансы для получения ВНЖ и ПМЖ
14 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KDSEc
Россия и Казахстан во многом схожи. Например, в системах образования. Хотя в какой-то степени обучение в Казахстане более модернизировано, недавно страна внедрила Болонский процесс. Кстати, и налоговая система Казахстана этой страны предлагает более низкую базовую ставку НДФЛ – 10%. Так что переезд в большинстве случаев оправдывает себя. В 2024 году он включает несколько важных этапов, начиная от въезда в страну и заканчивая разными вариантами как получить гражданство Казахстана.
Для переезда и проживания:
- иностранцам, включая россиян, не требуется виза для краткосрочного пребывания (до 90 дней);
- иностранцы, планирующие проживать более 30 дней, должны зарегистрироваться, однако с 2020 года понятие "регистрация" исключено и достаточно уведомления от принимающей стороны.
Получение ВНЖ и ПМЖ:
- разрешение на временное проживание (РВП) выдается на основании таких критериев, как официальное трудоустройство, ведение предпринимательской деятельности, воссоединение с семьей, получение образования и другие;
- разрешение на постоянное проживание (РПП) – обязательный этап перед получением вида на жительство (ВНЖ), который действует 10 лет и может быть продлен.
Получение гражданства:
Гражданство Казахстана может быть предоставлено на основании рождения, приема (после легального проживания в стране от пяти до трех лет в зависимости от категории лиц) или других основаниях.
Казахстан предлагает упрощенное получение гражданства по списку указа президента для несовершеннолетних, иностранцев, внесших вклад в развитие страны, кандасов (этнические казахи, прибывшие на Родину) и др.
Обращение в миграционную компанию Migronium за помощью в процессе переезда в другую страну или при получении гражданства может значительно упростить и ускорить весь процесс. Миграционные специалисты обладают глубокими знаниями местного законодательства и миграционной политики, что позволяет избежать множества распространенных ошибок и сложностей.
Профессиональная поддержка может предложить персонализированные решения, обеспечивая более высокие шансы на успешное решение миграционных вопросов. Также эксперты в сфере миграции обладают опытом в решении сложных кейсов, что особенно важно в условиях постоянно изменяющегося миграционного законодательства.
ООО "Центр по вопросам миграции"Реклама
18:10:42 14-03-2024
Казахи ждут, с распростёртыми объятиями ?
18:25:06 14-03-2024
Гость (18:10:42 14-03-2024) Казахи ждут, с распростёртыми объятиями ? ... Конкретно Вас - нет.
20:54:44 14-03-2024
Гость (18:25:06 14-03-2024) Конкретно Вас - нет.... Ты там была?
18:58:28 14-03-2024
Гость (18:10:42 14-03-2024) Казахи ждут, с распростёртыми объятиями ? ... Что крайне сомнительно
17:06:44 15-03-2024
Гость (18:10:42 14-03-2024) Казахи ждут, с распростёртыми объятиями ? ... времена меняются ...
18:38:49 14-03-2024
Для русских нет там перспектив. Там кланы, жузы. Русские только в обслугу. Ну или если только удаленно работать по всему миру.
17:05:23 15-03-2024
Гость (18:38:49 14-03-2024) Для русских нет там перспектив. Там кланы, жузы. Русские тол... это вам по телевизору сказали? :-)
19:03:47 14-03-2024
Да, да, ждём, только сегодня читал о языковых патрулях в приграничных с нами районах. Видео полно, если интересно. Украина номер 2, ждём.
08:41:23 15-03-2024
не дай бог туда...
09:01:47 15-03-2024
Слава Богу, в 90-е живыми оттуда еле ноги унесли. Больше всего лютовали те, кто в советское время улыбался тебе и братом называл.
09:57:07 15-03-2024
готовятся ко второй волне эмиграции
10:08:39 15-03-2024
Полезная информация. Мало ли как сейчас пойдет
11:30:08 15-03-2024
это шутка такая? да ни боже мой в казахстан переезжать, зачем, от чего? дурость какая-то...
12:40:24 15-03-2024
сколько казахов сюда сбежало....не для того чтобы мы туда стремились.
Вообще статья какая то странная, антинародная.