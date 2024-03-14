Стоит ли переезжать в Казахстан в 2024 году и как здесь получить гражданство

Некоторые нюансы для получения ВНЖ и ПМЖ

14 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KDSEc

Чемодан. Переезд. Путешествие / Фото: freepik

Россия и Казахстан во многом схожи. Например, в системах образования. Хотя в какой-то степени обучение в Казахстане более модернизировано, недавно страна внедрила Болонский процесс. Кстати, и налоговая система Казахстана этой страны предлагает более низкую базовую ставку НДФЛ – 10%. Так что переезд в большинстве случаев оправдывает себя. В 2024 году он включает несколько важных этапов, начиная от въезда в страну и заканчивая разными вариантами как получить гражданство Казахстана.

Для переезда и проживания:

иностранцам, включая россиян, не требуется виза для краткосрочного пребывания (до 90 дней);

иностранцы, планирующие проживать более 30 дней, должны зарегистрироваться, однако с 2020 года понятие "регистрация" исключено и достаточно уведомления от принимающей стороны.

Получение ВНЖ и ПМЖ:

разрешение на временное проживание (РВП) выдается на основании таких критериев, как официальное трудоустройство, ведение предпринимательской деятельности, воссоединение с семьей, получение образования и другие;

разрешение на постоянное проживание (РПП) – обязательный этап перед получением вида на жительство (ВНЖ), который действует 10 лет и может быть продлен.

Получение гражданства:

Гражданство Казахстана может быть предоставлено на основании рождения, приема (после легального проживания в стране от пяти до трех лет в зависимости от категории лиц) или других основаниях.

Казахстан предлагает упрощенное получение гражданства по списку указа президента для несовершеннолетних, иностранцев, внесших вклад в развитие страны, кандасов (этнические казахи, прибывшие на Родину) и др.

Обращение в миграционную компанию Migronium за помощью в процессе переезда в другую страну или при получении гражданства может значительно упростить и ускорить весь процесс. Миграционные специалисты обладают глубокими знаниями местного законодательства и миграционной политики, что позволяет избежать множества распространенных ошибок и сложностей.

Профессиональная поддержка может предложить персонализированные решения, обеспечивая более высокие шансы на успешное решение миграционных вопросов. Также эксперты в сфере миграции обладают опытом в решении сложных кейсов, что особенно важно в условиях постоянно изменяющегося миграционного законодательства.

ООО "Центр по вопросам миграции"

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