Столовая для голубей открылась в барнаульской Мизюлинской роще
На территории "точки общепита" собрались несколько десятков проголодавшихся пернатых
13 июня 2023, 15:27, ИА Амител
В Барнауле в Мизюлинской роще открылась столовая для голубей, куда любителям подкармливать этих птиц рекомендуют приносить различную еду, сообщает корреспондент amic.ru.
"Уважаемые любители голубей, столовая для них за цветником", – говорится на специальной информационной табличке.
На территории "столовой" собрались несколько десятков голубей. Невошедшие столпились на дереве над "точкой общепита". Судя по всему, корм птицам необходимо оставлять на земле за ящиками для цветов.
В меню несколько позиций: зерно, крупа, позавчерашний хлеб (размоченный), вода (в дождливую погоду).
Столовая для голубей в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
15:31:14 13-06-2023
давайте еще крыс и тараканов покормите
15:33:10 13-06-2023
пипец как остроумно. пока чисто. а кавно кто будет лопатой убирать? и да. можно приносить не простую еду. ну вы поняли
15:34:48 13-06-2023
О, дурь-то!
15:48:08 13-06-2023
вода (в дождливую погоду). Может, наооборот, в сухую?
16:08:25 13-06-2023
Гость (15:48:08 13-06-2023) вода (в дождливую погоду). Может, наооборот, в сухую?... кто бы ее наливал в сухую, там дождевая и будет.
16:24:26 13-06-2023
У нас в ближайшем мусорном контейнере в виде большого корыта не столовая, а ресторан! Причем голуби там в виде бедных родственников. С раннего утра ору т упитанные вороны, гоняют бедных нещадно. Но царь помойки - здоровенный, коричневый с пестринкой, то ли коршун, то ли кто ещё. Прилетает лет 10 каждую весну. Верещит, как радиотелефон Панасоник. У кого был сей аппарат, тот помнит. Так вот, летающий Панасоник парит в вышине, потом планирует и садится прямо на край контейнера. И давай шуровать загнутым клювом.
16:25:52 13-06-2023
То же самоё, что крыс подкармливать.
16:36:57 13-06-2023
Роща - зона отдыха людей, а не двор по разведению голубей. Голуби - источник инфекций, которые передаются людям. Надо запретить кормить птиц в роще. Сейчас лето, еды для птиц предостаточно.
16:39:03 13-06-2023
Вороны то оказывается те еще убийцы. много раз видела как клювом фигачит бошку голубя, на днях ворона пыталась утянуть за хвост в кусты и там добить.
16:48:52 13-06-2023
о же самоё, что крыс подкармливать - а они там и будут заодно жрать
16:52:05 13-06-2023
Надоели эти любители прикормить голубей, по этой дорожке где столовая вообще лучше не ходить, там только фекалии!
22:21:13 13-06-2023
Гостья (16:52:05 13-06-2023) Надоели эти любители прикормить голубей, по этой дорожке где... Не пишите напраслины:ничего там такого нету.
11:04:18 14-06-2023
То же самое происходит с кормлением бездомных кошек па Попова 98. Две " общественници " развели кошачий притон в подвале дома и кормят их не смотря на протесты жителей . Больные кошки , дикие . тётеньки полечите их и возьмите себе домой , всё лучше чем их мучеть.
11:45:37 14-06-2023
Травить их надо, вот и всё. Как летучих крыс.
13:25:39 14-06-2023
Лучше так, чем одаренные будут их кормить прям на центральной аллее, как раньше было
13:51:11 14-06-2023
Сажать за кормление голубей, имущество конфисковывать. Давать реальные сроки.
15:29:39 15-06-2023
Интересно так получается роща вроде бы общая а заботятся о ней при чем по собственной конечно инициативе единицы ! Посадили молодые деревца их бы поливать а нечем , вот какую проблему надо поднимать !редакция уважаемая если есть такая возможность поднимите вопрос роща нуждается в поливе!