Столовая для голубей открылась в барнаульской Мизюлинской роще

На территории "точки общепита" собрались несколько десятков проголодавшихся пернатых

13 июня 2023, 15:27, ИА Амител

В Барнауле в Мизюлинской роще открылась столовая для голубей, куда любителям подкармливать этих птиц рекомендуют приносить различную еду, сообщает корреспондент amic.ru.

"Уважаемые любители голубей, столовая для них за цветником", – говорится на специальной информационной табличке.

На территории "столовой" собрались несколько десятков голубей. Невошедшие столпились на дереве над "точкой общепита". Судя по всему, корм птицам необходимо оставлять на земле за ящиками для цветов.

В меню несколько позиций: зерно, крупа, позавчерашний хлеб (размоченный), вода (в дождливую погоду).