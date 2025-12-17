2026 год для Овнов будет насыщен важными решениями, переменами и борьбой за лидерство. Вам предстоит перестроить многие аспекты жизни, и хотя не все изменения будут простыми, они принесут долгожданные результаты. Это будет год для того, чтобы доказать себе и окружающим свою стойкость.

Финансы: стабильность будет достигаться через упорный труд, но риск неожиданных расходов существует, так что будьте готовы к непредсказуемым ситуациям.

Личная жизнь: в отношениях с партнерами могут возникать сложности, требующие от вас гибкости и терпимости.

Совет на год: не забывайте находить время для отдыха и восстановления, чтобы не истощить свои силы.