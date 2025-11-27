Стройка с прицелом на иск. Как в России покупатели зарабатывают на бракованных домах
Недобросовестные клиенты специально приобретают жилье с дефектами, чтобы взыскать с застройщиков суммы, превышающие стоимость самого объекта
27 ноября 2025, 06:15, ИА Амител
Новый вид потребительского экстремизма появился на рынке индивидуального жилищного строительства. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали эксперты в рамках форума "Жизнь на земле: проблемы и перспективы малоэтажной застройки".
Суть в том, что покупатели строящегося жилья специально приобретают дома с нарушениями в строительстве, а потом идут судиться с застройщиком. Подробнее об этом рассказал Андрей Шестаков, руководитель Алтайской строительно-технической экспертизы. Его компания занимается проверкой качества строительства, когда кто-то подает такой иск в суд, и рассчитывает сумму понесенного покупателем ущерба:
«Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобретают по какой-то стоимости объект, уже заведомо зная, что он имеет недостатки, и затем обращаются в суд, обнаружив якобы дефекты, которые он не мог установить, не являясь специалистом. Ну и дальше начинаются уже расчеты. А расчеты, бывает, и превышают стоимость самого объекта, который приобрели».
О таких ситуациях Андрею Шестакову рассказал Александр Верясов, руководитель строительной компании "АлтЭкоАрт". Он заключил договор с "АлтСЭ" о периодическом контроле за качеством своих объектов. Теперь у предпринимателя есть документальное подтверждение того, что он строит с соблюдением норм. Этот инструмент эксперты предлагают использовать для подстраховки на случай спора.
Поскольку ни один застройщик не обходится без отклонений от нормативных требований, следует это документально фиксировать, чтобы продажа такой постройки не выглядела как обман заказчика. Лучше разработать проектно-сметную документацию с учетом отклонений и их компенсацией. Рекомендациями делится Андрей Шестаков:
«Если вы понимаете, что ваш объект не дотягивает по нормам, предупредите об этом. Мы же все понимаем, тот объект, у которого стены и перекрытия, грубо говоря, недостаточной толщины, имеют недостаточное сопротивление теплопередачи, его же можно компенсировать отоплением. Но об этом нужно предупредить заказчика. И прописать это в договоре либо какой-то перепиской, то есть подкрепить, что человек в курсе, что в его случае необходимо котел держать на определенной температуре в зимнее время».
Ранее депутаты разработали меры против мошенничества при сделках с недвижимостью. Авторы инициативы предлагают обязательное страхование сделок с единственным жильем после резонансного судебного дела с участием Ларисы Долиной.
06:22:16 27-11-2025
Т.е. если застройщику не удалось обмануть покупателя, то покупатель экстремист. Теперь я до конца осознал смысл слова.
06:25:39 27-11-2025
Он сам строит - без слез не взглянешь, а купленный эксперт посмотрел, что фундамент стены есть - ну и норм
07:12:39 27-11-2025
Стройте нормально, бракоделы. Или платите и не хнычьте.
07:31:31 27-11-2025
А кто-то специально (или нечаянно - от некомпетентности исполнителей) строит такое жилье…
08:04:45 27-11-2025
недобросовестные граждане и добросовестные застройщики...
08:18:05 27-11-2025
то есть они построили стены тонкими, дом промерзает, а покупатель должен потом платить бешеные деньги за отопление? большего бреда я не слышала. Всё должно быть выдержано на этапе проекта и стройки.
09:23:59 27-11-2025
Гость (08:18:05 27-11-2025) то есть они построили стены тонкими, дом промерзает, а покуп... А вот ребята эти, не стесняясь, такое озвучивают (думают: а чё такого то?).
12:51:14 27-11-2025
Гость (08:18:05 27-11-2025) то есть они построили стены тонкими, дом промерзает, а покуп... Ну простите, если Вы шалаш покупаете, то где Ваши глаза? А так Вас относительно честно предупреждают, что Вы берёте коробку из-под холодильника. Соглашаться с этим или нет - только Ваше решение
14:20:52 27-11-2025
Гость (12:51:14 27-11-2025) Ну простите, если Вы шалаш покупаете, то где Ваши глаза? А т... Простите, нигде не видел рекламы шалашей. Как-то наоборот, все застройщики наровят прорекламировать свои шалаши как жилье экстра-класса...
19:34:03 27-11-2025
Гость (14:20:52 27-11-2025) Простите, нигде не видел рекламы шалашей. Как-то наоборот, в... Братан, лада тоже продается как автомобиль. Да ещё и российский
08:42:49 27-11-2025
Получается судиться когда твой застройщик сделал стены и перекрытия тоньше чем это положено - потребительский экстремизм?
Уже и так же приняли меры по которым им можно не особо с качеством заморачиваться, но хочется ещё, это естественно
09:51:02 27-11-2025
"Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобретают по какой-то стоимости объект, уже заведомо зная, что он имеет недостатки" - т.е. граждане не добросовестные? А не застройщик, который изначально осознано строит с нарушениями?
10:25:12 27-11-2025
Гость (09:51:02 27-11-2025) "Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобрета... ага, тоже позабавило заключение. На кол таких застройщиков и Икспертов
15:43:47 27-11-2025
если застройщик сделал стены тоньше то дом со временем пойдет трещинами и рухнет покупателю на голову. По идее застройщик и проверяльщик подписавшмий ввод в эксплуатацию -преступники по закону РФ
19:35:10 27-11-2025
Гость (15:43:47 27-11-2025) если застройщик сделал стены тоньше то дом со временем пойде... Дружище, твой уровень понимания в стройке просто очаровывает
22:36:47 27-11-2025
Ребята, успокойтесь, это рекламный пост...