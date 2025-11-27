Стройка с прицелом на иск. Как в России покупатели зарабатывают на бракованных домах

Недобросовестные клиенты специально приобретают жилье с дефектами, чтобы взыскать с застройщиков суммы, превышающие стоимость самого объекта

27 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый вид потребительского экстремизма появился на рынке индивидуального жилищного строительства. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали эксперты в рамках форума "Жизнь на земле: проблемы и перспективы малоэтажной застройки".

Суть в том, что покупатели строящегося жилья специально приобретают дома с нарушениями в строительстве, а потом идут судиться с застройщиком. Подробнее об этом рассказал Андрей Шестаков, руководитель Алтайской строительно-технической экспертизы. Его компания занимается проверкой качества строительства, когда кто-то подает такой иск в суд, и рассчитывает сумму понесенного покупателем ущерба:

«Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобретают по какой-то стоимости объект, уже заведомо зная, что он имеет недостатки, и затем обращаются в суд, обнаружив якобы дефекты, которые он не мог установить, не являясь специалистом. Ну и дальше начинаются уже расчеты. А расчеты, бывает, и превышают стоимость самого объекта, который приобрели».

О таких ситуациях Андрею Шестакову рассказал Александр Верясов, руководитель строительной компании "АлтЭкоАрт". Он заключил договор с "АлтСЭ" о периодическом контроле за качеством своих объектов. Теперь у предпринимателя есть документальное подтверждение того, что он строит с соблюдением норм. Этот инструмент эксперты предлагают использовать для подстраховки на случай спора.

Поскольку ни один застройщик не обходится без отклонений от нормативных требований, следует это документально фиксировать, чтобы продажа такой постройки не выглядела как обман заказчика. Лучше разработать проектно-сметную документацию с учетом отклонений и их компенсацией. Рекомендациями делится Андрей Шестаков:

«Если вы понимаете, что ваш объект не дотягивает по нормам, предупредите об этом. Мы же все понимаем, тот объект, у которого стены и перекрытия, грубо говоря, недостаточной толщины, имеют недостаточное сопротивление теплопередачи, его же можно компенсировать отоплением. Но об этом нужно предупредить заказчика. И прописать это в договоре либо какой-то перепиской, то есть подкрепить, что человек в курсе, что в его случае необходимо котел держать на определенной температуре в зимнее время».

Ранее депутаты разработали меры против мошенничества при сделках с недвижимостью. Авторы инициативы предлагают обязательное страхование сделок с единственным жильем после резонансного судебного дела с участием Ларисы Долиной.