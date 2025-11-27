НОВОСТИНедвижимость

Стройка с прицелом на иск. Как в России покупатели зарабатывают на бракованных домах

Недобросовестные клиенты специально приобретают жилье с дефектами, чтобы взыскать с застройщиков суммы, превышающие стоимость самого объекта

27 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый вид потребительского экстремизма появился на рынке индивидуального жилищного строительства. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали эксперты в рамках форума "Жизнь на земле: проблемы и перспективы малоэтажной застройки".

Суть в том, что покупатели строящегося жилья специально приобретают дома с нарушениями в строительстве, а потом идут судиться с застройщиком. Подробнее об этом рассказал Андрей Шестаков, руководитель Алтайской строительно-технической экспертизы. Его компания занимается проверкой качества строительства, когда кто-то подает такой иск в суд, и рассчитывает сумму понесенного покупателем ущерба:

«Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобретают по какой-то стоимости объект, уже заведомо зная, что он имеет недостатки, и затем обращаются в суд, обнаружив якобы дефекты, которые он не мог установить, не являясь специалистом. Ну и дальше начинаются уже расчеты. А расчеты, бывает, и превышают стоимость самого объекта, который приобрели».

О таких ситуациях Андрею Шестакову рассказал Александр Верясов, руководитель строительной компании "АлтЭкоАрт". Он заключил договор с "АлтСЭ" о периодическом контроле за качеством своих объектов. Теперь у предпринимателя есть документальное подтверждение того, что он строит с соблюдением норм. Этот инструмент эксперты предлагают использовать для подстраховки на случай спора.

Поскольку ни один застройщик не обходится без отклонений от нормативных требований, следует это документально фиксировать, чтобы продажа такой постройки не выглядела как обман заказчика. Лучше разработать проектно-сметную документацию с учетом отклонений и их компенсацией. Рекомендациями делится Андрей Шестаков:

«Если вы понимаете, что ваш объект не дотягивает по нормам, предупредите об этом. Мы же все понимаем, тот объект, у которого стены и перекрытия, грубо говоря, недостаточной толщины, имеют недостаточное сопротивление теплопередачи, его же можно компенсировать отоплением. Но об этом нужно предупредить заказчика. И прописать это в договоре либо какой-то перепиской, то есть подкрепить, что человек в курсе, что в его случае необходимо котел держать на определенной температуре в зимнее время».

Ранее депутаты разработали меры против мошенничества при сделках с недвижимостью. Авторы инициативы предлагают обязательное страхование сделок с единственным жильем после резонансного судебного дела с участием Ларисы Долиной.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Барнаул строительство недвижимость
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

06:22:16 27-11-2025

Т.е. если застройщику не удалось обмануть покупателя, то покупатель экстремист. Теперь я до конца осознал смысл слова.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:25:39 27-11-2025

Он сам строит - без слез не взглянешь, а купленный эксперт посмотрел, что фундамент стены есть - ну и норм

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:39 27-11-2025

Стройте нормально, бракоделы. Или платите и не хнычьте.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:31 27-11-2025

А кто-то специально (или нечаянно - от некомпетентности исполнителей) строит такое жилье…

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ололо

08:04:45 27-11-2025

недобросовестные граждане и добросовестные застройщики...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:05 27-11-2025

то есть они построили стены тонкими, дом промерзает, а покупатель должен потом платить бешеные деньги за отопление? большего бреда я не слышала. Всё должно быть выдержано на этапе проекта и стройки.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:59 27-11-2025

Гость (08:18:05 27-11-2025) то есть они построили стены тонкими, дом промерзает, а покуп... А вот ребята эти, не стесняясь, такое озвучивают (думают: а чё такого то?).

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:14 27-11-2025

Гость (08:18:05 27-11-2025) то есть они построили стены тонкими, дом промерзает, а покуп... Ну простите, если Вы шалаш покупаете, то где Ваши глаза? А так Вас относительно честно предупреждают, что Вы берёте коробку из-под холодильника. Соглашаться с этим или нет - только Ваше решение

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:52 27-11-2025

Гость (12:51:14 27-11-2025) Ну простите, если Вы шалаш покупаете, то где Ваши глаза? А т... Простите, нигде не видел рекламы шалашей. Как-то наоборот, все застройщики наровят прорекламировать свои шалаши как жилье экстра-класса...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:03 27-11-2025

Гость (14:20:52 27-11-2025) Простите, нигде не видел рекламы шалашей. Как-то наоборот, в... Братан, лада тоже продается как автомобиль. Да ещё и российский

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:49 27-11-2025

Получается судиться когда твой застройщик сделал стены и перекрытия тоньше чем это положено - потребительский экстремизм?
Уже и так же приняли меры по которым им можно не особо с качеством заморачиваться, но хочется ещё, это естественно

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:02 27-11-2025

"Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобретают по какой-то стоимости объект, уже заведомо зная, что он имеет недостатки" - т.е. граждане не добросовестные? А не застройщик, который изначально осознано строит с нарушениями?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:12 27-11-2025

Гость (09:51:02 27-11-2025) "Некоторые недобросовестные граждане, так сказать, приобрета... ага, тоже позабавило заключение. На кол таких застройщиков и Икспертов

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:47 27-11-2025

если застройщик сделал стены тоньше то дом со временем пойдет трещинами и рухнет покупателю на голову. По идее застройщик и проверяльщик подписавшмий ввод в эксплуатацию -преступники по закону РФ

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:10 27-11-2025

Гость (15:43:47 27-11-2025) если застройщик сделал стены тоньше то дом со временем пойде... Дружище, твой уровень понимания в стройке просто очаровывает

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:47 27-11-2025

Ребята, успокойтесь, это рекламный пост...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров