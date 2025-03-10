Строительство четвертого дома на месте трамвайного депо одобрили в Барнауле

Сдача первого дома в квартале запланирована на 2025 год

10 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 304 / Фото: "Дом.рф"

Жилой квартал на ул. Анатолия (на месте трамвайного депо) скоро прирастет новыми зданиями: проект четвертого дома получил положительное заключение стройэкспертизы. Теперь компания-инвестор "Регионстрой" вправе обратиться в мэрию за разрешением на строительство.

Всего в микрорайоне запланировано четыре десятиэтажных дома. Два из них активно возводят: сдача первого запланирована на 2025 год. 18 февраля девелоперу выдали разрешение на возведение третьего корпуса. Сдать его в эксплуатацию застройщику необходимо до марта 2028 года.

На территории микрорайона предусмотрены площадки для отдыха взрослых и маломобильных групп населения, зоны для занятий спортом, для игр детей, площадки для хозяйственных целей. Отметим, что рядом (на ул. Гоголя, 242) запроектирован 11-этажный ЖК на 130 квартир от ГК "Союз".

Согласно проекту планировки квартала, который был утвержден весной 2023 года, недалеко от новых ЖК заложена школа на 220 мест, запланирована реконструкция существующего детсада. Всего квартал рассчитан на 1832 человека, из которых 1590 – жильцы квартир в новых многоэтажках.

О том, как строят дома на месте трамвайного депо, – в нашем фоторепортаже.