Строительство нового терминала аэропорта Барнаула проконтролируют за 41,7 млн рублей

Максимальная цена закупки оценивалась в 48 млн рублей

22 августа 2023, 12:25, Антон Дегтярев

Проект нового терминала барнаульского аэропорта/ Фото: dialectica.cc

На контроль и обеспечение безопасности во время строительства нового терминала барнаульского аэропорта "Авиапредприятие Алтай" потратит 41,7 млн рублей. При этом максимальная цена закупки была куда выше – 48 млн рублей. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".

Закупку разместили на портале ещё 24 июля, желающие подавали заявки до 9 августа. Всего на лот заявилось четыре кандидата. При этом один из них предложил цену в 39,2 млн рублей, но его отвергли из-за низкой квалификации участника.

Договор вступит в силу со дня заключения контракта и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств. Услуги должны быть оказаны в течение 28 месяцев с момента начала строительства.

Подрядчик должен будет контролировать своевременное оформление документации на строительство, следить за наличием на площадке нужных лицензий и документов, контролировать своевременность и качество разработки порядка производства работ по стадиям, проверять соблюдение сроков, поставку оборудования и материалов, смотреть за работой людей, движением машин и механизмов, за соблюдением требованиям заказчика, своевременно обнаруживать дефекты и нарушения и так далее.

По завершении строительства он должен будет принять исполнительную документацию, проверить ее комплектность, помочь устранить недостатки, чтобы сдать объект в эксплуатацию.

Напомним, что цена закупки на строительство аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей — с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Сейчас "Авиапредприятие Алтай" ищет подрядчика на работы. Заявки на лот будут приниматься до 30 августа.

Госэкспертиза уже выдала положительное заключение на строительство терминала по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий. Сообщается, что ежегодно он будет принимать более 834 тысяч пассажиров. Объект будет предназначен для внутренних перелётов, тогда как уже существующее здание аэропорта приспособят исключительно под международные рейсы.

Новый терминал будет в два раза больше существующего и займёт площадь в 9,7 тысячи квадратных метров. Там появится тринадцать стоек регистрации, касса авиакомпании, три стойки выхода на посадку и телескопических трапа, два киоска саморегистрации, четыре пункта досмотра и другая необходимая инфраструктура.

Для удобства пассажиров сделают зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребёнка, здравпункт, кафе и магазины.

Во время работ будет построен временный павильон прилета и выдачи багажа, на него потратят 114,6 млн рублей, следует из информации портала "Госзакупок".

Подробнее о том, как будет выглядеть новый терминал барнаульского аэропорта, можно прочитать здесь.