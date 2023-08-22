Цена строительства нового терминала аэропорта в Барнауле подскочила на 2 млрд рублей

За возведение нового терминала барнаульского аэропорта теперь готовы заплатить 6,5 млрд рублей вместо 4,5 млрд

22 августа 2023, 11:25, Антон Дегтярев

Проект нового терминала барнаульского аэропорта/ Фото: dialectica.cc

Цена строительства нового терминала барнаульского аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей – с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Именно такую цены теперь готово заплатить "Авиапредприятие Алтай", которое управляет воздушной гаванью краевой столицы. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".

Сколько потратят на аэропорт?

Ранее начальная стоимость контракта составляла 4,5 млрд рублей, ту закупка "Авиапредприятие Алтай" (входит в холдинг "Новапорт") разместило 28 июня. 15 августа лот обновили, максимальная цена закупки изменилась на 2 млрд рублей – до 6,5 млрд рублей. Заявки можно подавать до 30 августа. 11 сентября подведут итоги закупки.

Кроме того, недавно появилась и ещё одна закупка от авиапредприятия "Алтай". Так на строительный контроль и обеспечение безопасности работ потратят 41,7 млн рублей, сообщает портал "Госзакупок". Подрядчик будет контролировать проведение работ, проверять наличие всех нужных документов у строителей и оценивать соответствие здания техническим регламентам.

Также на время работ будет построен и временный павильон прилета и выдачи багажа. На него потратят 114,6 млн рублей, сообщает портал "Госзакупок".

Проект нового терминала барнаульского аэропорта/ Фото: dialectica.cc

Каким будет новый терминал?

Госэкспертиза уже выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительства комплекса, пишет сайт Главгосэкспертизы России. Проектировщиком выступила московская компания ООО "Спектрум холдинг".

Сообщается, что новый терминал будет ежегодно принимать более 834 тысяч пассажиров. При этом ранее пассажирооборот обещали сделать выше — до 1,1 млн пассажиров.

Новый терминал будет предназначен для внутренних перелетов — его пропускная способность составит 600 пассажиров в час. А прежнее здание аэропорта переориентируют на международные рейсы.

Аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займёт площадь в 9,7 тысячи квадратных метров. Для пассажиров сделают тринадцать стоек регистрации, касса авиакомпании, три стойки выхода на посадку и телескописческих трапа, два киоска саморегистрации, четыре канала досмотра на входе в здание и другие объекты.

Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины.

Проект нового терминала барнаульского аэропорта/ Фото: dialectica.cc

На сайте Главгосэкспертизы отмечается, что строительство комплекса не отразится на функционировании аэропорта. Главный эксперт проекта Анна Клюева подчеркнула, что проектировщики учли особенности проведения работ в условиях действующего аэровокзала.

"Новое трехэтажное здание терминала возведут вблизи перрона в юго-восточной части аэропорта Барнаул. Также благоустроят привокзальную площадь – поставят скамейки в зоне отдыха, автоматические шлагбаумы, оградят участок "чистой зоны", постелют газоны, установят освещение, обустроят парковочные места. Между зданием терминала и пассажирским перроном сделают аванперрон с сервисной дорогой, зонами посадки-высадки в автобусы и зоной для размещения спецтехники", – добавила представитель Главгосэкспертизы России.

Когда начнутся и закончатся работы?

Все работы должны завершиться до 10 июля 2025 года. А начать строить аэропорт должны осенью 2023 года. До 31 октября должны быть завершены дорожные работы. В 2024-м рабочие сделают монолитные конструкции, смонтируют металлоконструкции, закончат делать кровле и по закроют тепловой контур, построят наружные сети в полном объеме. А в 2025 году подрядчик закончит монтажные работы инженерных систем и сопутствующей инфраструктуры, проведет отделочные и пусконаладочные работы, благоустроит территорию и пройдет все проверки.

Подробнее о том, какие будет новый терминал барнаульского аэропорта, можно прочитать здесь.