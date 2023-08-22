Цена строительства нового терминала аэропорта в Барнауле подскочила на 2 млрд рублей
За возведение нового терминала барнаульского аэропорта теперь готовы заплатить 6,5 млрд рублей вместо 4,5 млрд
22 августа 2023, 11:25, Антон Дегтярев
Цена строительства нового терминала барнаульского аэропорта подскочила сразу на 2 млрд рублей – с 4,5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. Именно такую цены теперь готово заплатить "Авиапредприятие Алтай", которое управляет воздушной гаванью краевой столицы. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".
Сколько потратят на аэропорт?
Ранее начальная стоимость контракта составляла 4,5 млрд рублей, ту закупка "Авиапредприятие Алтай" (входит в холдинг "Новапорт") разместило 28 июня. 15 августа лот обновили, максимальная цена закупки изменилась на 2 млрд рублей – до 6,5 млрд рублей. Заявки можно подавать до 30 августа. 11 сентября подведут итоги закупки.
Кроме того, недавно появилась и ещё одна закупка от авиапредприятия "Алтай". Так на строительный контроль и обеспечение безопасности работ потратят 41,7 млн рублей, сообщает портал "Госзакупок". Подрядчик будет контролировать проведение работ, проверять наличие всех нужных документов у строителей и оценивать соответствие здания техническим регламентам.
Также на время работ будет построен и временный павильон прилета и выдачи багажа. На него потратят 114,6 млн рублей, сообщает портал "Госзакупок".
Каким будет новый терминал?
Госэкспертиза уже выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительства комплекса, пишет сайт Главгосэкспертизы России. Проектировщиком выступила московская компания ООО "Спектрум холдинг".
Сообщается, что новый терминал будет ежегодно принимать более 834 тысяч пассажиров. При этом ранее пассажирооборот обещали сделать выше — до 1,1 млн пассажиров.
Новый терминал будет предназначен для внутренних перелетов — его пропускная способность составит 600 пассажиров в час. А прежнее здание аэропорта переориентируют на международные рейсы.
Аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займёт площадь в 9,7 тысячи квадратных метров. Для пассажиров сделают тринадцать стоек регистрации, касса авиакомпании, три стойки выхода на посадку и телескописческих трапа, два киоска саморегистрации, четыре канала досмотра на входе в здание и другие объекты.
Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины.
На сайте Главгосэкспертизы отмечается, что строительство комплекса не отразится на функционировании аэропорта. Главный эксперт проекта Анна Клюева подчеркнула, что проектировщики учли особенности проведения работ в условиях действующего аэровокзала.
"Новое трехэтажное здание терминала возведут вблизи перрона в юго-восточной части аэропорта Барнаул. Также благоустроят привокзальную площадь – поставят скамейки в зоне отдыха, автоматические шлагбаумы, оградят участок "чистой зоны", постелют газоны, установят освещение, обустроят парковочные места. Между зданием терминала и пассажирским перроном сделают аванперрон с сервисной дорогой, зонами посадки-высадки в автобусы и зоной для размещения спецтехники", – добавила представитель Главгосэкспертизы России.
Когда начнутся и закончатся работы?
Все работы должны завершиться до 10 июля 2025 года. А начать строить аэропорт должны осенью 2023 года. До 31 октября должны быть завершены дорожные работы. В 2024-м рабочие сделают монолитные конструкции, смонтируют металлоконструкции, закончат делать кровле и по закроют тепловой контур, построят наружные сети в полном объеме. А в 2025 году подрядчик закончит монтажные работы инженерных систем и сопутствующей инфраструктуры, проведет отделочные и пусконаладочные работы, благоустроит территорию и пройдет все проверки.
Подробнее о том, какие будет новый терминал барнаульского аэропорта, можно прочитать здесь.
11:53:24 22-08-2023
Это еще строить не начали...
11:58:08 22-08-2023
ГОСТЬ (11:53:24 22-08-2023) Это еще строить не начали...... Прикинь)
12:01:39 22-08-2023
Скакалку у "цены" отобрать надо!)))
12:09:56 22-08-2023
Ну что ж, хорошо, новый терминал нашему городу точно пригодится, хорошая новость.
12:16:51 22-08-2023
как то не время на такие траты
12:23:27 22-08-2023
лучше на эти деньги построить где нибудь в полях подальше от города две три посадочные полосы с ангарами для самолетов и затем потихоньку переносить старый аэропорт туда. Здесь он уже сейчас мешает а лет через 5-10 будет вообще мешать развиваться городу да и сам аэропорт представляет собой для города опасность
14:33:59 22-08-2023
Гость (12:23:27 22-08-2023) лучше на эти деньги построить где нибудь в полях подальше от... Причем тут полосы и ангары? Строительство терминала ведется за счет собственника авиапредприятия, тут государственными деньгами и не пахнет. Полосы можно строить только за федеральный бюджет. И стоит отметить, что АК ранее будучи собственником 52 % акций делал ровно столько же для развития аэропорта, как и сейчас, имея 25 % - а именно ничего! Аэропорт всегда все покупал и реконструировал за свой счёт. Поэтому считать сколько будет потрачено на строительство, это как лезть в карман к соседу.
15:40:24 22-08-2023
Гость (14:33:59 22-08-2023) Причем тут полосы и ангары? Строительство терминала ведется ... И тем не менее, комментатор прав. Аэропорт пора выносить км 30 за город, если предполагать дальнейшее развитие города
16:35:19 22-08-2023
Гость (15:40:24 22-08-2023) Гость (14:33:59 22-08-2023) Причем тут полосы и ангары... А в другую сторону развиваться никак, а "эксперт"?
19:08:47 22-08-2023
Гость (16:35:19 22-08-2023) А в другую сторону развиваться никак, а "эксперт"?... В какую конкретно сторону ты хочешь развиваться?
10:01:46 25-08-2023
Гость (14:33:59 22-08-2023) Причем тут полосы и ангары? Строительство терминала ведется ... Да? А Томенко про Федеральные деньги на терминал говорил или я ошибаюсь?
12:24:20 22-08-2023
Его сразу переносить надо и строить дальше от города, появиться земля под застройку новых кварталов, аэропорт блокирует застройку новых земель.
16:56:16 22-08-2023
Гость (12:24:20 22-08-2023) Его сразу переносить надо и строить дальше от города, появит... чего уж там , давайте сразу и кладбище перепашем а то тоже как то мешает оно строительству новых кварталов, кладбище тоже блокирует застройку новых земель... тем паче оное в ближайшие годы по площади увеличится в двое, по распоряжению администрации, и это нормально, а если серьезно ,то пора переходить строительству на правый берег ,там и экология лучше и ни каких ограничений а не вирищать что все там им строить мешает новые человейники, да нет там перспективы для жилых кварталов там промзона в плотную уже тэц-3 , этим страдальцам ипотечным, что жить там будут, напротив вонь, шум да смрад жить не дадут...
19:14:00 22-08-2023
Гость (16:56:16 22-08-2023) чего уж там , давайте сразу и кладбище перепашем а то тоже к... это там где топит каждый год? Плюс с нуля закладывать все коммуникации? А рабочие места? Новый мост в пробке стоять будет с утра и вечером? Третий мост нужен. Объем вливаний представь себе - никто из застройщиков не потянет такой объём. Так что сказочки про правый берег - для дурачков. Ближайшие лет ....дцать точно
12:26:24 22-08-2023
Учитесь,пасаны,деньги делать-полтора месяца и 2 лярда!!! Аж гордость за них берёт!!!
12:44:22 22-08-2023
А, 8, лярдов слабо? Берите пример с нашего долгостроя-музея неизвестно чего на Октябрьской площади. Ведь со скромных цифирь начинали. Я думаю, в десятку не уложатся.
13:21:41 22-08-2023
Гость (12:23:27 22-08-2023) лучше на эти деньги построить где нибудь в полях подальше от... Конечно мешает. Новоявленные "горожане" самолетов пугаются.
14:31:40 22-08-2023
Отличная новость. Аэропорт нормальный нужен, сильно отстаем от других городов. А из этого аэропорта из зала прилета надо выгнать таксистов … позорище просто. Пережиток прошлого . Стоят , мешают, кричат , а цены просто для дураков у них. Еще и недовольные ).
14:58:19 22-08-2023
Гость (14:31:40 22-08-2023) Отличная новость. Аэропорт нормальный нужен, сильно отстаем ... Ладно стоят-мешают. Несколько раз видел, как их услугами... ПОЛЬЗУЮТСЯ. Неужели не могут нажать две кнопки в такси «Максим»? Ну ладно, позвонить по телефону туда же. Какая разница.
15:31:32 22-08-2023
Для пассажиров сделают тринадцать стоек регистрации -Куда летать?