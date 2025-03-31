НОВОСТИОбщество

Студенческий городок хотят построить на острове Помазкин в Барнауле

Планируется построить здания для учреждений среднего и высшего образования, а также общежития

31 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: amic.ru
Стройка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле разработают проект планировки острова Помазкин, который будет предусматривать размещение зданий колледжей, техникумов и вузов, а также общежитий. Об этом сообщает "Толк".

Постановление, запускающее этот процесс, 24 марта подписал глава города Вячеслав Франк. Документ действителен до марта 2027 года.

Согласно плану, работы проведут на 35,6 га Правобережного тракта, 17. На территории, сопоставимой с крупным микрорайоном, определят границы участков с тремя видами разрешенного использования:

  • "общежития";
  • "образование и просвещение";
  • "среднее и высшее профессиональное образование".

При этом площадь самих объектов уточнят в проектной документации. Финансирование поступит из государственного бюджета. Также администрация рассмотрит предложения физических лиц и компаний, которые готовы заняться этой работой.

Исходя из данных Алтайского портала недвижимости, в новом генплане Барнаула остров Помазкин также отведен под образовательный кластер. О создании студенческого городка упоминалось во время его обсуждения.

Барнаул недвижимость образование

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

11:18:10 31-03-2025

Паромную переправу наведут, а зимой по льду.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:55 31-03-2025

Гость (11:18:10 31-03-2025) Паромную переправу наведут, а зимой по льду.... летом вплавь, зимой на лыжах.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:24 31-03-2025

Гость (11:18:10 31-03-2025) Паромную переправу наведут, а зимой по льду.... Им богатые родители автобусы купят, чтобы ездили как все люди.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:40 31-03-2025

Гость (11:18:10 31-03-2025) Паромную переправу наведут, а зимой по льду.... Весь смысл в том, чтоб не разбежались оттуда.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:51 31-03-2025

А кого мы там учить собрались? С нашей демографией существующие учебные заведения скоро пустыми будут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:54 31-03-2025

Гость (11:18:51 31-03-2025) А кого мы там учить собрались? С нашей демографией существую... иностранных специалистов же. не хотели общагу на потоке... ну или наоборот - они сюда, а мы - на остров развлечений

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:29:28 31-03-2025

студентов - в затон!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:20 31-03-2025

Musik (11:29:28 31-03-2025) студентов - в затон!... гетто так гетто, поддерживаю

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:15:12 31-03-2025

Гость (12:52:20 31-03-2025) гетто так гетто, поддерживаю... выживет - годен.
а нет - рыбам корм, стране легче.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:08 31-03-2025

главное чтобы вплотную к тракту не строили, а то будет потом весь тракт с ограничением 40 или 60... А сделали в поле какой-то посёлок Новый вдоль трассы, просто не разрешали бы близко к трассе строить!!!

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:12 31-03-2025

Это ж додуматься надо... На острове...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:25:04 31-03-2025

Гость (14:09:12 31-03-2025) Это ж додуматься надо... На острове...... как на ДВ, на острове Русском. там клёво. у нас так же будет

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Alex@

14:50:32 31-03-2025

Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в головах да на картах островом - фактически это полуостров, в заводях которых ныне плещутся барнаульцы. Объединён с правым берегом Оби правобережным трактом.

Идею поддерживаю. Создать некое подобие научного городка под Нск-ом - идея замечательная. Затраты будут велики, но тут говорится про госфинансирование - и это радует.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:51 31-03-2025

Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... Под Барнаулом Научный тоже давно уже стал подобием, а не научным...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:09 31-03-2025

Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... У Барнаула тоже есть Научный городок 😉.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:11 31-03-2025

Гость (16:51:09 31-03-2025) У Барнаула тоже есть Научный городок 😉.... От научного- одно название, там даже Дом Учёных- давно не Дом Учёных, а МБУК.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:23 31-03-2025

Гость (17:36:11 31-03-2025) От научного- одно название, там даже Дом Учёных- давно не До... Слабо верится, что и на острове удастся студентов в учёные замариновать.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:46 31-03-2025

Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... Вокруг опоры моста замечательно бы было сделать парк с деревьями (а не с аттракционами), природоохранную зону, охранную зону вокруг моста и даже место для выгула собак (на радость Дюше). Топить там студентов - слишком жестоко даже для Барнаула. Затон вон скоро опять будет в новостях с подтоплениями.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:19 31-03-2025

Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... На сковородке озеро вырыть будет дешевле и по месту.
Объединить как во многих регионах "все универы" под флагом одного нет желания?
Ну хотя бы двух: классического и технического, последний на основе Политеха и Сельхоза

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:04 31-03-2025

На острове Помазкин вода в отдельные годы уходит только в конце июня.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:09:13 31-03-2025

Я одно не пойму, куда дерьмо будет уходить? Не видно ни одного проекта КНС и труб на отстойники? всё как и у Леруа в Обь?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:13 31-03-2025

гость (18:09:13 31-03-2025) Я одно не пойму, куда дерьмо будет уходить? Не видно ни одно... Будет построен один большой отстойник в районе Санниково/Фирсово. Хотя могут и в Затоне воткнуть для экономии материалов. Каждый поход студента в отхожее место будет фиксироваться тремя способами: электронной картой, чипом и биометрикой. По итогам сессии троешники развозят по своим домам 60% собранного в отстойнике, ударники 40%. Отличники продолжают посещать нужник. И учиться будут и вывоз организуется.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:47 01-04-2025

Но почему на том берегу? )

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

23:52:56 02-04-2025

Помазкин остров в весенний период преграждает путь реке Обь, от этого уровень воды поднимается и микрорайон Затон оказывается затоплен и отрезан от цивилизации. Помазкин остров надо снести, а русло углубить для беспрепятственного прохода воды! Это место где всегда была река и надо исправить ошибку 25-ти летней давности, а не добавлять новые глупости на этом месте!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров