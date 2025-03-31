Студенческий городок хотят построить на острове Помазкин в Барнауле
Планируется построить здания для учреждений среднего и высшего образования, а также общежития
31 марта 2025, 11:10, ИА Амител
В Барнауле разработают проект планировки острова Помазкин, который будет предусматривать размещение зданий колледжей, техникумов и вузов, а также общежитий. Об этом сообщает "Толк".
Постановление, запускающее этот процесс, 24 марта подписал глава города Вячеслав Франк. Документ действителен до марта 2027 года.
Согласно плану, работы проведут на 35,6 га Правобережного тракта, 17. На территории, сопоставимой с крупным микрорайоном, определят границы участков с тремя видами разрешенного использования:
- "общежития";
- "образование и просвещение";
- "среднее и высшее профессиональное образование".
При этом площадь самих объектов уточнят в проектной документации. Финансирование поступит из государственного бюджета. Также администрация рассмотрит предложения физических лиц и компаний, которые готовы заняться этой работой.
Исходя из данных Алтайского портала недвижимости, в новом генплане Барнаула остров Помазкин также отведен под образовательный кластер. О создании студенческого городка упоминалось во время его обсуждения.
11:18:10 31-03-2025
Паромную переправу наведут, а зимой по льду.
12:30:55 31-03-2025
Гость (11:18:10 31-03-2025) Паромную переправу наведут, а зимой по льду.... летом вплавь, зимой на лыжах.
13:25:24 31-03-2025
Гость (11:18:10 31-03-2025) Паромную переправу наведут, а зимой по льду.... Им богатые родители автобусы купят, чтобы ездили как все люди.
19:35:40 31-03-2025
Гость (11:18:10 31-03-2025) Паромную переправу наведут, а зимой по льду.... Весь смысл в том, чтоб не разбежались оттуда.
11:18:51 31-03-2025
А кого мы там учить собрались? С нашей демографией существующие учебные заведения скоро пустыми будут.
12:53:54 31-03-2025
Гость (11:18:51 31-03-2025) А кого мы там учить собрались? С нашей демографией существую... иностранных специалистов же. не хотели общагу на потоке... ну или наоборот - они сюда, а мы - на остров развлечений
11:29:28 31-03-2025
студентов - в затон!
12:52:20 31-03-2025
Musik (11:29:28 31-03-2025) студентов - в затон!... гетто так гетто, поддерживаю
13:15:12 31-03-2025
Гость (12:52:20 31-03-2025) гетто так гетто, поддерживаю... выживет - годен.
а нет - рыбам корм, стране легче.
12:47:08 31-03-2025
главное чтобы вплотную к тракту не строили, а то будет потом весь тракт с ограничением 40 или 60... А сделали в поле какой-то посёлок Новый вдоль трассы, просто не разрешали бы близко к трассе строить!!!
14:09:12 31-03-2025
Это ж додуматься надо... На острове...
14:25:04 31-03-2025
Гость (14:09:12 31-03-2025) Это ж додуматься надо... На острове...... как на ДВ, на острове Русском. там клёво. у нас так же будет
14:50:32 31-03-2025
Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в головах да на картах островом - фактически это полуостров, в заводях которых ныне плещутся барнаульцы. Объединён с правым берегом Оби правобережным трактом.
Идею поддерживаю. Создать некое подобие научного городка под Нск-ом - идея замечательная. Затраты будут велики, но тут говорится про госфинансирование - и это радует.
16:43:51 31-03-2025
Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... Под Барнаулом Научный тоже давно уже стал подобием, а не научным...
16:51:09 31-03-2025
Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... У Барнаула тоже есть Научный городок 😉.
17:36:11 31-03-2025
Гость (16:51:09 31-03-2025) У Барнаула тоже есть Научный городок 😉.... От научного- одно название, там даже Дом Учёных- давно не Дом Учёных, а МБУК.
19:34:23 31-03-2025
Гость (17:36:11 31-03-2025) От научного- одно название, там даже Дом Учёных- давно не До... Слабо верится, что и на острове удастся студентов в учёные замариновать.
16:56:46 31-03-2025
Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... Вокруг опоры моста замечательно бы было сделать парк с деревьями (а не с аттракционами), природоохранную зону, охранную зону вокруг моста и даже место для выгула собак (на радость Дюше). Топить там студентов - слишком жестоко даже для Барнаула. Затон вон скоро опять будет в новостях с подтоплениями.
19:53:19 31-03-2025
Alex@ (14:50:32 31-03-2025) Для малограмотных поясню - остров Помазкин остался лишь в го... На сковородке озеро вырыть будет дешевле и по месту.
Объединить как во многих регионах "все универы" под флагом одного нет желания?
Ну хотя бы двух: классического и технического, последний на основе Политеха и Сельхоза
15:13:04 31-03-2025
На острове Помазкин вода в отдельные годы уходит только в конце июня.
18:09:13 31-03-2025
Я одно не пойму, куда дерьмо будет уходить? Не видно ни одного проекта КНС и труб на отстойники? всё как и у Леруа в Обь?
19:06:13 31-03-2025
гость (18:09:13 31-03-2025) Я одно не пойму, куда дерьмо будет уходить? Не видно ни одно... Будет построен один большой отстойник в районе Санниково/Фирсово. Хотя могут и в Затоне воткнуть для экономии материалов. Каждый поход студента в отхожее место будет фиксироваться тремя способами: электронной картой, чипом и биометрикой. По итогам сессии троешники развозят по своим домам 60% собранного в отстойнике, ударники 40%. Отличники продолжают посещать нужник. И учиться будут и вывоз организуется.
09:46:47 01-04-2025
Но почему на том берегу? )
23:52:56 02-04-2025
Помазкин остров в весенний период преграждает путь реке Обь, от этого уровень воды поднимается и микрорайон Затон оказывается затоплен и отрезан от цивилизации. Помазкин остров надо снести, а русло углубить для беспрепятственного прохода воды! Это место где всегда была река и надо исправить ошибку 25-ти летней давности, а не добавлять новые глупости на этом месте!