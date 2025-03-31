Студенческий городок хотят построить на острове Помазкин в Барнауле

Планируется построить здания для учреждений среднего и высшего образования, а также общежития

31 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле разработают проект планировки острова Помазкин, который будет предусматривать размещение зданий колледжей, техникумов и вузов, а также общежитий. Об этом сообщает "Толк".

Постановление, запускающее этот процесс, 24 марта подписал глава города Вячеслав Франк. Документ действителен до марта 2027 года.

Согласно плану, работы проведут на 35,6 га Правобережного тракта, 17. На территории, сопоставимой с крупным микрорайоном, определят границы участков с тремя видами разрешенного использования:

"общежития";

"образование и просвещение";

"среднее и высшее профессиональное образование".

При этом площадь самих объектов уточнят в проектной документации. Финансирование поступит из государственного бюджета. Также администрация рассмотрит предложения физических лиц и компаний, которые готовы заняться этой работой.

Исходя из данных Алтайского портала недвижимости, в новом генплане Барнаула остров Помазкин также отведен под образовательный кластер. О создании студенческого городка упоминалось во время его обсуждения.