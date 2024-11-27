Ведущие архитекторы обсудили с чиновниками мэрии развитие Барнаула по новому генплану

Новая версия генплана Барнаула была выставлена на общественные обсуждения с 13 ноября

27 ноября 2024, 17:10, ИА Амител

Обсуждение генплана Барнаула в мэрии / Фото: barnaul.org

Известные барнаульские архитекторы обсудили с чиновниками барнаульской мэрии перспективы развития краевой столицы в связи с принятием обновленного генплана города, который ранее представили общественности. Эксперты высказали несколько замечаний и предложений к проекту. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Каким стал генплан?

О деталях нового генплана собравшимся рассказала заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Екатерина Ломакина. По ее словам, в документе предусмотрено развитие территории на пересечении улицы Просторной, Павловского тракта и правого берега Оби. Под индивидуальную жилую застройку предложили отдать землю в селе Власиха. Микрорайон Поток планируется определить под проект о комплексном развитии территории жилой застройки.

В генплане также предусмотрено развитие так называемого Обского бульвара, на него уже утверждена документация по планировке территории. В исторической части краевой столицы эксперты предлагают сохранить существующую планировочную структуру.

Екатерина Ломакина отметила, что развитие указанных территорий позволит решить вопрос дефицита земельных участков для нового строительства (в том числе жилищного), а также повысить инвестиционную привлекательность города.

Особое внимание в новом генплане уделили транспортной инфраструктуре: в документе предусмотрено строительство Северного обхода города, автомобильного тоннеля под железнодорожными путями, объездной "Дороги жизни", создание улиц-дублеров наиболее загруженных магистралей, транспортных развязок. Речь в проекте также идет о развитии водного транспорта и о сохранении и формировании зеленых зон в Барнауле.

Обсуждение генплана Барнаула в мэрии / Фото: barnaul.org

Что сказали архитекторы?

Высказывая свое мнение о будущем Барнаула, архитектор Владимир Ли Джи-Дзун напомнил собравшимся о формировании альтернативных территориальных направлений в развитии города на перспективу, а также о строительстве новых транспортных магистралей.

Другой архитектор, Евгений Бочинин, говорил о создании велоинфраструктуры в Барнауле. Он отметил, что нужно разработать единую схему велодорожек, которые бы связывали основные точки притяжения горожан и обеспечивали безопасность участников дорожного движения. Архитектор Андрей Атаджанов заметил несколько неточностей в генплане и внес предложения, касающиеся формирования природно-экологического каркаса краевой столицы.

Один из вопросов, о которых говорили эксперты, – изменение функционального зонирования с многоэтажной жилой застройки (Ж-1) на индивидуальную (Ж-4). Директор ООО "Творческая мастерская "Призма" Наталья Кан назвала это решение стратегически неверным.

"Закладываем решения на будущее. При этом создание практически в центре города зоны Ж-4 вдоль магистральных улиц не дает нам возможности развития в дальнейшем – не сможем поставить высотные акценты, создать локальные центры, организовать общественные пространства для повышения качества жизни горожан", – подчеркнула она.

Обсуждение генплана Барнаула в мэрии / Фото: barnaul.org

Наталью Кан поддержал директор ООО "Строительная Экспертиза" Владимир Бутаков и другие участники встречи.

Архитектор Сергей Боженко отметил, что излишняя детализация генплана вредит динамике застройки краевой столицы. Он подчеркнул, что это документ перспективного развития территорий, и после его утверждения нужно подготовить еще ряд бумаг, в которых будут уточнять и детализировать параметры возможных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Первый замглавы Барнаула Андрей Федоров поблагодарил участников за неравнодушие и подчеркнул, что архитекторам и чиновникам предстоит немалая работа по подготовке программ комплексного развития территорий и документов градостроительного зонирования.

Напомним, что новый проект генерального плана был выставлен на обуждение 13 ноября 2024 года. Документ рассчитан до 2040 года. Это еще не окончательная его версия. Поступившие от общественности предложения и замечания направят разработчикам для корректировки, после чего итоговый вариант пройдет согласование с депутатами Барнаульской гордумы. Подробнее о новой версии генплана можно прочитать здесь.