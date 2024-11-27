Ведущие архитекторы обсудили с чиновниками мэрии развитие Барнаула по новому генплану
Новая версия генплана Барнаула была выставлена на общественные обсуждения с 13 ноября
27 ноября 2024, 17:10, ИА Амител
Известные барнаульские архитекторы обсудили с чиновниками барнаульской мэрии перспективы развития краевой столицы в связи с принятием обновленного генплана города, который ранее представили общественности. Эксперты высказали несколько замечаний и предложений к проекту. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Каким стал генплан?
О деталях нового генплана собравшимся рассказала заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Екатерина Ломакина. По ее словам, в документе предусмотрено развитие территории на пересечении улицы Просторной, Павловского тракта и правого берега Оби. Под индивидуальную жилую застройку предложили отдать землю в селе Власиха. Микрорайон Поток планируется определить под проект о комплексном развитии территории жилой застройки.
В генплане также предусмотрено развитие так называемого Обского бульвара, на него уже утверждена документация по планировке территории. В исторической части краевой столицы эксперты предлагают сохранить существующую планировочную структуру.
Екатерина Ломакина отметила, что развитие указанных территорий позволит решить вопрос дефицита земельных участков для нового строительства (в том числе жилищного), а также повысить инвестиционную привлекательность города.
Особое внимание в новом генплане уделили транспортной инфраструктуре: в документе предусмотрено строительство Северного обхода города, автомобильного тоннеля под железнодорожными путями, объездной "Дороги жизни", создание улиц-дублеров наиболее загруженных магистралей, транспортных развязок. Речь в проекте также идет о развитии водного транспорта и о сохранении и формировании зеленых зон в Барнауле.
Что сказали архитекторы?
Высказывая свое мнение о будущем Барнаула, архитектор Владимир Ли Джи-Дзун напомнил собравшимся о формировании альтернативных территориальных направлений в развитии города на перспективу, а также о строительстве новых транспортных магистралей.
Другой архитектор, Евгений Бочинин, говорил о создании велоинфраструктуры в Барнауле. Он отметил, что нужно разработать единую схему велодорожек, которые бы связывали основные точки притяжения горожан и обеспечивали безопасность участников дорожного движения. Архитектор Андрей Атаджанов заметил несколько неточностей в генплане и внес предложения, касающиеся формирования природно-экологического каркаса краевой столицы.
Один из вопросов, о которых говорили эксперты, – изменение функционального зонирования с многоэтажной жилой застройки (Ж-1) на индивидуальную (Ж-4). Директор ООО "Творческая мастерская "Призма" Наталья Кан назвала это решение стратегически неверным.
"Закладываем решения на будущее. При этом создание практически в центре города зоны Ж-4 вдоль магистральных улиц не дает нам возможности развития в дальнейшем – не сможем поставить высотные акценты, создать локальные центры, организовать общественные пространства для повышения качества жизни горожан", – подчеркнула она.
Наталью Кан поддержал директор ООО "Строительная Экспертиза" Владимир Бутаков и другие участники встречи.
Архитектор Сергей Боженко отметил, что излишняя детализация генплана вредит динамике застройки краевой столицы. Он подчеркнул, что это документ перспективного развития территорий, и после его утверждения нужно подготовить еще ряд бумаг, в которых будут уточнять и детализировать параметры возможных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Первый замглавы Барнаула Андрей Федоров поблагодарил участников за неравнодушие и подчеркнул, что архитекторам и чиновникам предстоит немалая работа по подготовке программ комплексного развития территорий и документов градостроительного зонирования.
Напомним, что новый проект генерального плана был выставлен на обуждение 13 ноября 2024 года. Документ рассчитан до 2040 года. Это еще не окончательная его версия. Поступившие от общественности предложения и замечания направят разработчикам для корректировки, после чего итоговый вариант пройдет согласование с депутатами Барнаульской гордумы. Подробнее о новой версии генплана можно прочитать здесь.
18:09:22 27-11-2024
Улица Просторная в районе пересечения с Павловским трактом уже сейчас сильно перегружена. Если её так и планируют оставить "транспортной артерией" навесив ещё и квартала многоэтажной застройки, то дорожный коллапс гарантирован. Павловский тракт с трудом справляется с трафиком, а в часы пик не справляется. А на него продолжают выводить новые улицы с Гетто-кварталов. Где новые транспортные артерии? Сначала их нужно строить, а потом уже Гетто-квартала
08:48:49 28-11-2024
Да, развитие города конечно нужно, но как посмотришь на неочищенные улицы от снега....., хоть бы то, что есть нормально бы чистили. В Кемерово, Новокузнецке, всё под бордюр вычищают. А у нас зимой, где три полосы, становится две, где две, там одна и всё уже и уже, в общем все всё поняли.
13:03:24 28-11-2024
Ирина (08:48:49 28-11-2024) Да, развитие города конечно нужно, но как посмотришь на неоч... По факту этот генплан развязывает и стимулирует точечную застройку, но никак не комплексное развитие. Архитекторы должны не интересы застройщиков продвигать, а о городе думать
08:56:27 28-11-2024
Чиновники и архитекторы пообщались... чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом...
09:55:48 28-11-2024
Обращаюсь лично к Наталье Кан директору ООО творческая мастерская "призма" И всем кто думает что функциональная зона Ж-4 это стратегически неверное решение и что если у людей отнимут жильё и всё что они наживались годами это и есть повышение качества жизни горожан... А мы что не горожане родившиеся и прожившие многие года в комфортных условиях у нас прям срочно нужно всё конфисковать.... Где такой закон... Поясняю на примере других... Мой район это ул тачалова- Фомина, пожарный - Конева при сносе моего дома 174 кв м который при должном уходе простоит ещё лет двести и не только внуки а мои праправнуки смогут жить в отличных условиях, я получу в лучшем случае гостинку где кровати а пять ярусов а не отдельные комнаты каждому... А как и кто возместит мои мастерские к которым приучили меня родители где каждый шуруповёрт топор молоток ,швейная машина, вязальная машина и тд на своем месте., где это место будет в гостинке... А мой сад с яблонями, грушами, виноградом розами и тд в который яя вложила около двух миллионов (расчёты могу предоставить) кто это возместит... Второй вопрос почему на месте котеджного посёлка Адельман не наставить многоэтажек это тоже гора.... Даа мы согласны у нас много ветхого жилья, но кто не даёт его снести и на их место вернуть нам школу, почту, банк и тд что у нас снесли лишив нас не только комфорта а даже боюсь сказать правильно или бы мы бабушки своих внуков в школу переводили через дорогу или мы их везём в другой район, а когда мимо тебя по третьей полосе пролетают газельки и ты уже примерз к остановке а твои внуки к крыльцу школы.. То это как... И как мы пойдём в многоэтажку если мы знаем как ползёт у нас грунт и как мы закрепляем свои дома чтобы они не треснули... А стоимость ЖКХ... И ещё много вопросов... Поэтому мы просим организовать встречу с жителями для решения всех вопросов ак все-таки обойтись без конфискации имущества и тд
10:20:40 28-11-2024
Ещё 2021 году жители микрорайоне ул тачалова- Фомина, пожарный Конева официально заявили что не согласны со сносом их дома и как выяснилось за эти годы это более 50 процентов проживающих в этом районе тк они не только не хотят уходить с горы они не хотят что. Ы у них отнимали и жить и другое имущество которое надто за многие годы а иногда и непосильным трудом... Почему не слышит людей... И это что конфискация или умышленно решили всх загнать в непосильные ипотеки или как ещё это назвать... Кому от этого будет хорошо....
11:29:48 28-11-2024
Вы хотите строить многоэтажные дома , а транспорт перегружен с горы в 7 до 8 не уедешь. Инфракструктуры никакой , НЕТ НОВЫХ БОЛЬНИЦ , САДИКОВ, а ТОЛЬКО МНОГОЭТАЖКИ, КОГДА ДЛЯ для любдей БУДЕТ?
11:32:03 28-11-2024
А я за снос, на нашей горе ловить вообще не чего, здесь болью шасть живёт алкашей, инфраструктуры не какой нет, детям погулять не где везде одни пивнухи, где каждый день драки разборки. Для чего держаться за гору, дороги не чистят асфальта нет, вечером можно ноги сломать освещение тоже отсутствует, одни минусы плюсов нет вообще
12:42:25 28-11-2024
Леоа (11:32:03 28-11-2024) А я за снос, на нашей горе ловить вообще не чего, здесь бол... Мадам вы пациент психбольницы?
13:01:03 28-11-2024
Леоа (11:32:03 28-11-2024) А я за снос, на нашей горе ловить вообще не чего, здесь бол... Давайте начнем с вас. Отоберем дом за 3копейки и вгоним в ипотеку на лет 25. Вы сначала доделайте те районы в которых уже наляпали, а транспорта , школ и больниц нет. Первомайка уже в помойку превратили- Партизанская, ядринцева колом стоит, а годга ливень, то в речку превращается.... Вы что строите? Вы последнее добиваете. В Москве уже скворечники щапрещают-а у нас конечно не так будет....Правильно их называют Гетто кварталы. Частный сектор самовазобнавляем, а скворечники нет. Это тупиковый вариант. Читайте книги по урбанистики.
16:11:51 28-11-2024
Леоа (11:32:03 28-11-2024) А я за снос, на нашей горе ловить вообще не чего, здесь бол... А куда пойдут не алкаши... Почему из-за алкашей вы решили лишить жилья достойных граждан... Если хорошо разбираться то вот как раз при сносе выиграют только алкаши потому что они ничего не вкладывают в жильё и живут в завалюшках за которые хоть что-то но дадут и нам тем кто восстановил отремонтировал или построил новый дом выделят такую же или чуть-чуть побольше компенсацию это будет как... Может вы решили что это выход то глубоко ошибаетесь.. Нужен другой выход но только не снос...
12:40:51 02-12-2024
Гость (16:11:51 28-11-2024) А куда пойдут не алкаши... Почему из-за алкашей вы решили ли... Столько алкашни, сколько её есть в новостройках, в ни в одном старом частном секторе не найдёте. И таколго количества пивнушек, по 4-5 штук в одном доме (напр. Квартал Дружный)
12:25:11 28-11-2024
Нравится Наталье Кан жить в скворечнике, так живите. Вас никто не трогает, не мешает. Вы просто занимайтесь своей работой ,не лезьте в чужие огороды, дома. И будет вам счастье. Проклятья не проходят мимо. А развитию города частный сектор никак не мешает. Расширяйте дороги , перемещайтесь на другой берег, но не за счёт жителей.
12:36:03 28-11-2024
Та же ситуация по загруженности транспортных магистралей в районе частного сектора вдоль Северо-западной, Юрина, Матросова: утром и вечером по этим улицам не проехать - люди не могут переехать Железнодорожные пути в центр утром (и обратно вечером).
Как думаете - что будет, если сейчас на месте этого частного сектора построят многоэтажки (а строительство уже началось) и поселят еще несколько тысяч людей? Пробки в 10 балов будут обеспечены!
Сначала решите вопрос с дополнительной транспортной магистралью через железнодорожные пути, а потом уже застраивайте частный сектор!!!
12:41:51 28-11-2024
Доброго дня. Мое мнение по поводу замены зоны Ж-4 на многоэтажную застройку: Загоняя людей с земли в многоэтажки изменением категорию земель вы не только ухудшаете их качество жизни, но и подвергаете опасности, лишаете жизненных сил, личного пространства, свободы. Насаждаете услуги и эти беспонтовые скворечники за бешенные деньги. Вгоняете людей в финансовое ипотечное рабство. Потому что купить Ваше в ковычках современное жилье, не совместимое с жизнью, в котором не предусмотрено обеспечение даже минимальных жизненных потребностей современного человека, при современном уровне зарплат в регионе, могут только единицы. Это геноцид людей. Нарушение права свободы воли. С чего Вы решили, что нам нужны Ваши высотные дома, эти ночлежки для бесправных. В чем вы видите здесь перспективу? В том чтобы в эти скворечники побольше людей согнать? Чтобы одной бомбы хватило на уничтожение половины города. Посмотрите на Сво. Вы стремитесь нас побыстрее уничтожить?
12:51:37 28-11-2024
Наталья (12:41:51 28-11-2024) Доброго дня. Мое мнение по поводу замены зоны Ж-4 на многоэт... Вы находитесь на территории города. Интересы города выше Ваших личных интересов. Только и всего
12:38:49 02-12-2024
Гость (12:51:37 28-11-2024) Вы находитесь на территории города. Интересы города выше Ваш... А Вы интересы города с интересами строительной ОПГ не путаете?
13:04:12 28-11-2024
Я хотела бы посмотреть в газа тому кто в районе Фомина -Тачалов пожарный -Конева убрал ж-4...мы так хорошо увидели как умышленно разрушались-трешали наши дома когда вместо школы начали забивать сваи под высотку... Ещё не все устранили те разрушения которые настигли наши дома при возведении одной многоэтажки а что будет если начнут ставить ещё одну, что есть возможность в городе сразу переселить куда-то всю гору с компенсацией имущества и переезда с учётом что половина из жителей горы не желает менять место жительства... Потому что мы живём в отличных домах которые простоят ещё не одно столетие если рядом не ставить многоэтажки... Да мы хотим убрать ветхое жильё, но на это место не выше трёх этажей не нужно закрывать нам солнышко нам его и так не хватает...
13:19:40 28-11-2024
Даже Путин признал что сносить новые дома это очень большая ошибка... А вы посмотрите если на горе начнут ставить высотки сколько новых домов развалят и кому от этого лучше..
13:32:28 28-11-2024
Чтобы навести порядок на горе необходимо вернуть ж-4 и раскупят все завалююшки построят шикарные дома и будет всем хорошо.. И будем приглашать гостей города посмотреть какие есть мастера которые создают дома которыми может гордиться город и какие уже есть у нас на горе и которые могут быть разрушены если рядом начнут ставить многоэтажку... Ещё раз спрашиваю кому от этого будет хорошо если людей лишат жилья... Вопросы нужно решать по другому
13:44:30 28-11-2024
верните парк рядом с Драмтеатром
16:13:59 28-11-2024
Леоа (11:32:03 28-11-2024) А я за снос, на нашей горе ловить вообще не чего, здесь бол... А куда пойдут не алкаши... Почему из-за алкашей вы решили лишить жилья достойных граждан... Если хорошо разбираться то вот как раз при сносе выиграют только алкаши потому что они ничего не вкладывают в жильё и живут в завалюшках за которые хоть что-то но дадут и нам тем кто восстановил отремонтировал или построил новый дом выделят такую же или чуть-чуть побольше компенсацию это будет как... Может вы решили что это выход то глубоко ошибаетесь.. Нужен другой выход но только не снос...
16:32:00 28-11-2024
Гость (12:51:37 28-11-2024) Вы находитесь на территории города. Интересы города выше Ваш... Вот вы назвались гостем поэтому и не знаете что вот как раз город обязан жить интересами его жителей а тем более сторожил , которые в тяжёлые времена строили самостоятельно дома, которые сейчас отстаивают и очень хорошо знают что в своём доме жить намного лучше во всех отношениях чем в многоэтажке.. А как назвать тот город который решил своих жителей оставить без жилья от слова совсем тк ни одна компенсация не заменит построенного своими руками с учётом всех интересов.... Я думаю это не город виноват, а маленькая кучка ой даже людьми их не хочу назвать, что мечтают нажиться на нашем горе... Многие заявляют если будут сносить мой дом пусть меня закопают вместе с обломками моего дома потому что я не уйду... Вы что хотите чтобы старики с силами пошли а трактора когда начнётся снос... Побойтесь Бога... Мы уже в тридцатых годах прошли конфискацию...
16:36:08 28-11-2024
Леоа (11:32:03 28-11-2024) А я за снос, на нашей горе ловить вообще не чего, здесь бол... А куда пойдут не алкаши... Почему из-за алкашей вы решили лишить жилья достойных граждан... Если хорошо разбираться то вот как раз при сносе выиграют только алкаши потому что они ничего не вкладывают в жильё и живут в завалюшках за которые хоть что-то но дадут и нам тем кто восстановил отремонтировал или построил новый дом выделят такую же или чуть-чуть побольше компенсацию это будет как... Может вы решили что это выход то глубоко ошибаетесь.. Нужен другой выход но только не снос...
15:32:47 29-11-2024
Почему нам нельзя больше жить в собственном доме? Моя семья многие поколения живёт на этом месте. Моему деду - ветерану ВОВ и его отчиму государство после войны выдало участок для строительства! И они построили самостоятельно жилье, в котором живут их предки. На наших глазах город развивался. Помним, когда ещё трамвайного моста через Пивоварку не было! Мы - коренные жители, мы любим наш город!
15:44:56 29-11-2024
Наталья (15:32:47 29-11-2024) Почему нам нельзя больше жить в собственном доме? Моя семья ... Потомки
21:01:50 29-11-2024
Гость (15:44:56 29-11-2024) Потомки... Потомки отстраивают эти жилища заново. И тд. Я горжусь своими предками.
15:58:41 29-11-2024
Может, прежде чем строить точечно высотки, сделаете в ген плане расширение дороги ? До 4 полос с каждой стороны. Северо-западная стоит колом утром и вечером . Не трогайте частный сектор. Почему я должна отдавать свою землю непонятно кому? Я против нового ген плана
16:22:46 29-11-2024
Обращусь в адрес тех чиновников, что собрались утверждать ГП без учёта мнений людей НЕПОСРЕДСТВЕННО проживающих в частном секторе, подпадающим под высотную застройку. Не вздумайте фальсифицировать результаты общественных слушаний, а именно должны учитываться мнения ТОЛЬКО людей и организаций, проживающих или ведущих деятельность на территории, подлежащей обсуждению.
12:20:13 02-12-2024
Уважаемая администрация! Оставьте в покое частный сектор! Горожанам не нужна эта точечная застройка!Эти всунутые непонятно как дома, как раз и уродуют лицо города, а не частные домовладения. Принимается генплан на перспективу, так вот, многоквартирных домов построено много, люди просто не могут купить квартиру из-за высоких цен за кв.м, процент по ипотеке высокий, а горожанам нужны больницы, поликлиники, школы, детские сады, например, на Потоке стоит заброшенная *шестиэтажка*, почему никто не ремонтирует? Сносите бывшие общаги, 2-х этажные бараки, проводите ренновацию этих зданий, а частный сектор надо причислить к историческим памятным местам нашего города, охранять и беречь этот "оазис" в черте города! Согласна, что фасады некоторых домов вдоль красных линий выглядят неприглядно, может у людей нет финансовой возможности обновить, вот пусть администрация облагородит, можно сделать зелёные изгороди или декоративные композиции вдоль дорог, но не надо ничего ломать!!! Конечно, мы все понимаем, что застройщикам это совсем не выгодно, но до каких пор администрация будет идти у них на поводу?! Застройщик хочет воткнуть дом на 20 этажей, а выдержит ли канализация, тепло-и водоснабжение--это уже не их головная боль.Хватит прикрываться заботой о горожанах, госпожа Кан в рекламе дома по ул.Папанинцев 161, так же точечная застройка, представила свой проект 10-этажного дома, она видит его молочного цвета с багровыми линиями, это по ее мнению, создаёт" негнетущее воздействие" на жителей.Так вот, госпожа Кан, хочется Вам заметить, что собственники частных домов имеют свое мнение, какими должны быть их дома и фасады.Если Вас это "гнетет"- то это Ваши проблемы! Поверьте, никто не хочет уезжать из своих ждомов, с баней, гаражом и яблонями в 10-этажный, нисколько не приглядный дом-муравейник.Причем, даже в описании всех прекрас Вашего дома указано-цитирую "Площадки для тихого отдыха в проекте расположены несколько ближе к дому, что объясняется стесненными условиями" . Бисс! Браво!!! Конечно, для Вас главное много квартир, и у застройщика много денег! Вот она истинная забота о горожанах! Мы все однозначно против Ваших идей!
13:14:01 08-12-2024
Доброго дня. Мы находимся в районе парка Юбилейный, со стороны Северо- Западной. Дом строили прадеды, площадь моей половинки 50 кв.м. 3 сотки земли- не много, но нам с мужем вполне хватает, на праздники собираемся большой семьёй- баня шашлыки. Нам предлагают однокомнатную квартиру, ВЫ серьезно??? Подругу с жил площадки расселяют дали 2300 что можно взять за эти деньги? Взять ипотеку на пол века, а ещё у нас гараж, погреб, на это + ещё ипотеку?! Жилье не ветхое , дом получает должный уход, территория тоже в порядке. Почему мы должны съехать с земли на которой жило 4 поколения в убыток? предлагаемые суммы ничтожно малы, из центра города на предлагаемую сумму, хватит только на однокомнатную или халупу на задворках города! Где справедливость!? Да близость дороги, постоянные пробки и неизбежно город развивается. Без особой радости , но если уж район начнет застраиваться мы готовы рассмотреть варианты, но они как минимум должны быть эквивалентны имеющемуся жилью, т.к. переезд повлечет за собой траты и обустройство новой территории и ещё достаточно нюансов, в наше время с нашими ценами- тоже встанет в копеечку. Ипотека под старость лет ни как не вписывается в мои планы на жизнь!