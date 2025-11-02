НОВОСТИПроисшествия

Студент из Барнаула перевел мошенникам почти миллион, взяв кредит под залог квартиры

Все началось с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником почтового отделения

02 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

19-летний студент из Барнаула стал жертвой масштабного мошенничества, в результате которого потерял более 900 тысяч рублей. Как установили правоохранители, преступление было совершено по классической схеме с использованием социальной инженерии.

Все началось с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником почтового отделения. Он сообщил о посылке на имя студента и запросил код из SMS для ее получения. Затем последовало сообщение в мессенджере со ссылкой для отслеживания отправления.

Следующим этапом стал звонок от лжесотрудника "Госуслуг", который предупредил о несанкционированной выгрузке данных и оформлении SIM-карт на имя молодого человека. Под предлогом защиты денежных средств мошенники убедили студента перевести все средства на "безопасный счет".

Под влиянием аферистов молодой человек не только перевел все свои сбережения, но и взял несколько кредитов, в том числе крупный заем под залог собственной квартиры на сумму 900 тысяч рублей. Все эти средства также были перечислены мошенникам.

Осознав, что стал жертвой обмана, студент обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 

Ранее мошенники так сильно напугали барнаульца, что он назанимал у родных и друзей 1 млн рублей.

Комментарии 5

Гость
Гость

16:43:13 02-11-2025

Получил платное образование можно сказать

  13

Гость
Гость

16:55:16 02-11-2025

Банки должны нести ответственность: раздают кредиты и т.д.

  1

dok_СФ
dok_СФ

19:54:51 02-11-2025

раздают кредиты и т.д. - да, под небольшой процентик (1 или 2)..

  -4

Гость
Гость

20:17:11 02-11-2025

всё это должно бы натолкнуть на логичное умозаключение - подтверждения через смс - абсолютно ненадёжный вариант "безопасности" и надо давно их заменить.

  -2

ДМВ
ДМВ

20:51:15 02-11-2025

Каждый день его фото, когда только успевает?

  -1

