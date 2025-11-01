В Барнауле молодая учительница отправила мошенникам 1 млн, испугавшись другого государства
В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения
01 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю учительницу из Барнаула, убедив ее в необходимости получения характеристики от Минобразования, сообщает региональное МВД.
«Перешла по ссылке на фейковый сайт, прошла регистрацию, после чего стали поступать СМС-сообщения от портала госуслуг. Затем злоумышленники сообщили, что на девушку оформили несколько кредитов посторонние лица, которые якобы действуют на территории другого государства», – рассказали в ведомстве.
Мошенники заявили девушке, что если деньги будут отправлены, то ее ждет уголовная ответственность за финансирование другого государства. Чтобы обезопасить себя, необходимо перевести все деньги на "безопасный счет".
Испугавшись последствий, педагог начала выполнять все требования аферистов. В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения. В результате перечислила более 1 млн рублей.
Ранее в Барнауле другая учительница месяц была на крючке у мошенников и перевела им 2,3 млн рублей.
Пора запрещать телефоны одно зло от них
11:03:42 01-11-2025
Откуда в Барнауле такие богатые учительницы?
И насколько они учительницы, если ведутся на такие разводы?
11:19:23 01-11-2025
11:39:31 01-11-2025
Гость (11:03:42 01-11-2025) Откуда в Барнауле такие богатые учительницы?И насколько ... Из АлтПУ наверное. А разводят они грамотно. Опытные мужики иногда попадают, не то что молодые искательницы приключений.
11:18:49 01-11-2025
В течение недели занимала деньги у знакомых -- блин, ну фигня же, ну кто молодой училке лям назанимал? Ее мама? У молодой училки что зарплата за сотку, что никто не спросил, как отдавать будешь? У учеников может заняла? По моему уже перегибают. Ну напишите молдая чиновница или бизнесвумен, больше поверят
11:27:25 01-11-2025
Гость (11:18:49 01-11-2025) В течение недели занимала деньги у знакомых -- блин, ну фигн... Нууу смотря кто друзья, мне и 10 дадут правда я не учительница и не сильно молодой)) да и не надо мне))
11:32:21 01-11-2025
а где в таких случаях государственные, специальные или профильные службы??? почему эта самая айпи телефония на нашей территории, при звонках с других государств и всяких образований территориальных не блокируется? а где операторы, сотовые? только денег немерянно снимать за свою связь умеют, бедные- несчастные, то то я смотрю настолько "убыточный" бизнес, что банки свои открывают, автостраховщики - то же те ещё " убыточники"... не пора ли порядки навести компетентным органам? кто своих граждан защищать будет, и когда???
12:00:15 01-11-2025
Гость (11:32:21 01-11-2025) а где в таких случаях государственные, специальные или профи... Откуда у вас эта информация, что мошенники звонят и пишут исключительно из Украины?
Задайте себе этот вопрос
12:22:53 01-11-2025
Гость (11:32:21 01-11-2025) а где в таких случаях государственные, специальные или профи... а где в таких случаях мозг? Почему это за вас кто-то должен думать? Что за инфантильное поколение, считающее, что виноваты все вокруг, а не оно само? Вы когда дорогу трамваю переходите, тоже считаете, что за вас должны принять решение переходить/не переходить?
11:54:28 01-11-2025
Да какая она учительница...дура дурой
13:38:06 01-11-2025
Гость (11:54:28 01-11-2025) Да какая она учительница...дура дурой... Жулики умные пошли. Давят на госизмену, помощь Украине... То чем нас пугают, они и используют. Логично.
15:17:44 01-11-2025
Нет, это не так. Не жулики умные, жертвы глупые. Просто народ принять этого не хочет, обижается. Но и меняться тоже не хочет. Так же проще.
22:38:53 01-11-2025
Мне кажется, скоро из чайника уже будет информация литься про мошенников и их схемы, ведь постоянно говорят во всех СМИ, но почему-то попадаются люди, не смотрят ТВ? Не читают в интернете? Или это на самом деле нейропрограммирование?