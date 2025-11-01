В Барнауле молодая учительница отправила мошенникам 1 млн, испугавшись другого государства

В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения

01 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Женщина-начальник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю учительницу из Барнаула, убедив ее в необходимости получения характеристики от Минобразования, сообщает региональное МВД.

«Перешла по ссылке на фейковый сайт, прошла регистрацию, после чего стали поступать СМС-сообщения от портала госуслуг. Затем злоумышленники сообщили, что на девушку оформили несколько кредитов посторонние лица, которые якобы действуют на территории другого государства», – рассказали в ведомстве.

Мошенники заявили девушке, что если деньги будут отправлены, то ее ждет уголовная ответственность за финансирование другого государства. Чтобы обезопасить себя, необходимо перевести все деньги на "безопасный счет".

Испугавшись последствий, педагог начала выполнять все требования аферистов. В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения. В результате перечислила более 1 млн рублей.

Ранее в Барнауле другая учительница месяц была на крючке у мошенников и перевела им 2,3 млн рублей.