В Барнауле молодая учительница отправила мошенникам 1 млн, испугавшись другого государства

В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения

01 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Женщина-начальник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина-начальник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю учительницу из Барнаула, убедив ее в необходимости получения характеристики от Минобразования, сообщает региональное МВД.

«Перешла по ссылке на фейковый сайт, прошла регистрацию, после чего стали поступать СМС-сообщения от портала госуслуг. Затем злоумышленники сообщили, что на девушку оформили несколько кредитов посторонние лица, которые якобы действуют на территории другого государства», – рассказали в ведомстве.

Мошенники заявили девушке, что если деньги будут отправлены, то ее ждет уголовная ответственность за финансирование другого государства. Чтобы обезопасить себя, необходимо перевести все деньги на "безопасный счет".

Испугавшись последствий, педагог начала выполнять все требования аферистов. В течение недели занимала деньги у знакомых, оформляла кредиты, отдавала собственные сбережения. В результате перечислила более 1 млн рублей.

Ранее в Барнауле другая учительница месяц была на крючке у мошенников и перевела им 2,3 млн рублей.

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Барнауле девушка испугалась сообщения от "бывшей учительницы" и лишилась 100 тыс. рублей

Она взяла в кредит деньги и отправила их мошенникам для "процедуры страхования"
Avatar Picture
Гость

10:49:11 01-11-2025

Пора запрещать телефоны одно зло от них

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:42 01-11-2025

Откуда в Барнауле такие богатые учительницы?
И насколько они учительницы, если ведутся на такие разводы?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:23 01-11-2025

Гость (11:03:42 01-11-2025) Откуда в Барнауле такие богатые учительницы?И насколько ... Тоже так подумал

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:31 01-11-2025

Гость (11:03:42 01-11-2025) Откуда в Барнауле такие богатые учительницы?И насколько ... Из АлтПУ наверное. А разводят они грамотно. Опытные мужики иногда попадают, не то что молодые искательницы приключений.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:49 01-11-2025

В течение недели занимала деньги у знакомых -- блин, ну фигня же, ну кто молодой училке лям назанимал? Ее мама? У молодой училки что зарплата за сотку, что никто не спросил, как отдавать будешь? У учеников может заняла? По моему уже перегибают. Ну напишите молдая чиновница или бизнесвумен, больше поверят

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:27:25 01-11-2025

Гость (11:18:49 01-11-2025) В течение недели занимала деньги у знакомых -- блин, ну фигн... Нууу смотря кто друзья, мне и 10 дадут правда я не учительница и не сильно молодой)) да и не надо мне))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:21 01-11-2025

а где в таких случаях государственные, специальные или профильные службы??? почему эта самая айпи телефония на нашей территории, при звонках с других государств и всяких образований территориальных не блокируется? а где операторы, сотовые? только денег немерянно снимать за свою связь умеют, бедные- несчастные, то то я смотрю настолько "убыточный" бизнес, что банки свои открывают, автостраховщики - то же те ещё " убыточники"... не пора ли порядки навести компетентным органам? кто своих граждан защищать будет, и когда???

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:15 01-11-2025

Гость (11:32:21 01-11-2025) а где в таких случаях государственные, специальные или профи... Откуда у вас эта информация, что мошенники звонят и пишут исключительно из Украины?
Задайте себе этот вопрос

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:53 01-11-2025

Гость (11:32:21 01-11-2025) а где в таких случаях государственные, специальные или профи... а где в таких случаях мозг? Почему это за вас кто-то должен думать? Что за инфантильное поколение, считающее, что виноваты все вокруг, а не оно само? Вы когда дорогу трамваю переходите, тоже считаете, что за вас должны принять решение переходить/не переходить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:28 01-11-2025

Да какая она учительница...дура дурой

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:06 01-11-2025

Гость (11:54:28 01-11-2025) Да какая она учительница...дура дурой... Жулики умные пошли. Давят на госизмену, помощь Украине... То чем нас пугают, они и используют. Логично.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:44 01-11-2025

Гость (13:38:06 01-11-2025) Жулики умные пошли. Давят на госизмену, помощь Украине... То...
Нет, это не так. Не жулики умные, жертвы глупые. Просто народ принять этого не хочет, обижается. Но и меняться тоже не хочет. Так же проще.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:53 01-11-2025

Мне кажется, скоро из чайника уже будет информация литься про мошенников и их схемы, ведь постоянно говорят во всех СМИ, но почему-то попадаются люди, не смотрят ТВ? Не читают в интернете? Или это на самом деле нейропрограммирование?

  1 Нравится
Ответить
