Студентку из ХМАО поймали в Алтайском крае при попытке забрать "похоронные" у пенсионерки

Во время допроса девушка заявила, что сама стала жертвой мошенников

27 мая 2026, 12:43, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Косихинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу Нефтеюганска, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, аферисты связались с пожилой жительницей района и представились сотрудниками пенсионного фонда. Они сообщили женщине, что ей якобы положена прибавка к пенсии, однако для оформления выплаты необходимо "задекларировать" все наличные сбережения.

Пенсионерка поверила злоумышленникам и собрала 590 тысяч рублей, которые долгие годы откладывала "на похороны". После этого она стала ждать курьера.

Избежать потери денег помогла сноха женщины. Узнав о происходящем, она поняла, что родственницу пытаются обмануть, и связалась с участковым уполномоченным полиции Денисом Твердохлебом.

Когда к дому пенсионерки подъехало такси, из него вышла молодая девушка, которую уже ожидали родственники потерпевшей и полицейский. При виде сотрудника МВД гостья заметно занервничала и начала путаться в объяснениях.

Девушку доставили в отдел полиции. Как выяснилось, задержанная — ранее не судимая студентка из ХМАО.

Во время допроса она заявила, что сама стала жертвой мошенников. По словам девушки, неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили ее участвовать в якобы спецоперации по разоблачению аферистов.

Сначала студентка забирала конверты с деньгами в Тюменской области, а затем по указанию кураторов отправилась в Алтайский край. Организаторы оплатили ей перелет до Новосибирска, такси и проживание в гостинице.

После задержания, по словам девушки, мошенники перестали выходить на связь и удалили переписку.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ. Суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде домашнего ареста.