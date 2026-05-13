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Мошенники лишили денег жительницу Барнаула и заставили трудиться "на побегушках"

Запуганная женщина стала курьером и забирала сбережения у других обманутых людей

13 мая 2026, 12:31, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Обманутая мошенниками 55-летняя жительница Барнаула сама выступила в качестве курьера аферистов, сообщает алтайское МВД.

История началась с того, что 59-летней жительнице Бийска позвонила неизвестная, представилась сотрудницей больницы и попросила продиктовать паспортные данные.

«Женщина не заподозрила подвоха, поскольку накануне действительно посещала медучреждение. Ей пообещали оформить талон на рентген. А утром, придя в поликлинику, узнала, что никаких звонков и талонов не было», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка поняла, что сообщила данные мошенникам. Она сразу же оформила самозапрет на получение кредитов.

После этого начали звонить неизвестные, представляясь "юристами" и "сотрудниками правоохранительных органов". Они говорили о перечислении денег "недружественной стране", запугивали "обыском" и "уголовной ответственностью".

В итоге женщина согласилась "задекларировать средства", но при этом сообщила в полицию о происходящем. В итоге, когда за деньгами приехал "специалист", его уже ждали правоохранители.

Выяснилось, что курьером была жительница Барнаула, которая сама стала жертвой мошенников и лишилась денег. Более того, аферисты заставили ее забирать деньги у других обманутых людей.  

«Забрала накопления еще у одного жителя краевой столицы. Затем ее отправили в Бийск за следующей суммой», — отметили в МВД.

Ранее мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку похитить деньги у 86-летней жительницы Барнаула. Она приехала из Новосибирска, чтобы забрать 200 тысяч рублей.

Барнаул Мошенники
       

Комментарии 5

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Гость

13:01:11 13-05-2026

В итоге женщина согласилась "задекларировать средства", но при этом сообщила в полицию о происходящем --- оказывается можно так

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Гость

13:28:08 13-05-2026

Хммм ненадежные мессенджеры заблокированы а мошенничество осталось... Как такое возможно

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Внимательный из Б

14:04:30 13-05-2026

Гость (13:28:08 13-05-2026) Хммм ненадежные мессенджеры заблокированы а мошенничество ос... Интересно, ты правда не знаешь три волшебных буквы, или просто придуряешься? Так то у всех и все мессенджеры работают.

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Гость

14:45:48 13-05-2026

Гость (13:28:08 13-05-2026) Хммм ненадежные мессенджеры заблокированы а мошенничество ос... позвонила неизвестная, представилась сотрудницей больницы --- из больниц по мессенджерам не звонят, специально придуряешься?

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Гость

15:29:51 13-05-2026

После этого начали звонить неизвестные, представляясь "юристами" и "сотрудниками----- ну тупааааая... раз вляпалась и продолжает со всеми незнакомыми номерами разговаривать!....

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