Мошенники лишили денег жительницу Барнаула и заставили трудиться "на побегушках"
Запуганная женщина стала курьером и забирала сбережения у других обманутых людей
13 мая 2026, 12:31, ИА Амител
Обманутая мошенниками 55-летняя жительница Барнаула сама выступила в качестве курьера аферистов, сообщает алтайское МВД.
История началась с того, что 59-летней жительнице Бийска позвонила неизвестная, представилась сотрудницей больницы и попросила продиктовать паспортные данные.
«Женщина не заподозрила подвоха, поскольку накануне действительно посещала медучреждение. Ей пообещали оформить талон на рентген. А утром, придя в поликлинику, узнала, что никаких звонков и талонов не было», — рассказали в ведомстве.
Бийчанка поняла, что сообщила данные мошенникам. Она сразу же оформила самозапрет на получение кредитов.
После этого начали звонить неизвестные, представляясь "юристами" и "сотрудниками правоохранительных органов". Они говорили о перечислении денег "недружественной стране", запугивали "обыском" и "уголовной ответственностью".
В итоге женщина согласилась "задекларировать средства", но при этом сообщила в полицию о происходящем. В итоге, когда за деньгами приехал "специалист", его уже ждали правоохранители.
Выяснилось, что курьером была жительница Барнаула, которая сама стала жертвой мошенников и лишилась денег. Более того, аферисты заставили ее забирать деньги у других обманутых людей.
«Забрала накопления еще у одного жителя краевой столицы. Затем ее отправили в Бийск за следующей суммой», — отметили в МВД.
Ранее мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку похитить деньги у 86-летней жительницы Барнаула. Она приехала из Новосибирска, чтобы забрать 200 тысяч рублей.
13:01:11 13-05-2026
В итоге женщина согласилась "задекларировать средства", но при этом сообщила в полицию о происходящем --- оказывается можно так
13:28:08 13-05-2026
Хммм ненадежные мессенджеры заблокированы а мошенничество осталось... Как такое возможно
14:04:30 13-05-2026
Гость (13:28:08 13-05-2026) Хммм ненадежные мессенджеры заблокированы а мошенничество ос... Интересно, ты правда не знаешь три волшебных буквы, или просто придуряешься? Так то у всех и все мессенджеры работают.
14:45:48 13-05-2026
Гость (13:28:08 13-05-2026) Хммм ненадежные мессенджеры заблокированы а мошенничество ос... позвонила неизвестная, представилась сотрудницей больницы --- из больниц по мессенджерам не звонят, специально придуряешься?
15:29:51 13-05-2026
После этого начали звонить неизвестные, представляясь "юристами" и "сотрудниками----- ну тупааааая... раз вляпалась и продолжает со всеми незнакомыми номерами разговаривать!....