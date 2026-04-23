"Мошенники из Харькова" наорали на жительницу Барнаула, ожидавшую заказ из Wildberries

Позвонили за день до предполагаемой даты доставки и обладали всей необходимой информацией, чем и ввели в заблуждение

23 апреля 2026, 12:06, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Мошенники пытались обмануть жительницу Барнаула, которая первый раз в жизни оформила заказ с курьерской доставкой на Wildberries, а аферисты каким-то образом получили эти данные. Об этом она рассказала amic.ru.

Позвонили за день до ожидаемой даты доставки с неизвестного номера и представились сотрудниками компании "СДЭК". Сказали, что привезли заказ и нужен документ, подтверждающий личность, — паспорт или СНИЛС.

Девушка назвала номер СНИЛС. После этого в мессенджер Max пришло уведомление от аккаунта "БотМаксим" с иконкой "Госуслуг" о том, что "зарегистрирован вход из Харькова" и необходимо позвонить по указанному номеру телефона, если "вход совершили не вы".

«Я сразу позвонила по указанному номеру и зашла на "Госуслуги", чтобы сменить пароль. Мне представились "службой по борьбе с мошенничеством" или что-то вроде этого, не помню, была уже в стрессе. Сказали, что видят вход и что мое обращение направлено специалисту и я должна оставаться на линии», — рассказала наша читательница.

В этот момент она поняла, что разговаривает с мошенниками и положила трубку. Сменила пароль на "Госуслугах" и вышла со всех устройств, кроме телефона, на котором отслеживала действия в аккаунте. Также поставила блокировку на все финансовые операции.

Мошенники продолжили звонить с разных номеров, представляясь службой поддержки "Госуслуг". В какой-то момент даже начали кричать на девушку, что она не имеет права игнорировать звонки.

«В итоге все обошлось. Они хотели от лица службы поддержки меня раскрутить на то, чтобы я им код назвала», — отметила девушка.

Ранее в Барнауле мошенники обманули жительницу в "домовом чате" под предлогом обсуждения необходимости установки шлагбаума возле дома, в котором она проживает. Они тоже давили морально: были запугивания, маты, оскорбления и обвинения в госизмене.