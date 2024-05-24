Суд оставил экс-директора барнаульского "Жилфонда" Авдюхину под стражей

Прокуратура контролирует ход расследования дела

24 мая 2024, 09:17, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Суд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила более 100 млн рублей, принадлежавших клиентам и самой компании "Жилфонд Барнаул", и скрылась за рубежом. Авдюхину объявили в розыск. Сообщалось, что экс-директора обнаружили в Аргентине.

"Ранее по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой региона поддержано ходатайство следствия о продлении обвиняемой срока содержания под стражей до 01.07.2024", – сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство контролирует расследование уголовного дела в отношении Авдюхиной.