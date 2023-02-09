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Суд оставил приговор водителю погибшей в ДТП замминистра культуры Алтайского края

Водитель ведомственного автомобиля не согласился с приговором и обжаловал его

09 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Галина Кубрина / Фото: Минкультуры Алтайского края
Галина Кубрина / Фото: Минкультуры Алтайского края

В Алтайском крае кассационный суд оставил в силе приговор водителю ведомственного автомобиля, попавшему в ДТП, в котором пострадала министр культуры региона Елена Безрукова и погибла её заместитель Галина Кубрина, сообщает краевая прокуратура.

Напомним, ДТП произошло 29 января 2021 года на Чуйском тракте неподалёку от села Троицкое. Представители министерства ехали в машине Hyundai i40, когда водитель грузовика Hino, двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу легковушке. В итоге водитель Hyundai "совершил неоправданный манёвр и выехал на встречную полосу, в результате чего машины столкнулись".

В мае 2022 года суд вынес приговор обоим водителям, по вине которых погибла Кубрина. Водитель ведомственной машины получил год и восемь месяцев лишения свободы условно, а водитель грузовика – два года и два месяца условно.

Водитель автомобиля Hyundai не согласился с приговором и обжаловал его в кассационном порядке.

"Вышестоящий суд согласился с обоснованностью осуждения, видом и размером назначенного осуждённому наказания. Решением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу", – рассказали в прокуратуре.

 

Комментарии 5

  • Погиб человек, всем условно
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что за несправедливость - за смерть человека всего 2 года условно?За кражу поросёнка уголовку дают. А тут человек.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А вдруг, если бы он не совершил этот маневр, погиб бы не один человек? А вот водилу грузовика всерьез и надолго бы закрыть.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что за несправедливость - за смерть человека всего 2 года условно?За кражу поросёнка уголовку дают. А тут человек. **** Наличие или отсутствие умысла играет основную роль, потом уже тяжесть самого проступка.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Охренели до невозможности. Что и она имела служебный автомобиль?????
    09 февраля, Гость   Ответить
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