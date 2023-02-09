Суд оставил приговор водителю погибшей в ДТП замминистра культуры Алтайского края

Водитель ведомственного автомобиля не согласился с приговором и обжаловал его

09 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Галина Кубрина / Фото: Минкультуры Алтайского края

В Алтайском крае кассационный суд оставил в силе приговор водителю ведомственного автомобиля, попавшему в ДТП, в котором пострадала министр культуры региона Елена Безрукова и погибла её заместитель Галина Кубрина, сообщает краевая прокуратура.

Напомним, ДТП произошло 29 января 2021 года на Чуйском тракте неподалёку от села Троицкое. Представители министерства ехали в машине Hyundai i40, когда водитель грузовика Hino, двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу легковушке. В итоге водитель Hyundai "совершил неоправданный манёвр и выехал на встречную полосу, в результате чего машины столкнулись".

В мае 2022 года суд вынес приговор обоим водителям, по вине которых погибла Кубрина. Водитель ведомственной машины получил год и восемь месяцев лишения свободы условно, а водитель грузовика – два года и два месяца условно.

Водитель автомобиля Hyundai не согласился с приговором и обжаловал его в кассационном порядке.