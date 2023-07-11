Суд отказал в домашнем аресте возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину
Подозреваемый в убийствах Виталий Манишин останется в СИЗО №1 Барнаула
11 июля 2023, 12:06, Антон Дегтярев
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Виталию Манишину. В домашнем аресте ему отказали, он останется под стражей в СИЗО №1 в Барнауле. Решение вынесли в Алтайском краевом суде 11 июля.
Суд решил оставить меру пресечения от 18 мая без изменений, и домой Виталий Манишин пока не отправится. Решение от 18 мая будет действовать до 16 июля 2023 года, затем будет решаться вопрос о продлении меры пресечения.
По словам государственного адвоката подсудимого Михаила Бибекина, сторона защиты собрала пакет документов для перевода подзащитного под домашний арест. Супруга Манишина также подала заявление, в котором указала, что не возражает, если ее супруг будет находиться дома в селе Шадрино Калманского района.
"Данные доводы, по мнению суда апелляционной инстанции, явились недостаточными и постановление суда первой инстанции оставлено в силе. Сторона защиты ссылалась на материалы дела, указывала на те недостатки, которые были допущены органами предварительного следствия. Так, 7 июля к Манишину в СИЗО №1 меня не допустили, 10 июля мне было отказано в посещении и беседе с Манишиным", – пояснил Михаил Бибекин.
Отметим, что силовики задержали 52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина в мае 2023 года по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Как сообщали СМИ и источники amic.ru, в ходе следствия Манишин признался также в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000-м году. 21 июня Манишину предъявили обвинение в убийстве. Сначала интересы Манишина представляла адвокат Анастасия Шепедко, она 22 мая обжаловала решение об аресте подзащитного, через месяц дело об изменении меры пресечения поступило в краевой суд.
Издание "Атмосфера" писало, что заседание по апелляции переносилось сначала на 29 июня, а затем на 6 июля из-за того, что интересы Манишина было некому представлять. При этом почему Шепедко отказалась работать с подозреваемым сейчас, неизвестно. Однако после этого к Манишину представили адвоката.
Напомним, что следком пока официально не подтверждает причастность Манишина к убийствам абитуриенток "политеха" в 1998–2000 годах. В те годы возле села Бураново Калманского района находили трупы девяти девушек и двух женщин. Большинство из них были абитуриентками АлтГТУ и пропали в университете. Еще две возможные жертвы приезжали к своим дочерям-абитуриенткам из АГАУ и АГИК. Главный подозреваемый в убийствах Александр Анисимов покончил с собой в 2000 году.
Сейчас официально Манишина подозревают лишь в убийстве 17-летней девушки рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района. Что касается жертв "политеховского маньяка", то, по не официальным источникам, Манишин признался в пяти убийствах.
12:15:47 11-07-2023
Почему адвоката не пускают к нему?
14:18:41 11-07-2023
Гость (12:15:47 11-07-2023) Почему адвоката не пускают к нему? ... правильно делают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:48:33 11-07-2023
Гость (14:18:41 11-07-2023) Гость (12:15:47 11-07-2023) Почему адвоката не пускают... Нарушают конституционное право
12:19:04 11-07-2023
Капец, признался в убийстве, а его под домашний, это вообще как понимать у нас что с правосудием твориться, например пенсионера Юрия Денисова за взятку строгача на 8 лет, а этому давайте еще условное выпишем.
12:29:56 11-07-2023
Гость (12:19:04 11-07-2023) Капец, признался в убийстве, а его под домашний, это вообще ... новость читайте! суд отказал выпустить его под домашний арест. Лишь бы покудахтать, а столько букв пусть другие читают))))
12:30:33 11-07-2023
Гость (12:19:04 11-07-2023) Капец, признался в убийстве, а его под домашний, это вообще ... Это смотря как он "признался". Если под давлением, когда почки опускают, но синяков не остается, то такое "признание" не считается, а если действительно признался, то на пожизненное его. А старика Юрия Денисова действительно жаль.
12:56:42 11-07-2023
И еще. А почему вы думаете что маньяк был один? Убивать вполне могло и несколько убийц. Например один наставлял другого или банда формировалась
13:17:53 11-07-2023
Да чо, сейчас законно отмоется от давнего преступления, и ментам в услугу паровозом многолетний висяк утащит. А потом через СВО обнулит все прегрешения, человек он видимо неробкий и бывалый. Удобный момент сейчас.
16:10:49 11-07-2023
Гость (13:17:53 11-07-2023) Да чо, сейчас законно отмоется от давнего преступления, и ме... Да вы серьезно? Ментам было проще списать на Анисимова и никакого висяка вообще бы не было. Но ведь не списали, искали настоящего убийцу. А если этот, как вы говорите, ЗАКОННО отмоется, то зачем ему какую-то услугу ментам оказывать?
16:33:24 11-07-2023
Гость (16:10:49 11-07-2023) Да вы серьезно? Ментам было проще списать на Анисимова и ник... Анисимова не доказали, поэтому дело не закрыто. Это не менты решают - их воля, они вообще все дела закрыли бы без телодвижений. А услугу ментам очень полезно оказать - на будущее, да и вообще человек власти имеет множество связей, поводов, потребностей и обязательств...