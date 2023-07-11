Суд отказал в домашнем аресте возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину

Подозреваемый в убийствах Виталий Манишин останется в СИЗО №1 Барнаула

11 июля 2023, 12:06, Антон Дегтярев

Заседание апелляционного суда 11 июля/ Фото: Екатерина Смолихина

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Виталию Манишину. В домашнем аресте ему отказали, он останется под стражей в СИЗО №1 в Барнауле. Решение вынесли в Алтайском краевом суде 11 июля.

Суд решил оставить меру пресечения от 18 мая без изменений, и домой Виталий Манишин пока не отправится. Решение от 18 мая будет действовать до 16 июля 2023 года, затем будет решаться вопрос о продлении меры пресечения.

По словам государственного адвоката подсудимого Михаила Бибекина, сторона защиты собрала пакет документов для перевода подзащитного под домашний арест. Супруга Манишина также подала заявление, в котором указала, что не возражает, если ее супруг будет находиться дома в селе Шадрино Калманского района.

"Данные доводы, по мнению суда апелляционной инстанции, явились недостаточными и постановление суда первой инстанции оставлено в силе. Сторона защиты ссылалась на материалы дела, указывала на те недостатки, которые были допущены органами предварительного следствия. Так, 7 июля к Манишину в СИЗО №1 меня не допустили, 10 июля мне было отказано в посещении и беседе с Манишиным", – пояснил Михаил Бибекин.

Отметим, что силовики задержали 52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина в мае 2023 года по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Как сообщали СМИ и источники amic.ru, в ходе следствия Манишин признался также в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000-м году. 21 июня Манишину предъявили обвинение в убийстве. Сначала интересы Манишина представляла адвокат Анастасия Шепедко, она 22 мая обжаловала решение об аресте подзащитного, через месяц дело об изменении меры пресечения поступило в краевой суд.

Издание "Атмосфера" писало, что заседание по апелляции переносилось сначала на 29 июня, а затем на 6 июля из-за того, что интересы Манишина было некому представлять. При этом почему Шепедко отказалась работать с подозреваемым сейчас, неизвестно. Однако после этого к Манишину представили адвоката.

Напомним, что следком пока официально не подтверждает причастность Манишина к убийствам абитуриенток "политеха" в 1998–2000 годах. В те годы возле села Бураново Калманского района находили трупы девяти девушек и двух женщин. Большинство из них были абитуриентками АлтГТУ и пропали в университете. Еще две возможные жертвы приезжали к своим дочерям-абитуриенткам из АГАУ и АГИК. Главный подозреваемый в убийствах Александр Анисимов покончил с собой в 2000 году.

Сейчас официально Манишина подозревают лишь в убийстве 17-летней девушки рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района. Что касается жертв "политеховского маньяка", то, по не официальным источникам, Манишин признался в пяти убийствах.