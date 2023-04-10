Суд потребовал изменить название суши-сети "Ёбидоёби"
По мнению суда, название компании может ассоциироваться с бранной лексикой
10 апреля 2023, 18:45, ИА Амител
Сеть доставки суши "Ёбидоёби" заставили изменить название в принудительном порядке. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Красноярского края.
Иск подала местная налоговая. Там посчитали, что провокативное название сети вызывает ассоциации с матерным словом. Компания настаивала, что на самом деле их название — транслитерация фразы "День недели — суббота" с японского языка. Вместе с тем никаких доказательств этому не предоставили.
Суд счел, что название противоречит "общественным интересам, принципам гуманности и морали", поскольку находясь в информационном поле может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой.
На смену названия у фирмы три месяца. При этом компания еще может оспорить решение суда.
19:18:14 10-04-2023
Боже мой, а мой папа родом из деревни Елбанка
19:19:33 10-04-2023
А еще есть поселок Куета!