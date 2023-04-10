Суд потребовал изменить название суши-сети "Ёбидоёби"

По мнению суда, название компании может ассоциироваться с бранной лексикой

10 апреля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сеть доставки суши "Ёбидоёби" заставили изменить название в принудительном порядке. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Красноярского края.

Иск подала местная налоговая. Там посчитали, что провокативное название сети вызывает ассоциации с матерным словом. Компания настаивала, что на самом деле их название — транслитерация фразы "День недели — суббота" с японского языка. Вместе с тем никаких доказательств этому не предоставили.

Суд счел, что название противоречит "общественным интересам, принципам гуманности и морали", поскольку находясь в информационном поле может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой.

На смену названия у фирмы три месяца. При этом компания еще может оспорить решение суда.