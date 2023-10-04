Суд приговорил экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову к 8,5 года за фейки об армии

Ее признали виновной заочно — журналистка находится в Европе, поскольку ранее сбежала из-под домашнего ареста

04 октября 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Как сообщает РИА Новости, ее признали виновной по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил (п. "д". ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Суд также запретил Овсянниковой заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение четырех лет после отбывания наказания. Отметим, что максимальный срок по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в середине марта 2022 года Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом. После ее уволили с канала.

Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной. Прокуратура указывала, что своей акцией она собиралась способствовать "нарастанию социальной напряженности", а также причинить вред интересам России. Суд отправил ее под домашний арест, откуда она сбежала в Европу. Позднее на несколько месяцев Овсянникову взяли на работу в издание Die Welt.