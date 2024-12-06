Директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь" Заикина оставили в СИЗО до марта 2025 года

Иван Заикин брал деньги с клиентов, однако так и не достроил обещанные малоэтажные дома

06 декабря 2024, 15:35, Антон Дегтярев

Недостроенный Заикиным дом / Фото: amic.ru

Центральный районный суд продлил меру пресечения директору фирмы "Малоэтажная Сибирь", который брал с клиентов деньги за строительство коттеджей, но дома так и не сдал. Заикин останется в СИЗО как минимум до 8 марта 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в Центральном районном суде.

Меру пресечения Заикину определил Октябрьский районный суд еще 11 октября. Тогда защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, а обвинение – на заключении в СИЗО. В итоге Заикина отправили в СИЗО до 8 декабря. После этого Заикин подал апелляцию в Алтайский краевой суд, который оставил решение в силе.

Теперь срок пребывания в СИЗО заканчивался, и 29 ноября 2024 года уже Центральный районный суд продлил арест до 8 марта 2025 года.

Отметим, что Ивана Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).

Следствие считает, что Заикин не позднее 4 апреля 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". Предпринимателя подозревают в совершении 21 преступления, потерпевшими следствие считает 22 жителей региона, общий ущерб превышает 120 млн рублей.

Ранее amic.ru подробно писал о ситуации с компанией "Малоэтажная Сибирь". Десятки клиентов из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, но в итоге коттеджи им либо вообще не построили, либо не стали достраивать. У кого-то фирма построила фундамент и стены, а у кого-то стройка вообще не началась. Руководство фирмы постоянно обещало закончить работы, но сроки все время откладывались.